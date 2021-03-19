危機をチャンスに変えるデジタル・レジリエントな組織の作り方

企業の62%ではサプライチェーンの可視性が限られており、可視化システムが本番稼働しているのは15%のみにとどまっています。システムやチーム間のサイロはサプライチェーンの弱点となる可能性があり、新型コロナウイルス感染症の蔓延中に露呈しました。サプライチェーンにおいて運用上のレジリエンスを高めるには、可視性を超えて、データを予測し、それに基づいて迅速に行動できるようにする必要があります。そのためには、動的で即応性があり、相互接続されたサプライチェーンを実現するために、組織の境界を越えて情報を共有できるプラットフォームが必要です。
エクスポネンシャル・テクノロジーに基づくシステムは、組織がよりスマートなサプライチェーンを構築し、デジタル・レジリエンスを強化するのに役立ちます。AIやその他の新興テクノロジーの力を活用したよりスマートなサプライチェーンは、企業が混乱と不確実性の中で事業継続性を維持するのに役立ちます。
デジタル・レジリエンスがあり、柔軟に適応できるサプライチェーンを備えている組織は、新型コロナウイルス感染症の危機を大きな成功で乗り越えた組織です。一部の業種・業務はメリットを受けており、また他の業種・業務は大きな逆風に直面していますが、経済のあらゆる分野には危機をチャンスに変える企業が存在します。宅配とクリック＆コレクトの両方を急速にオンラインに転換した小売業者は、さらに市場シェアを獲得しています。世界の地域がロックダウンに陥ったときに、供給基盤を適応させて材料の調達を次に進むことができたメーカーは、新規顧客を獲得した企業でした。より強くなった企業には数多くの事例があります。その多くは、サプライチェーンに投資してデジタル的、物理的、組織的なレジリエンスを高めた企業にまで遡ることができます。
科学者たちのワクチンと検査プログラムを通じて、世界が通常の環境に戻ることを考えられるようになりました。パンデミックからの教訓、特にサプライチェーンの可視性、レジリエンス、リスクを精査する独自の機会から、将来に向けてサプライチェーンを再考することは非常に重要です。特に、新しいテクノロジーを即興で生み出し、多くの場合は成功する方法を、私たちの考え方の中に組み込む必要があります。我々はまた、サプライチェーンに更に優れたサステナビリティーを構築する機会を創出するために、このめったにない機会を逃してはなりません。これには、将来性のあるサプライチェーンを確保すると同時に、持続可能性に対する社会的および消費者の注目にも対応するという2つの利点があります。
サプライチェーンのプロセスをインテリジェントなワークフローに再構築することで、組織の対応力とレジリエンスは新たなレベルに到達します。インテリジェントなワークフローは、サイロ化されたプロセスと作業方法を課題にし、プロセスとパートナーのネットワーク全体の効率化を実現します。
AIによって強化され、新興テクノロジー（オートメーション、ブロックチェーン、IoT、5G、エッジコンピューティング）を導入したビジネス・プラットフォームに支えられた新しいサプライチェーンのインテリジェント・ワークフローは、大規模に優れた成果をもたらします。需要計画から製造の実行、注文の調整と履行まで、変革の機会がないか、バリューチェーンのあらゆるステップを調べることができます。これらのプロセスを再発明することは、組織の設計とチームの連携の方法を変革することも意味します。インテリジェントなワークフローは、人、プロセス、技術の交差点を再構築します。これらの技術を活用したプロセスにより、サプライチェーンの専門家は、絶えず変化するストラテジーや環境をより効果的かつ効率的に実行し、成果をもたらすことができるようになります。こうした専門家には、適切な情報フローと意思決定権が備わっているため、最適なアウトプットが得られます。
レジリエンス、機敏性、予測可能性を構築するために、リーダーはサプライチェーンのワークフローを３つのレベルにわたって変革する必要があります。世界的・地域的な混乱を第一に考え、次に予測し、第三に行動できる、よりスマートなサプライチェーンを構築することで、将来に必要なレジリエンスを実現できるようになります。
AIを使用して非構造化リアルタイムデータを活用すると、短期的な可視性とインサイトが得られます。Sterling Control Towerのようなグローバル・ツールを導入すると、サプライチェーンの流れのエンドツーエンドの可視性が得られ、長期的なソリューションが実現します。コントロールタワーの力と、IoT（モノのインターネット）とAIを採用したIBM Hyper 洞察ブロックチェーン・ソリューションを組み合わせることで、世界中の製品がどのような場所にあるかをリアルタイムで確認できるようになります。即効性のある成果も出てきています。たとえば、ほとんどの配送会社は、輸送中の製品について必要なデータの多くを保持しています。未使用のままにしておくのではなくコントロール・タワーに直接導入することで、透明性に大きな違いが生まれます。実際、貴社のチームは、新型コロナウイルス感染症の状況に対応するため、さまざまなデータ・ストリームの可視性を手動で改善しているかもしれません。適切なタイミングで、プロセスを自動化し、複製し、企業全体に拡大することから始めましょう。また、データが実際に行動できる洞察を実際に提供できるように、時間をかけて各ユーザーの出力をパーソナライズします。
しかし、データが真に付加価値をもたらすためには、過去に起きたことを振り返るのではなく、次に何が起こるかを予測できるように、将来を見据える必要があります。サプライチェーン計画の多くは、過去のデータと季節的パターンに基づいて行われますが、データが不十分または不完全であることがよくあります。今こそ、組織内とサプライチェーン全体の両方で、リアルタイムのコラボレーションによる継続的なインテリジェント・プランニングを採用して、アプローチをモダナイズするときです。消費者や顧客の行動や、天候やその他の潜在的な混乱を招くイベントなどの外部要因を予測して対応するために、リアルタイム・データを利用することが、かつてないほど重要になっています。これは、デマンド・センシングを使用して、構造化データ、非構造化データ、ダーク・データ（つまり、現在システムから隠されているデータ、おそらく誰かの頭の中）を活用することを意味します。パンデミック中にそれを達成した企業は、より迅速に対応し、必要な場所で参考情報を動員することができました。これは、顧客とサプライヤーの計画機能への自動化されたエンドツーエンドの統合も意味します。
一例として、原材料の不足を数週間前に特定し、他のサプライヤーを探すなどの緊急対応策を含めた回避行動をすぐに取ることができる機能があります。製品や包装内のセンサーを使用して、リアルタイムの更新でその過程を追跡することも、それらが適切に扱われているかどうか、全体を通して適切な温度で保管されているかどうかを判断するためにますます重要になります。これにより、単なるサンプリングに依存するのではなく、はるかにスマートな品質管理が可能になり、消費者に届けられる製品の品質が再び向上します。
インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。
IBMと共に、豊富なデータと強力なAIテクノロジーを活用し、最適化プロセスを統合して、ビジネス・オペレーションを変革します。
IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。
業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。