例として、あるソフトウェア製品の「はじめに」エクスペリエンスを使用すると、次のようになります。

象限1（左上）：

「これが起きた場合はどうなるでしょうか？」

焦点：変更を実行しないことの利点。

例：はじめにエクスペリエンスを改善しない場合 現在のオンボーディングフローを維持します（新たな開発コストはかかりません）。 チームは他の主要な機能に集中できます。 現在のユーザーの既存のワークフローを中断することはありません。



重要な洞察：現状維持の利点、例えば資源や時間の節約などを理解します。

第2象限（右上）：

「これが起きない場合はどうなるでしょうか？」

焦点：変更を実施することの利点。

例：はじめにエクスペリエンスを改善する場合： 新規ユーザーはより迅速かつスムーズにオンボーディングできます。 ユーザーの満足度を高めることで、離脱を減らします。 導入が容易になることで製品の評判が高まります。



重要な洞察：潜在的なプラスの影響と得られる新たなメリットを強調する。

第3象限（右下）：

「これが起きなければ、何が起きないのか？」

焦点：変更を実施する上での欠点（またはリスク）。

例：オンボーディングを刷新した場合、どのようなマイナスが生じる可能性があるでしょうか？ 他の機能に割り当てられたかもしれない時間や予算を失う可能性があります。 フローが大きく変更されると、既存のユーザーを混乱させるリスクがあります。 ソリューションを過剰に設計すると、新たな技術的な複雑さが生じる可能性があります。



重要な洞察：計画を進めることの潜在的な欠点やトレードオフを明らかにします。

第4象限（左下）：

「これが起これば、何が起きないのか？」

焦点： 変更を実施しないことの欠点（または機会損失）。

例：オンボーディングをそのまま維持する場合： ユーザー満足度や早期エンゲージメントが向上することはありません。 簡単なセットアップを期待している新規ユーザーを獲得できない可能性があります。 初回稼働体験に関するサポートチケットや苦情は引き続き受け取る場合があります。



重要な洞察： この質問は特に注意してください。二重に否定しているため、第1象限の回答を繰り返す可能性があります。現状を維持することに決めた場合は、真に逃した機会を特定するように自分に挑戦してください。