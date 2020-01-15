SAP S/4HANA移行を可能な限り迅速かつ円滑に進める方法

2025年は遠い未来だと思いたくなります。今からわずか5年後のことは、一部の企業にとっては切迫感に満ちています。なぜなら2025年、SAPはSAP S/4HANAのリリース以前に導入されたSAP Business Suiteのメインストリーム保守を終了するからです。
この保守期限は、Business Suite SAP Enterprise Resource Planning（ERP）とその関連モジュールおよびコンポーネントを使用しているユーザーに影響を与えます。2025年以降、同社はSAP S/4HANA上のビジネス・アプリケーションのみをサポートする予定です。
IBMは、SAP S/4HANAへの移行を簡素化し、加速する3つのソリューションを提供することで、お客様がこの期限に備えることができるよう支援しています。
この徹底的かつ詳細なアセスメントでは、移行がビジネス・プロセス、マスター・データやトランザクション・データ、システム構成、インターフェースにどのような影響を与えるかについて客観的な洞察を得ることができます。IBM SAP S/4HANAインパクト・アセスメントは、お客様固有のビジネス・ニーズに基づいたロードマップを提供します。
このツールは、5 つの主要な領域についての洞察を提供します。
機能的なアセスメント。このステップでは、SAP ECCで現在使用されているプロセスと、S/4HANAへの変更によってもたらされるイノベーションを特定します。何が新しく、何が変わり、何が時代遅れになるのかを学びます。
技術的な影響。技術的影響アセスメントは、現在のSAPシステムのカスタム コード インベントリーを提供します。このアセスメントでは、コードが使用されているか未使用であるか、および新しい HANA データベース コードが現在のシステムに与える影響について説明します。このステップでは、何を修復する必要があるかを明らかにし、移行のセキュリティーへの影響も詳しく説明します。
簡略化の影響。このステップでは、簡略化データベースを使用して、新しいデータ構造の影響を受けるプログラムとコードを強調表示します。このプロセスでは、移行によって最も影響を受ける領域も特定します。この情報を活用することで、組織は導入時にリソース配分の優先順位をつけることができます。
プロジェクト範囲の縮小。このプロセスでは、アプリケーションのバージョンとインフラストラクチャの要件を分析します。また、本番環境の使用統計も確認します。この情報により、プロジェクトの範囲を、最も緊急に修正やテストが必要なものに絞り込むことができます。たとえば、変更された領域に対してのみ対象を絞ったテストを行うこともできます。
トレーニング要件の特定。IBMはアセスメントの一環として、トレーニングに関する推奨事項を提供します。このデータがあれば、組織は将来どの専門知識が必要かを把握し、それに応じて計画を立てることができます。企業は、追加の人員を確保したり、既存のチームをトレーニングしたりすることで、対象分野の専門知識のギャップを埋めることができます。
アセスメントの最後には、すべての主要な調査結果のサマリーを受け取り、IBMが実施した他の何百ものアセスメントのベンチマーク・データにアクセスすることができます。
2016年、IBM と SAP は提携し、共同顧客向けのデジタル モダナイゼーションの取り組みを加速するツールを作成しました。このパートナーシップから、両社はSAP S/4HANAの実装を具体的に加速するための取り組みを開始しました。このパートナーシップにより、S/4HANA の実装速度を20～30パーセント向上できるソリューションが提供されるようになりました1 。
SAPは、お客様がベースライン参照モデルとして採用できる包括的なエンドツーエンドの業界ソリューション「SAP Model Company」を提供しています。IBMは、IBM Impact Industry Solutionsとして定義された業界横断的および業界固有のコンテンツを含めることで、SAP Model Companyを拡大したSAPの最初のパートナーとなりました。IBM Impact Industry Solutionsは、既存のIBMおよびSAPサービスの強みを組み合わせ強化する業界特化型アクセラレータを提供します。これらのソリューションとIBMアセスメントを組み合わせることで、移行プロセスが簡素化され、SAP S/4HANAの迅速な導入につながります。IBMは、200社以上のお客様との連携から、これらのソリューションを導き出します。これらは、プロセスのドキュメンテーション、テスト・スクリプト、トレーニング資料、SAP Fioriと分析アプリケーション、データ移行資産、定義されたセキュリティー・ロールを提供します。
IBM Rapid Move for SAP S/4HANAは、企業が既存のSAP投資を活用し、あらゆるソースからSAP S/4HANAへのワンステップ移行を実行することを可能にします。このソリューションは、オートメーションを使用して、最小限のリスクで移行プロセスを加速します。オートメーションにより、S/4HANA構成、修復、データ調整が実行され、実装プロセスの複雑さが軽減されます。IBM Rapid Moveは、プロセスの再設計と標準化が必要な部分のみを戦略的に行うことを目標としているため、企業はレガシー・システムを全面的に設計し直すことなく、現在のSAP投資を変革することができます。
IBM Rapid Move for SAP S/4HANA には、SAP Value Assurance プログラムと SAP Model Company サービスを含む、SAP の統合デリバリーフレームワークが付属しています。IBM Rapid Moveは、組織がデジタル・トランスフォーメーションを加速し、従来の導入計画よりもはるかに速く新しいプラットフォームを使用できるように支援します。その結果、リアルタイムのプランニング、実行、レポーティング、分析、ライブデータからの予測、パーソナライズされ簡素化されたエクスペリエンスなど、複雑でタイムクリティカルなビジネス機能の性能が向上します。
IBMは、40年にわたるSAPのサービスと専門知識を活かしてお客様にサービスを提供しています。当社は150社以上のSAP S/4HANAの導入を完了し、S/4HANAの導入について200社以上の企業にアドバイスを提供してきました。その経験は複数の業界にまたがり、SAP S/4HANAの導入を簡素化および加速することができるパーソナライズされたアプローチを提供するという各組織固有のニーズに取り組んでいます。
