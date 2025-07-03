戦略的な人事デジタル・トランスフォーメーションは、大手企業にとって急速に不可欠なものとなっています。わずか数年の間に、従業員の期待と習慣は変化しました。新型コロナウイルス後のリモート・フレンドリーなグローバル職場において、人事担当者は新たな文化的課題に直面しています。そして、優秀な人材を採用するためには、優れたエクスペリエンスを従業員に提供することや、専門能力開発を継続的に奨励することがこれまで以上に重要になってきています。

今日、人工知能（AI）などの新しいテクノロジーが労働力に影響を与えるにつれ、世界中の企業がスキルに関する重大な課題に直面しています。IBM Institute for Business Valueによれば、歴史的に労働力の再教育を必要としたのはわずか6%でした。2024年までに、その数は労働力の35％、つまり世界中の従業員の数は10億人以上に増加しました。しかし、自社の将来の労働戦略を人事部門が担っていると答えた経営幹部は5人に1人だけでした。

人事チームの日常的な運営方法を変革し、戦略的な人材管理の中心に人事チームを据えることで、ビジネス・リーダーは将来により効果的に備えることができます。

人事デジタル・トランスフォーメーションには、レガシー・システムのモダナイズ、データ駆動型の人事プラットフォームの実装、AIの活用、従業員が使用できるシームレスなデジタル・エクスペリエンスの作成が含まれます。この変化により、人事担当者は管理業務から人材開発や組織文化に重点を置いたより戦略的な役割に移行し、動きを与え、大きな競争優位性を持つビジネスを実現することができます。