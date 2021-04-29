タグ
ビジネスの自動化

ハイパーオートメーション：メリットと課題

BUSINESS AUTOMATION Red 3 Gen AIイラスト

組織は生産性を最大化し、経費を最小限に抑え、最終的には効率を高めて運営する必要があります。ハイパーオートメーションがビジネスの前進をサポートします。

ただし、ハイパーオートメーション・プロジェクトには多くの課題もあります。この記事では、ハイパーオートメーションのメリットと課題の両方を詳しく説明します。

ハイパーオートメーションとは?

ハイパーオートメーションとは、オートメーション・テクノロジーを使用して、組織で可能なあらゆるプロセスを合理化し、手作業による介入なしに反復プロセスを実行できるようにすることです。ハイパーオートメーションはAI機械学習ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を用いて、現在および従来のプロセスや設備を変革します。このデジタル・トランスフォーメーションは、組織がコストとリソースの効率を高め、より競争の激しい状況において成功するのに役立ちます。

ハイパーオートメーションを使用しているのは誰で、それを使用する理由とは。

ハイパーオートメーションに関する誇大宣伝は現実のものであり、今日のペースの速い、高度に分散された、参考情報が不足している環境において組織が前進するのに役立ちます。どの組織も、プロセスがすでに自動化されているかどうか、設備が新しいか古いかに関係なく、ハイパーオートメーションのテクノロジーを導入し、メリットを得ることができます。

高度なリモートワークにより施設のスタッフが減少し、多くの業界は、望むように、または必要に応じて迅速に行動できないことで大きな打撃を受けています。

組織をハイパーオートメーションに導くニーズと目標には、次のようなものがあります。

  • 需要に応える必要性
  • 時代遅れのワーク・プロセスにより発生するレイテンシー
  • 参考情報や知識の不足により、企業のIT部門がビジネスのニーズに対応できない
  • 従業員の好奇心と意欲
  • 規制遵守を満たす必要性
  • 人為的エラーが少ない（またはまったく）ミスのない、一貫した生産と高品質の製品に対する要望

これらのニーズと目標により、多くの業種・業務でハイパーオートメーションの採用が急増しています。例えば、Gartner社によると、「現在、多くの人々が最終的な目的地に到達する前に製品や農産物に触れることができますが、農業、ピッキング、梱包、出荷などの作業のほとんどは、すぐに自動化された工場や農場が行うようになります。2025年までに、すべての製品と農産物の20％以上が、人間が最初に触れるのは購入時と言う状態になるでしょう。」[1]

Gartner社の予測は、組織がハイパーオートメーションが提供できる価値を認識しており、ビジネスを合理化するためにハイパーオートメーションを実装するために迅速に行動していることを示しています。

ハイパーオートメーションのメリット

上で述べたように、ハイパーオートメーションは、AIや機械学習などの高度なテクノロジーにより、コアの自動化とRPAを拡張します。

ハイパーオートメーションは、組織を次のように支援します。

  • ビジネス全体の多くのプロセスを自動化することで効率を高めます。
  • 反復的なタスクが一貫して効率的に完了するようにすることで、ワークフローの割り当てを最適化します。
  • デジタル・テクノロジーを使用して、手動操作を必要とするタスクに取って代わるタスクを自動化することで、コストを削減します。
  • より正確な意思決定のための、より豊富な洞察を迅速に提供することで、俊敏性を高めます。
  • より多くのインテリジェンスを活用し、一貫性を向上させ、人為的エラーを削減することで、市場投入までの時間を短縮して高品質の製品を生産します。
  • より多くのデータを取得し、そのデータに関するインサイトを提供することで、優れたビジネス上の意思決定、改善すべき領域の特定、顧客体験の向上を実現します。
  • 自動化ツールや自動化ソリューションの構成と管理に必要な技術的専門知識を削減します。

ハイパーオートメーションは、レガシー運用や自動化レベルの低い組織にとって特に有利です。このような組織は、デジタル・プロセス・オートメーションとインフラストラクチャー・オートメーションを通じて、事業運用の接続性、俊敏性、または効率を向上させることで、成果を上げることができます。

ハイパーオートメーションの課題

ハイパーオートメーションの取り組みに着手する前に、スムーズな導入を確実にするために、「前もって」詳細に細心の注意を払うことが重要です。最も一般的な課題には、次のようなものがあります。

  • 成功を測定する方法を知る
  • 現実的なプロジェクトのスケジュールの策定と順守
  • プロジェクト全体でエンド・ツー・エンドのリーダーシップを確保する
  • 有形および無形のROIを事前に可能な限り正確に計算する
  • 成長と進化を続けるマーケットプレイスから適切なソリューションを選択
  • 新しく未知のアプローチに対する利害関係者とマネジメントのサポートを獲得する

ハイパーオートメーションの課題を解決する方法

以下のアクションは、実装プロジェクトを確実に成功させるのに役立ちます。

社内の専門知識に頼る

ビジネス面および技術面から、現在存在するプロセスの専門家を特定します。インプット、仕組み、成果を最もよく理解している専門家を見つけます。社内に新しいテクノロジーやソリューションに精通した専門家を特定します。これらの人々がプロジェクトの最初からプロジェクトに関与することを確認します。

変更を積極的に管理する

  • トップダウン・アプローチを採用して、熱意と支援を獲得します。組織内の管理者、利害関係者、顧客を巻き込んで、賛同を得てください。この取り組みは、肯定的な認識を組織全体に波及させるため、指数関数的なリターンをもたらします。
  • プロセスが自動化されると（特にハイパーオートメーションでは）、従業員は置き換えへの恐怖やテクノロジーの価値と能力に対する懸念に遭遇することが予想されます。時間をかけて不安を解消しましょう。
  • 可能な限り従業員を再教育します。これにより、より知識が豊富なユーザー・ベースが提供されるだけでなく、仕事の安全性や長寿に関する懸念も軽減され、より多くのサポートが得られます。さらに、チーム・メンバーの知識を高めるだけでなく、その知識を持つ個人の数を増やすことができます。これは、発生する可能性のある問題をより迅速に解決することにつながります。

取り組みの障壁とリスクを特定する

前進する際に、どのような制約が課題となる可能性があるかを特定します。リスクや制約を事前に軽減または修正できれば、プロセスはよりスムーズに進むようになります。

早期に対処すべきプロセスと、待つことができるプロセスを決定する

プロセスマイニングを使って既存のプロセスを評価し、プロセスマップを作成して、高い価値が存在する場所を特定します。デジタルツインを作成してプロセスの有効性を評価し、改善できる箇所を判断します。

サンドボックスで練習する機会の提供

従業員には、リスクのないこちら方法を提供します。結果として得られる慣れや安心感によって導入が容易になり、トレーニングが必要な場所や問題が発生する可能性がある場所も判断できます。

ハイパーオートメーションのユースケース

ハイパーオートメーションはどの業種・業務でも使用できます。場合によっては、特定の企業や業種・業務のニーズに合わせてテクノロジーをカスタマイズしたり、すでにカスタマイズしたりすることもできます。

実際、Gartner社による前述の調査によると、「2024年までにハイパーオートメーション製品の80％に業種・業務固有の深さが制限されるようになる」ため、すぐにデプロイして効率化することが容易になります。つまり、2024年までに、プロセスを容易にするために設計された業界固有の機能や仕組みを備えた、自動車製造業界など特定の業界向けのハイパーオートメーション・ソリューションが登場するはずです。

ここでは、ハイパーオートメーションのメリットを示す業種固有の例をいくつか紹介します。

  • ヘルスケア：ヘルスケア業界は、反復的なプロセス、契約上の義務、遵守すべき規制が非常に多くなっています。そのため、自然言語処理を用いたハイパーオートメーションによって、自動化されたサービスを提供し、プロセスを迅速化し、コストを削減し、より高い品質を提供することができる絶好の立場にあります。
  • 産業：ハイパーオートメーションは、第二次産業革命のようなものです。生産施設は、ビジネス・プロセス管理（BPM）とともにハイパーオートメーション・テクノロジーを使用することで、より高品質の製品を大規模に生産することができます。多くの産業環境で使用されているレガシー・システムやプロセスも、最適化することでメリットを得られます。
  • 金融サービス：金融業種・業務には、顧客、買い手、ファンド・マネージャー、その他のエンティティーとの多くの計算、取引、コミュニケーションが含まれます。ハイパーオートメーションと光学式文字認識（OCR）などのテクノロジーにより、手動介入を減らすことができ、フロント・エンドとバック・エンドのプロセスで高品質の成果を確保できます。ハイパーオートメーションは、パンデミックからの経済回復にも役立ちます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた多くの企業にとって、ハイパーオートメーションの利用は優先事項になりつつあります。世界中の業種・業務が、労働力の削減、課せられた生産能力の制限、予期せぬ需要の変動により、生産性の問題に対処してきました。ハイパーオートメーションは、反復的なプロセスを自動化および高速化することで、結果として生じる課題の多くに対処するために採用されています。企業はまた、インテリジェントな自動化を利用して、一貫性と品質を向上させ、多くの場合コストを削減しています。

ハイパーオートメーションとIBM

ビジネスでハイパーオートメーションを使用する準備ができている場合は、IBM® Cloud Pak for Business Automationの使用を開始することをお勧めします。これは、最も困難な運用上の課題を解決するために設計された、市場をリードする統合ソフトウェアのセットです。

IBM® Cloud Pak for Business Automationは、AIが生成した推奨事項、影響を測定するための分析、およびビジネス向けのローコード・ツールを提供し、手動プロセスに費やす時間を削減し、顧客の待ち時間を短縮するのに役立ちます。IBM® Cloud Pak for Business Automationを使用すると、規制順守を改善してリスクを軽減し、より価値の高い業務に時間を再配分できます。

脚注

[1] The Gartner 2021 Predictions: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, November 30, 2020
