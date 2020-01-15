SAP S/4HANA移行を可能な限り迅速かつ円滑に進める方法

この徹底的かつ詳細なアセスメントでは、移行がビジネス・プロセス、マスター・データやトランザクション・データ、システム構成、インターフェースにどのような影響を与えるかについて客観的な洞察を得ることができます。IBM SAP S/4HANAインパクト・アセスメントは、お客様固有のビジネス・ニーズに基づいたロードマップを提供します。

このツールは、5 つの主要な領域についての洞察を提供します。

機能的なアセスメント。このステップでは、SAP ECCで現在使用されているプロセスと、S/4HANAへの変更によってもたらされるイノベーションを特定します。何が新しく、何が変わり、何が時代遅れになるのかを学びます。

技術的な影響。技術的影響アセスメントは、現在のSAPシステムのカスタム コード インベントリーを提供します。このアセスメントでは、コードが使用されているか未使用であるか、および新しい HANA データベース コードが現在のシステムに与える影響について説明します。このステップでは、何を修復する必要があるかを明らかにし、移行のセキュリティーへの影響も詳しく説明します。

簡略化の影響。このステップでは、簡略化データベースを使用して、新しいデータ構造の影響を受けるプログラムとコードを強調表示します。このプロセスでは、移行によって最も影響を受ける領域も特定します。この情報を活用することで、組織は導入時にリソース配分の優先順位をつけることができます。

プロジェクト範囲の縮小。このプロセスでは、アプリケーションのバージョンとインフラストラクチャの要件を分析します。また、本番環境の使用統計も確認します。この情報により、プロジェクトの範囲を、最も緊急に修正やテストが必要なものに絞り込むことができます。たとえば、変更された領域に対してのみ対象を絞ったテストを行うこともできます。

トレーニング要件の特定。IBMはアセスメントの一環として、トレーニングに関する推奨事項を提供します。このデータがあれば、組織は将来どの専門知識が必要かを把握し、それに応じて計画を立てることができます。企業は、追加の人員を確保したり、既存のチームをトレーニングしたりすることで、対象分野の専門知識のギャップを埋めることができます。

アセスメントの最後には、すべての主要な調査結果のサマリーを受け取り、IBMが実施した他の何百ものアセスメントのベンチマーク・データにアクセスすることができます。