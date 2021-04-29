ハイパーオートメーションとは、オートメーション・テクノロジーを使用して、組織で可能なあらゆるプロセスを合理化し、手作業による介入なしに反復プロセスを実行できるようにすることです。ハイパーオートメーションはAI、機械学習、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を用いて、現在および従来のプロセスや設備を変革します。このデジタル・トランスフォーメーションは、組織がコストとリソースの効率を高め、より競争の激しい状況において成功するのに役立ちます。
ハイパーオートメーションに関する誇大宣伝は現実のものであり、今日のペースの速い、高度に分散された、参考情報が不足している環境において組織が前進するのに役立ちます。どの組織も、プロセスがすでに自動化されているかどうか、設備が新しいか古いかに関係なく、ハイパーオートメーションのテクノロジーを導入し、メリットを得ることができます。
高度なリモートワークにより施設のスタッフが減少し、多くの業界は、望むように、または必要に応じて迅速に行動できないことで大きな打撃を受けています。
組織をハイパーオートメーションに導くニーズと目標には、次のようなものがあります。
これらのニーズと目標により、多くの業種・業務でハイパーオートメーションの採用が急増しています。例えば、Gartner社によると、「現在、多くの人々が最終的な目的地に到達する前に製品や農産物に触れることができますが、農業、ピッキング、梱包、出荷などの作業のほとんどは、すぐに自動化された工場や農場が行うようになります。2025年までに、すべての製品と農産物の20％以上が、人間が最初に触れるのは購入時と言う状態になるでしょう。」[1]
Gartner社の予測は、組織がハイパーオートメーションが提供できる価値を認識しており、ビジネスを合理化するためにハイパーオートメーションを実装するために迅速に行動していることを示しています。
上で述べたように、ハイパーオートメーションは、AIや機械学習などの高度なテクノロジーにより、コアの自動化とRPAを拡張します。
ハイパーオートメーションは、組織を次のように支援します。
ハイパーオートメーションは、レガシー運用や自動化レベルの低い組織にとって特に有利です。このような組織は、デジタル・プロセス・オートメーションとインフラストラクチャー・オートメーションを通じて、事業運用の接続性、俊敏性、または効率を向上させることで、成果を上げることができます。
ハイパーオートメーションの取り組みに着手する前に、スムーズな導入を確実にするために、「前もって」詳細に細心の注意を払うことが重要です。最も一般的な課題には、次のようなものがあります。
以下のアクションは、実装プロジェクトを確実に成功させるのに役立ちます。
ビジネス面および技術面から、現在存在するプロセスの専門家を特定します。インプット、仕組み、成果を最もよく理解している専門家を見つけます。社内に新しいテクノロジーやソリューションに精通した専門家を特定します。これらの人々がプロジェクトの最初からプロジェクトに関与することを確認します。
前進する際に、どのような制約が課題となる可能性があるかを特定します。リスクや制約を事前に軽減または修正できれば、プロセスはよりスムーズに進むようになります。
プロセスマイニングを使って既存のプロセスを評価し、プロセスマップを作成して、高い価値が存在する場所を特定します。デジタルツインを作成してプロセスの有効性を評価し、改善できる箇所を判断します。
従業員には、リスクのないこちら方法を提供します。結果として得られる慣れや安心感によって導入が容易になり、トレーニングが必要な場所や問題が発生する可能性がある場所も判断できます。
ハイパーオートメーションはどの業種・業務でも使用できます。場合によっては、特定の企業や業種・業務のニーズに合わせてテクノロジーをカスタマイズしたり、すでにカスタマイズしたりすることもできます。
実際、Gartner社による前述の調査によると、「2024年までにハイパーオートメーション製品の80％に業種・業務固有の深さが制限されるようになる」ため、すぐにデプロイして効率化することが容易になります。つまり、2024年までに、プロセスを容易にするために設計された業界固有の機能や仕組みを備えた、自動車製造業界など特定の業界向けのハイパーオートメーション・ソリューションが登場するはずです。
ここでは、ハイパーオートメーションのメリットを示す業種固有の例をいくつか紹介します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた多くの企業にとって、ハイパーオートメーションの利用は優先事項になりつつあります。世界中の業種・業務が、労働力の削減、課せられた生産能力の制限、予期せぬ需要の変動により、生産性の問題に対処してきました。ハイパーオートメーションは、反復的なプロセスを自動化および高速化することで、結果として生じる課題の多くに対処するために採用されています。企業はまた、インテリジェントな自動化を利用して、一貫性と品質を向上させ、多くの場合コストを削減しています。
ビジネスでハイパーオートメーションを使用する準備ができている場合は、IBM® Cloud Pak for Business Automationの使用を開始することをお勧めします。これは、最も困難な運用上の課題を解決するために設計された、市場をリードする統合ソフトウェアのセットです。
IBM® Cloud Pak for Business Automationは、AIが生成した推奨事項、影響を測定するための分析、およびビジネス向けのローコード・ツールを提供し、手動プロセスに費やす時間を削減し、顧客の待ち時間を短縮するのに役立ちます。IBM® Cloud Pak for Business Automationを使用すると、規制順守を改善してリスクを軽減し、より価値の高い業務に時間を再配分できます。
