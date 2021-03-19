危機をチャンスに変えるデジタル・レジリエントな組織の作り方

デジタル・レジリエンスがあり、柔軟に適応できるサプライチェーンを備えている組織は、新型コロナウイルス感染症の危機を大きな成功で乗り越えた組織です。一部の業種・業務はメリットを受けており、また他の業種・業務は大きな逆風に直面していますが、経済のあらゆる分野には危機をチャンスに変える企業が存在します。宅配とクリック＆コレクトの両方を急速にオンラインに転換した小売業者は、さらに市場シェアを獲得しています。世界の地域がロックダウンに陥ったときに、供給基盤を適応させて材料の調達を次に進むことができたメーカーは、新規顧客を獲得した企業でした。より強くなった企業には数多くの事例があります。その多くは、サプライチェーンに投資してデジタル的、物理的、組織的なレジリエンスを高めた企業にまで遡ることができます。

科学者たちのワクチンと検査プログラムを通じて、世界が通常の環境に戻ることを考えられるようになりました。パンデミックからの教訓、特にサプライチェーンの可視性、レジリエンス、リスクを精査する独自の機会から、将来に向けてサプライチェーンを再考することは非常に重要です。特に、新しいテクノロジーを即興で生み出し、多くの場合は成功する方法を、私たちの考え方の中に組み込む必要があります。我々はまた、サプライチェーンに更に優れたサステナビリティーを構築する機会を創出するために、このめったにない機会を逃してはなりません。これには、将来性のあるサプライチェーンを確保すると同時に、持続可能性に対する社会的および消費者の注目にも対応するという2つの利点があります。