ハイパーオートメーションに関する誇大宣伝は現実のものであり、今日のペースの速い、高度に分散された、参考情報が不足している環境において組織が前進するのに役立ちます。どの組織も、プロセスがすでに自動化されているかどうか、設備が新しいか古いかに関係なく、ハイパーオートメーションのテクノロジーを導入し、メリットを得ることができます。

高度なリモートワークにより施設のスタッフが減少し、多くの業界は、望むように、または必要に応じて迅速に行動できないことで大きな打撃を受けています。

組織をハイパーオートメーションに導くニーズと目標には、次のようなものがあります。

需要に応える必要性

時代遅れのワーク・プロセスにより発生するレイテンシー

参考情報や知識の不足により、企業のIT部門がビジネスのニーズに対応できない

従業員の好奇心と意欲

規制遵守を満たす必要性

人為的エラーが少ない（またはまったく）ミスのない、一貫した生産と高品質の製品に対する要望

これらのニーズと目標により、多くの業種・業務でハイパーオートメーションの採用が急増しています。例えば、Gartner社によると、「現在、多くの人々が最終的な目的地に到達する前に製品や農産物に触れることができますが、農業、ピッキング、梱包、出荷などの作業のほとんどは、すぐに自動化された工場や農場が行うようになります。2025年までに、すべての製品と農産物の20％以上が、人間が最初に触れるのは購入時と言う状態になるでしょう。」[1]

Gartner社の予測は、組織がハイパーオートメーションが提供できる価値を認識しており、ビジネスを合理化するためにハイパーオートメーションを実装するために迅速に行動していることを示しています。