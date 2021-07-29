人間中心の設計：総合的なエクスペリエンスへの第一歩

人々にしっかりと焦点を当てたことで、デザインチームをはるかに超える組織のトランスフォーメーションが生まれました。私たちは、何を達成すべきかを調整するためのツールセットとしてエンタープライズ・デザイン思考を使用します。私たちは、観察し、反映し、作成するという反復的な信条を受け入れています。機能領域にわたるIBMのコラボレーションと「人第一」のデザインは、総合的なエクスペリエンスに直接合致します。

トータル・エクスペリエンス（TX）とは電子書籍「2021年におけるトップの戦略的テクノロジー・トレンド」[1] Gartner Research社の副社長であるBrian Burke氏は、TXの重要性を強調しています。「トータル・エクスペリエンスとは、マルチエクスペリエンス（MX）、顧客体験（CX）、従業員エクスペリエンス（EX）、ユーザー・エクスペリエンス（UX）など、従来はサイロ化されていた分野を組み合わせ、それらを連携させることで、すべての関係者にとってより良い全体的なエクスペリエンスを生み出すことです。組織はすべてのエクスペリエンスにわたって最適化を行っているため、すべてのエクスペリエンスが合理化されるだけでなく、競合他社との差別化を図る絶好の機会が得られます。エクスペリエンス全体を変革するという全体的な目標により、総合的なエクスペリエンスを通じて、組織は新型コロナウイルス感染症によってもたらされた課題に参入し、統合して構築できる新しい活動を特定することができます。」

エンタープライズ・ソフトウェア・ソリューションという観点からフレームワークをレビューする際には、明確にすべきいくつかの用語と概念があります。