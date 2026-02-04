Gartner社は、2029年までにエージェント型AIが、一般的なカスタマー・サービスの問題の最大80％を人間の介入なしに自律的に解決すると予測しています。しかし、特にコールセンターのような複雑でデータが豊富な環境で、エージェント型AIのメリットを享受するには、個別のエージェントをトレーニングしてデプロイするだけでは不十分です。

AIエージェント・オーケストレーション・プラットフォームは、複数の専門AIエージェントをインテリジェントに調整します。それぞれが特定のタスクに長けているか、特定の種類の顧客からの問い合わせを処理するように設計されています。単一のAIシステムに依存するのではなく、オーケストレーションにより組織は専用のAIエージェントのコレクションをデプロイして、シームレスに連携させることができます。

この専門分野により、製品の推奨、請求に関する問い合わせ、トラブルシューティング、そして人間のエージェント・サポートなど、特定の領域における膨大な知識を持つ高度に最適化されたAIエージェントが生成されます。インタラクションに単一のエージェントの範囲を超えた専門知識が必要な場合、オーケストレーションにより、このエージェントのネットワーク間のスムーズな移行が可能になります。また、複数のAIエージェントが複雑な問題に同時に取り組むことも可能です。

データはAIオートメーションとオーケストレーションの取り組みの中核にあり、専用のAIをトレーニングするためのコンテキストと、各エージェントが呼び出すための外部ツールを提供します。これには、パーソナライズされたサービスを可能にするための包括的な顧客データや、大規模な分析のための一括インタラクション・データが含まれる場合があります。また、従業員管理を推進するための運用データや、コールセンター業務全体を最適化するための感情分析データを含めることもできます。

信頼性が高く、クリーンで正確なデータを統合することで、組織は、より多くのデータがより良いAIの性能につながるフィードバック・ループを作成し、コールセンターのオペレーションにおける課題を軽減できます。