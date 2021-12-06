アジャイル製品開発における「価値」を定義することは、あらゆる規模の組織にとって課題となります。その定義は多くの場合、納期厳守、生産性、予測可能性などの指標に焦点を当て、運用の観点からフレームワーク化され、回答されます。企業はまた、財務的メリット、ユーザー満足度、製品範囲の提供に焦点を当てて、成果の観点から価値を定義します。
これらの観点から価値を定義する場合、多くの課題が生じます。運用上の観点から価値を見ると、ビジネスやユーザーの価値を実際に認識しなくても、指標を最適化することは可能です。成果の観点からは、指標が互いにどのように関連しているかが常に明らかであるとは限らず、目的が異なっている場合もあります。さらに、プロセスや成果に優先順位を付けたり改善したりするために、異なる値をどのように組み合わせればよいかがよくわからないこともよくあります。
IBM Garageでは、ビジネスとユーザーの価値を整合させるための一連のステップと多用途のツールを開発しました。これをバリュー・オーケストレーションと呼んでいます。IBMは、バリュー・オーケストレーションを利用して、製品UXストラテジーとエクスペリエンスのトランスフォーメーションを導き、アジャイル環境で価値を継続的に提供します。この方法論は、複数の業界やFortune 500のクライアントにわたってデプロイされ、改良されています。以下に詳しく示すのは、その方法と調査結果です。
価値のオーケストレーションは、ビジネス価値がユーザーの行動に根ざしていることを理解することから始まります。IBMでは、ユーザーをプロセスまたはツールの内部または外部のエンド・ユーザーと定義しています。ビジネス・オーナーは、ユーザーが特定の方法で行動するとき、価値を実現します。例えば、ビジネスオーナーがEコマースサイトを運営している場合、ユーザー（新規または既存顧客）がサイトを訪問し、製品を購入し、広告に反応するときに価値を認識します。オーナーが職場最適化ツールを作成した場合、従業員がタスクを完了する際、すばやく完了させて、間違いを犯さないようにすることで、価値を実感できるかもしれません。
上記のケースでは、サイトにアクセスしたり、広告を見たり、タスクを完了したりエラーを犯したりすることのビジネス価値を簡単に理解することができます。企業がこれらの行動の変化をどのように測定し、その変化の価値を定量化するかを想像することも同様に簡単です。
そのため、プロセスは製品の利害関係者に、ユーザーの行動をどのように変えたいかを具体的に尋ねることから始まります。あるビジネス・オーナーは「ユーザーがそれほど頻繁にカートを放棄しないようにしたいと考えています」と言います。ショッピングデータのレビューを行うことで、ビジネス・オーナーは、カートの放棄率を75％からさらに低い50％にまで減らすという目標を掲げられます。
目標と成功の尺度を持つことで、取り組みにはいくつかの利点があります。私たちは、個人やチームを問わず、以下の3つの重要な質問に答えることができます。
目標に到達したら、次に「なぜユーザーは75パーセントの確率でカートを放棄するのか」という問いに答える必要があります。
目標行動と指標が特定されたら、行動の変化を財務的影響に結び付ける価値モデルを構築します。これらの計算式は、ユーザー行動の測定値をインプットとしてとり、暗黙の財務的影響を生み出します。この財務的影響により、チームはユーザー行動の変化の価値を互いに比較できるようになります。また、バリューモデルを使うと、プロダクトオーナーは一貫したメリット計算を行うことができ、それを通じて将来のソリューションのROIを評価できます。
私たちのプロセスの3つ目のステップは、変更しようとしているユーザーの行動の要因を特定することです。私たちはこれらの行動要因を、根本原因の問題点と呼んでいます。
カートの放棄の例では、既存データのインタビューとレビューを通じて専用の研究を実施し、顧客がカートを放棄した理由を判断することから始めます。おそらく、重大度はさまざまですが、多くの問題点を特定することになります。このため、根本原因を優先順位に基づいて分類するように研究および分析プロトコルを設計します。この例では、ユーザーは注文の編集、「チェックアウト」ページへのアクセス、支払い情報の入力に苦労する可能性があります。カートの放棄への影響という観点からこれらの問題点に優先順位を付けることで、次のステップでの解決策で軽減できる根本原因に優先順位を付けることができます。
プロセスのステップ4は、優先順位付けされた根本原因の解決です。この段階で、設計チームは以下を詳細に記載した設計概要を受け取ります。
チームは最も解決しやすいと感じる根本原因を選び、それらの根本原因に対する解決策を考えます。例では、注文編集のユーザーの苦労をレビューすることで、デザイナーが編集エクスペリエンスを再現し、より簡単で速く直感的にすることができます。
設計図が完成したら、次は検証の時です。
プロセスの5番目のステップは、ユーザーを対象にソリューションをテストすることです。まず、テストプロトコルを作成します。このプロトコルでは、ユーザーに元の問題点を提示し、苦労の度合いを定量的に説明して評価してもらいます。次に、新しいエクスペリエンスを順を追って説明し、使いやすさ、使うスピード、直感性、および目標行動に関連するその他の尺度を評価するための質問をします。最後に、苦労を定量的に解決したかどうかをユーザーに評価してもらいます。ユーザーテストのアウトプットから高い解像度が得られれば、開発用の設計に優先順位を付けることができます。
以下は、IBM GarageでFrito-Layと共に行われた使用テストです。
この段階では、開発者は優先設計による悪影響がないか注意します。ソリューションドキュメンテーションには、ビジネス目標、その目標がユーザーに与える意図した影響、およびソリューションがユーザーの行動にどのように影響するのかが記載されています。例えば、ビジネス目標はカート放棄率を25%削減することであり、ソリューションは注文編集を簡素化して5%削減することを目的としています。開発したソリューションが、読み込み時間が遅くなるなど、意図したユーザーの行動に悪影響を及ぼす可能性のあるエクスペリエンスを生み出した場合、開発者はプロダクトオーナーや設計チームに協力してもらうことができます。
最後のステップは、成功指標を用いてユーザー行動への期待される影響をモニタリングすることです。実際のデータを価値モデルに組み込み、目標達成の進捗を評価することで、これまでに達成された増分価値を素早く計算し、残りの根本原因に対処する際の期待値を推定できます。
バリュー・オーケストレーションの際立った機能は、ユーザー価値とビジネス価値が直接リンクしていることです。ビジネス価値はユーザーの行動の関数であり、ユーザー価値はその行動を変える手段です。上記のプロセスで示したように、ユーザーの行動を推定、翻訳、測定することで、ビジネス価値を計算して予測することができます。
このアプローチは、価値アセスメントを製品開発ライフサイクルに組み込むことで、アジャイル・デリバリーに直接役立ちます。始めるには、ユーザー行動の変化として表現される目標のみが必要です。ユーザー行動の根本原因分析により、製品チームは同じビジネス目標に向かって取り組みながら、新しいユーザーの問題点をバックログに引き出すことができます。これにより、ビジネス上のメリットに結びつくエクスペリエンスの改善のフィードバック・ループが可能になり、価値実現までの時間が短縮されます。
Salesforceを活用したトランスフォーメーションを推進し、組織が生成AIの機会を最大限に活用するための戦略的なロードマップをご覧ください。
IBM iXでは、グローバルなエクスペリエンスの設計と変革のためのデジタル・エクスペリエンス・コンサルティング・サービスを提供しています。
カスタマージャーニー全体にわたって顧客体験を変革し、価値を引き出して成長を促進します。
カスタマー・サービスに生成AIを使用することで、効率化とエージェント強化を実現できます。