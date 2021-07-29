人間中心の設計：総合的なエクスペリエンスへの第一歩

人々にしっかりと焦点を当てたことで、デザインチームをはるかに超える組織のトランスフォーメーションが生まれました。私たちは、何を達成すべきかを調整するためのツールセットとしてエンタープライズ・デザイン思考を使用します。私たちは、観察し、反映し、作成するという反復的な信条を受け入れています。機能領域にわたるIBMのコラボレーションと「人第一」のデザインは、総合的なエクスペリエンスに直接合致します。
トータル・エクスペリエンス（TX）とは電子書籍「2021年におけるトップの戦略的テクノロジー・トレンド」[1] Gartner Research社の副社長であるBrian Burke氏は、TXの重要性を強調しています。「トータル・エクスペリエンスとは、マルチエクスペリエンス（MX）、顧客体験（CX）、従業員エクスペリエンス（EX）、ユーザー・エクスペリエンス（UX）など、従来はサイロ化されていた分野を組み合わせ、それらを連携させることで、すべての関係者にとってより良い全体的なエクスペリエンスを生み出すことです。組織はすべてのエクスペリエンスにわたって最適化を行っているため、すべてのエクスペリエンスが合理化されるだけでなく、競合他社との差別化を図る絶好の機会が得られます。エクスペリエンス全体を変革するという全体的な目標により、総合的なエクスペリエンスを通じて、組織は新型コロナウイルス感染症によってもたらされた課題に参入し、統合して構築できる新しい活動を特定することができます。」
エンタープライズ・ソフトウェア・ソリューションという観点からフレームワークをレビューする際には、明確にすべきいくつかの用語と概念があります。
企業が消費者（ホテルの宿泊など）に直接販売する場合、顧客とユーザーは通常同じです。この人は会社とのエンドツーエンドのジャーニーを体験しています。各タッチポイントでは、最初の購入を完了するか、将来的に再び購入するかを評価します。後者のサブセットは、組織をネットワークに宣伝する顧客支持者です。顧客支援者の成長は、顧客体験（CX）の主要な目標です。
対照的に、エンタープライズソフトウェアソリューションの購入者はエンドユーザーではないことがよくあります。エンドユーザーが購入の決定に影響を与える可能性がありますが、購入者は調達プロセス中に考慮すべき他の考慮事項があります。エンドツーエンドのジャーニー全体を通じて、異なるニーズを持つさまざまな人々が、異なる時間に、さまざまなベンダーの従業員とやり取りします。
私たちは、優れたエクスペリエンスを提供するための単一の共通言語である、9つのユニバーサル・エクスペリエンスを使用して慎重に設計するアプローチを採用しています。
部門横断的なチームが協力して確認し、フィードバックやアクションの改善を提供することで、顧客、ユーザー、潜在顧客に一貫性のあるIBMエクスペリエンスを提供します。
マルチエクスペリエンス（MX）、より具体的には、マルチエクスペリエンス開発プラットフォーム（MXDP）は、デジタルタッチポイント、さまざまなデバイスタイプ、インタラクションモダリティー間の相互運用性と相互接続性を確保するために不可欠です。しかし、私たちは人々中心の改善から始める必要があります。
デザイナーは、顧客体験（CX）、ユーザーエクスペリエンス（UX）、従業員エクスペリエンス（EX）の改善を作成する際に、決定的な人物を念頭に置いています。マルチエクスペリエンスとは、顧客、ユーザー、従業員にとってシームレスにかつ一貫して機能する基盤となるテクノロジーを指します。マルチエクスペリエンス設計は、CX、UX、またはEXエクスペリエンスを向上させる最も関連性の高いテクノロジー・オプションを統合します。したがって、仮想現実（VR）、スマート・ウォッチ、またはジェスチャー・インタラクションの追加に関する意思決定は、意図的なCX、UX、またはEXの改善によって正当化される場合にのみ行う必要があります。そうでない場合、TXストラテジーに沿っていない別のタッチポイントを追加することによって、さらに分断され、混乱するエクスペリエンスの危険性があります。
デザインと研究の実践は、エクスペリエンスを向上させるために必要不可欠です。目的を持った人間中心の意思決定を行うことは、一貫したTXを構築するための前提条件です。CX、UX、EX全体でIBM DesignとEnterprise Design Thinkingを活用し、顧客、従業員、ユーザー、ビジネス・パートナーのエクスペリエンスを向上させます。
IBMの会長兼CEOとしての在職中に、Thomas J. Watson, Jr.氏は「良い設計は良いビジネス」と言います。だからこそ、当社の設計チームは製品の設計以上のことに貢献しています。厳格な設計レビュープロセスの中で、主に焦点を当てているのは、デジタルの発見、学習、試行、購入のエクスペリエンスです。私たちのチームは、マーケティング、製品管理、営業、開発の同僚と緊密に連携して、ブロッカーを特定し、反復してきました。
IBMドキュメンテーションチームが顧客のドキュメンテーション・エクスペリエンスの刷新を検討していたとき、エンタープライズ・デザイン思考（EDT）ワークショップから始めました。反復プロセス全体を通じて、さまざまなEDT活動を活用し続けました。再構築されたIBMドキュメンテーション・サイトは、共感を基盤に構築され、適切なコンテンツをできるだけ早くユーザーに届けるための合理的なプロセスにつながりました。
企業全体にわたる人間中心のエクスペリエンスは、業界に関係なく、組織にとって重要な競争上の優位性となります。企業がこの変革のジャーニーに乗り出すにあたり、「ユーザーの成果重視」、「休むことのない再発明」、「多様な権限を与えられたチーム」というエンタープライズ・デザイン思考の原則を実践することが、チームには不可欠です。IBM Enterprise Design Thinking Field Guideをダウンロードして、総合的なエクスペリエンスの成功に向けた旅を始めましょう。
人間中心の設計についてもっと知りたいですか。IBMユーザー・エクスペリエンス・プログラムに応募してください。IBMクライアント・フィードバック・プログラムで、研究者やデザイナーと協力して、IBM製品でのエクスペリエンスを向上させることができます。
[1] Smarter with Gartner、2021年の戦略的テクノロジーのトップ・トレンド（Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021）、Burke, Brian.、2020年10月19日（ibm.com外部へのリンク）
GARTNERは、Gartner, Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、許可を得て使用しています。無断複製や転載を禁じます。
