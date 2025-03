IBM九州DXセンター AI First BPOサービスの設立 | AIを前提とした業務変革の起爆剤“AI First BPO”

IBMは、開発・運用に加え、AI Firstを実現する国内デリバリー拠点として地域DXセンターを全国に拡大しています。AI First BPOサービスにおいては、2024年4月からIBM沖縄DXセンター(那覇市)にパナソニック専任チームを増員して体制拡充、7月からはIBM九州DXセンター(北九州市)でAI First BPOサービスを本格稼働します。業務・テクノロジーの知見が豊富なコンサルタントとITエンジニア、業務運用スタッフが密連携してAI First BPOを実現する拠点として、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本アイ・ビー・エム・スタッフオペレーションズ株式会社、日本アイ・ビー・エム・デジタルサービス株式会社の3社と各地域の自治体とが連携し、今後も強化していきます。