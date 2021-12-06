価値のオーケストレーションは、ビジネス価値がユーザーの行動に根ざしていることを理解することから始まります。IBMでは、ユーザーをプロセスまたはツールの内部または外部のエンド・ユーザーと定義しています。ビジネス・オーナーは、ユーザーが特定の方法で行動するとき、価値を実現します。例えば、ビジネスオーナーがEコマースサイトを運営している場合、ユーザー（新規または既存顧客）がサイトを訪問し、製品を購入し、広告に反応するときに価値を認識します。オーナーが職場最適化ツールを作成した場合、従業員がタスクを完了する際、すばやく完了させて、間違いを犯さないようにすることで、価値を実感できるかもしれません。

上記のケースでは、サイトにアクセスしたり、広告を見たり、タスクを完了したりエラーを犯したりすることのビジネス価値を簡単に理解することができます。企業がこれらの行動の変化をどのように測定し、その変化の価値を定量化するかを想像することも同様に簡単です。

そのため、プロセスは製品の利害関係者に、ユーザーの行動をどのように変えたいかを具体的に尋ねることから始まります。あるビジネス・オーナーは「ユーザーがそれほど頻繁にカートを放棄しないようにしたいと考えています」と言います。ショッピングデータのレビューを行うことで、ビジネス・オーナーは、カートの放棄率を75％からさらに低い50％にまで減らすという目標を掲げられます。

目標と成功の尺度を持つことで、取り組みにはいくつかの利点があります。私たちは、個人やチームを問わず、以下の3つの重要な質問に答えることができます。

私たちが何を達成しようとしているのか？カートの放棄が75%から50%に減少。 私たちのソリューションが機能しているかどうかをどのようにして確認できるのでしょうか？放棄されたカートが減少したとき。 いつ「完了」するのか？カート放棄率が50％に達したとき。

目標に到達したら、次に「なぜユーザーは75パーセントの確率でカートを放棄するのか」という問いに答える必要があります。