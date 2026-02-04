チャットボットやセルフサービス・チャネル、ソーシャル・メディア・プラットフォームの急増にもかかわらず、コールセンターは依然として顧客とのやり取りを行う重要な最前線です。最大規模のものでも、毎日何百万件もの会話を処理することができ、カスタマー・リレーションシップを形成、改善する可能性のある主要な直接連絡窓口として機能しています。
今日、利用者の期待はかつてないほど高まっており、世界中の組織がオートメーションと人工知能によってビジネス・プロセスを変革しています。このような環境では、コールセンターの顧客体験に細心の注意を払うことが、存続と成長の継続に不可欠です。
ZenDesk社の最近の調査によると、利用者の83％は、カスタマー・エクスペリエンスは現在よりもはるかに優れているべきだと考えています。これは、過去10年間で業界における主要テクノロジーが急速に普及したことを考えると、驚異的な数字です。
しかし、ポジティブな体験をした顧客は、リピート購入や、その会社を他の人に勧める可能性が高くなります。逆に、コールセンターにおいて悪い体験をした場合、長年にわたる成果がすぐに失われ、不満を抱いたお客さまが会社を離れ、ネガティブな経験を広く共有したりします。
「優れたカスタマー・サービスは、一度限りの顧客を長期的なブランド・チャンピオンに変えることができます」と、IBM Consultingのシニア・パートナーであるManish Goyalは述べています。「また、NPSプロモーターの生涯価値は、NPSデトラクターの10倍になる可能性があります。同時に、利用者の約80％は、ブランドで悪いエクスペリエンスを複数回行った後は競合他社と取引したいと考えていると回答しています。」
全体として、優れたコールセンターのカスタマー・サービスは、初回通話での解決率を向上させ、解約率を減らすことで運用コストを削減します。最も価値があるのは、企業のより広範なストラテジーに役立つ新たなトレンドを特定することです。
McKinsey社が最近明らかにしたように、世界の一流企業による価値創造のうち、80％もが既存顧客からの収益拡大によって生み出されています。主要なAIを活用したテクノロジーのインテリジェントな導入と、人間と機械の効果的なコラボレーションにより、コンタクト・センターはコストのかかる問題解決ハブから革新的な利益エンジンへと移行することができます。
Gartner社によると、顧客はさまざまなオムニチャネル・プラットフォームを利用する可能性がありますが、世代を超えて最も好まれる対話の手段は依然として電話です。ポジティブなコールセンターにおける顧客体験は、アクセスのしやすさとスムーズさに基づいています。顧客の通話によるサポートは、過度の待ち時間や負担の大きいメニューのあるものではなく、顧客が希望するチャネルを通じてサポートを受けることができます。そして、コールセンターの担当者に電話がかかってくると、知識が豊富で問題を迅速に解決できる権限を持つ担当者が対応します。
人間のエージェント側からすると、このプロセスにより、従業員はクライアントの完全な情報に即座にアクセスできるようになり、顧客がリクエストの履歴を繰り返したり、説明したりする必要がなくなります。最も関連性の高いデータを活用することで、エージェントはお客様ごとに固有の状況に合わせてアプローチを調整し、積極的な傾聴、問題解決、明確なコミュニケーションに集中できます。
エージェントのパフォーマンスだけでなく、優れたコールセンター・サービスは、タッチポイントや期間を問わず一貫しています。カスタマー・ジャーニー全体を通じて、いつ連絡を取っても、センターがどれほど混んでいても、同じ品質のサービスを受けられるべきです。
優れたコールセンターのカスタマー・サービスは、総合的にポジティブな顧客体験を生み出すさまざまな変数によって特徴付けられます。コールセンターの成功には、スピードとパーソナライゼーションの間で難しいバランスを取る必要があります。組織はさまざまな社内メトリクスと顧客からのフィードバックの基準を活用する必要があります。最も一般的なものには、初回通話での解決時間、平均処理時間、顧客満足度スコア（CSAT）、ネット・プロモーター・スコア（NPS）などがあります。
現代のコールセンターは、ますます複雑化する環境で運営されており、コールセンターのエージェントの離職率の高さや時代遅れのカスタマー・サービス・モデルなど、運用上の大きな課題が生じています。そして、自動化が進むランドスケープにおいて顧客の信頼を構築するためには、透明性に関する徹底的な見直しが必要です。今日のコールセンターが直面している主な課題には、次のようなものがあります。
コールセンターは、コスト管理とサービス品質のバランスを取るという大きなプレッシャーに直面しています。予算の制限により、採用やテクノロジーへの投資が制限されたり、組織は難しい選択を迫られます。例えば、企業はより多くのサービス・チャネルに投資するべきでしょうか、それともいくつかのサービス・チャネルの品質に焦点を当てるべきでしょうか。
コールセンターでは、担当者のスキルに対応しながらスケジュールを通話量に合わせなければならないため、エクスペリエンスする複雑な人員配置の課題にも直面しています。さまざまな製品ラインや顧客セグメントにわたる専門知識が必要となると、労働力管理はさらに複雑になります。そして重要なのは、テクノロジー・インフラストラクチャーが運用の柔軟性や容量を迅速に拡張する能力をさらに制限する可能性があるということです。
顧客情報は複数のシステムに分散しており、相互に効果的に通信できません。この断片化により、エージェントはアプリケーション間で動き、処理時間が長くなります。また、エラーや一貫性のない情報が発生する可能性が生じます。
コールセンターでは、季節的なパターン、製品の発売、請求サイクル、マーケティング・キャンペーンにより、通話量が劇的に増加する傾向があります。これらの一時的な通話料の増加は、利用可能な参考情報を過負荷にし、連鎖的な効果を生み出します。適切な人材を確保するために、これらの業務の急増を正確に予測することは依然として困難です。通話量がキャパシティーを超えると、バックログが解消されるまでに数時間かかる場合があります。
保留時間が長くなることは顧客満足度を損なう最大の要因の1つです。これは、サービス・コールに電話したことがある人は誰でも経験があることです。しかし、このような長い待ち時間は運用上の課題も生み出します。通話を放棄した顧客は、次の通話への期待を高める可能性があります。また、待ち時間を短縮するというプレッシャーにより、担当者は通話の処理を急いで行い、品質を犠牲にする可能性があります。
顧客の期待は劇的に高まっており、それは生活のさまざまな領域でのシームレスなデジタル体験によって形作られています。今日、ほとんどのサービス専門家（82％）は、顧客の期待は以前より高まっていると言います。大半が、好みに基づいた即時の対応とパーソナライズされたサービスを期待しています。こうした期待に応えるためには、システム間の高度な統合が必要であり、多くのコールセンターでは実現に苦労しています。
Salesforce社の研究によると、77％のコールセンター担当者がワークロードの増加や複雑な業務を報告し、半数以上が燃え尽き症候群を経験していると報告しています。これらのエージェントは、膨大な通話量による絶え間ないプレッシャーに直面しており、対話の間に休息する時間がほとんどありません。また、不満を抱いている顧客や困難を抱える顧客と定期的にやり取りする場合もあります。予期せず件数が増加すると、エージェントは強いプレッシャーを感じ、思慮深い丁寧なサービスを提供する能力が低下します。
コールセンターは、顧客との対話のスピードを上げるためにさまざまなテクノロジーを採用しているため、クリティカルな情報は、ナビゲートが難しい複数のシステムに保存されることがよくあります。知識が異種のリポジトリに分散したり、製品の変更が遅れたりする可能性があります。コールセンターのエージェント・チームが、アクセスに時間がかかる情報、不正確な情報、または古い情報に頼っていると、顧客の信頼を損ない、エージェントは情報のバックトラッキングや修正に時間を無駄にすることになります。
運用効率と顧客維持に影響を与えるこれらの問題の多くは、エージェントが優れたカスタマー・サービスを提供できるようにするための戦略的投資とツールを使用することで軽減できます。
ライブ・インタラクション中に人間のエージェントをサポートする厳選されたAIツールを実装すると、パフォーマンスを大幅に向上させることができます。これらのツールが現実世界の結果を念頭に置いて慎重に設計されていれば、そのメリットは明らかです。リアルタイムのAIアシスタントは、回答を提案したり、関連するナレッジ・ベースの記事を表示したりする場合があります。
ある大手銀行は、自然言語処理（NLP）を導入して、エージェントに「最善の質問」を即座に提案しました。このプロセスにより、顧客とのやり取り時間が6％短縮され、トレーニング要件も大幅に削減されました。
その他の分野では、研究開発を主導するAvid Solutions社は、エージェント型AIを使用して新規顧客のオンボーディングにかかる時間を25％短縮することに成功しました。インテリジェントなオートメーションは、通話の概要を生成し、追跡調査アクションをトリガーし、人間のエージェントの管理上の負担を軽減し、彼らがより関係ベースのタスクに集中できるようにします。
最も重要なのは、これらのテクノロジーが細胞センターを戦略的資産に変えるクリティカルな洞察を生み出すことです。「生成AIを使用すると、通話されたすべての通話の記録を精査して、エージェントが特定の種類の通話の処理に長い時間を費やしている状況とその理由について継続的に洞察を収集できます」と、IBM ConsultingのManish Goyalは述べています。「または、製品やサービスに関する苦情の詳細な分類を理解することもできます。」
「アプリケーションが提供するこの洞察により、オペレーションリーダーは問題の根本原因をより迅速に見つけて、それがサービス機能にある場合は解決することができます。是正措置を講じる必要がある場合は、製品チームまたはマーケティング・チームに警告します。」
組織は、人間の担当者の数と予想される需要のバランスを慎重に行い、カスタマー・サービス担当者に専門的なスキルの適切な組み合わせを確保する必要があります。AIの機能が拡大するにつれて、組織は自動支援と人的支援の最適な比率に関する戦略的決定に直面します。目標は、人間のエージェントを排除することではなく、彼らが最も価値を生み出す役割（例えば、複雑な問題解決、価値の高い顧客、感情的に敏感な状況など）を再考することです。
顧客体験講演者およびトレーニングのJeanie Walters氏は、最近、IBMのAlbert Lawrenceに「カスタマー・ジャーニーについて語るべきは選択についてです」と語っています。「車に乗っているなら、実際の人間に電話したいかもしれません。そのため、当社側ではバーチャル・アシスタントを使用した方が効率的かもしれませんが、お客様にもこれらの選択肢を提供できます。」
新入社員には包括的なトレーニング・プログラムが必要です。しかし、そのトレーニングはオンボーディングだけで終了すべきではありません。定期的なトレーニングやスキルアップの取り組みでは、新しい製品やポリシーの変更に対応し、積極的な傾聴や効果的なコミュニケーションなどの「ソフトスキル」を重視する必要があります。
コールセンターの従業員がオートメーション・インターフェースおよびAIテクノロジーを使用することが増えているため、トレーニングには人間と機械の効果的なコラボレーションを含める必要があります。このプロセスには、AIの提案を信頼するタイミングや、エスカレーションが必要なときにAIエージェントからシームレスに引き継ぐ方法などが含まれる場合があります。
ペースの速いカスタマー・サービスの世界では、一元的なナレッジ管理が鍵となります。組織は、情報を信頼できる唯一の情報源として機能する単一の権威あるナレッジ・ベースに統合し、情報が積極的に維持されるようにする必要があります。
情報は直感的に整理され、検索しやすいものである必要があります。例えば、NLPによる強力な検索機能により、担当者は関連情報を迅速に見つけることができます。高度なコールセンター・ソフトウェアは、顧客のアカウント情報や会話中に検出されたキーワードに基づいて、関連データを即座に表示できます。
人間のエージェントには「明らかにEメールが殺到しており、バーチャル・アシスタントが自動的に応答できるメールはたくさんあります」と、IBMのシニアAIエンジニアであるMorgan Carrollは最近、Smart Talksポッドキャストで話しました。
「しかし、非常に難しいことが必要で、毎日大量のEメールが届いている場合、生成AIが実際に支援できます。ただし、必ずしもそうとは限りませんが、応答しないでしょう。今回はカスタマー・サービス・エージェントの仕事を楽にする方法を考えていますさらに、生成AIはEメールの作成や情報の検索に役立ちます」
最新のコール・ルーティング・システムでは、理想的には、問題の複雑さ、履歴データ、エージェントのスキルなど、複数の要素を考慮します。適切な顧客に適切なカスタマー・サービス・チームのメンバーを割り当てることで、初回通話での問題解決率が向上し、転送回数が減少します。
また、顧客の問題に対する明確なエスカレーション基準とポリシーは、クライアントの最初の接触が人間のエージェントであるか、セルフサービス・ツールであるかにかかわらず、コールセンターの優先事項であることに変わりはありません。このようなエスカレーションが必要な場合、顧客の不満を軽減するために、転送にはすべてのやり取りの履歴とコンテキストを保持する必要があります。
統合顧客データ・プラットフォームは、コールセンター・オペレーションにクリティカルなバックボーンを提供します。顧客関係管理（CRM）ソフトウェア、請求、注文管理、サポート履歴、分析など、関連するすべてのシステムから顧客情報を統合システムに統合することで、コールセンターのエージェントはすべてのやり取りの完全なコンテキストを把握できます。
成功するシステムには、リアルタイムのデータ同期と分析の統合が必要です。コールセンターからの運用データをより広範なビジネス・インテリジェント・プラットフォームに接続することで、組織はクリティカルな分析を取得し、カスタマー・サービスが顧客維持や収益にどのように影響するかを把握できます。
従来のコールセンターは、主に自動通話ディストリビューターに依存していました。ダイヤルされた番号やIVR（音声自動応答）インプットなどの発信者情報を使用して、着信通話をルーティングしていました。初期のオートメーション・テクノロジーがコールセンター全体で一般的になったとき、彼らは依然として狭いアプリケーションに重点を置いていました。
音声認識システムは、品質モニタリングのために通話を文字起こしする場合があります。基本的なチャットボットは、パスワードのリセットやFAQへの回答などの単純なスクリプト化された対話を処理していました。これらの導入により、多くの企業でコストが削減されましたが、その成果は、顧客からの反応が不均一になりました。
ZenDesk社によると、AIによる顧客のニーズへの対応が増えているにもかかわらず、AIの透明性に対する顧客の要望は63％増加しています。また、Forrester社が最近予測したように、2026年には企業の3分の1がAIセルフサービスに不満を抱き、自社のブランドを傷つけることになるだろう。設定された決定木に従うチャットボットは、ストレスを感じるやり取りにつながることが多く、発信者はオートメーションを回避することに主張することになりました。
今日、エージェント型AIは、コールセンター業務を変革する態勢を整えています。これらのシステムは、自然でニュアンスのある会話を行うだけでなく、複数のデータソースに積極的にアクセスし、情報を統合することができます。また、長期にわたってメモリーを保持することができるため、提案の精度とパフォーマンスが向上します。
一連の目標とパラメーターが与えられると、エージェント型AIは顧客とコールセンターの従業員の両方にとって有利になります。AIエージェントは、顧客データ、サードパーティ情報、製品仕様を迅速に統合して、困難な問い合わせに対する解決策を提案できます。
コールセンター従業員のパフォーマンスを積極的にモニタリングしたり、コーチングの機会を提案したり、研究やデータ入力タスクを独自に編成したりすることもできます。より複雑な問題を解決し、システム間でアクションを処理できるこの機能により、最終的にはセルフサービスの向上、エスカレーションの削減、よりパーソナライズされた追跡調査が可能になります。そのメリットにより、コールセンターの従業員は自身の共感的な能力に集中することができます。
Gartner社は、2029年までにエージェント型AIが、一般的なカスタマー・サービスの問題の最大80％を人間の介入なしに自律的に解決すると予測しています。しかし、特にコールセンターのような複雑でデータが豊富な環境で、エージェント型AIのメリットを享受するには、個別のエージェントをトレーニングしてデプロイするだけでは不十分です。
AIエージェント・オーケストレーション・プラットフォームは、複数の専門AIエージェントをインテリジェントに調整します。それぞれが特定のタスクに長けているか、特定の種類の顧客からの問い合わせを処理するように設計されています。単一のAIシステムに依存するのではなく、オーケストレーションにより組織は専用のAIエージェントのコレクションをデプロイして、シームレスに連携させることができます。
この専門分野により、製品の推奨、請求に関する問い合わせ、トラブルシューティング、そして人間のエージェント・サポートなど、特定の領域における膨大な知識を持つ高度に最適化されたAIエージェントが生成されます。インタラクションに単一のエージェントの範囲を超えた専門知識が必要な場合、オーケストレーションにより、このエージェントのネットワーク間のスムーズな移行が可能になります。また、複数のAIエージェントが複雑な問題に同時に取り組むことも可能です。
データはAIオートメーションとオーケストレーションの取り組みの中核にあり、専用のAIをトレーニングするためのコンテキストと、各エージェントが呼び出すための外部ツールを提供します。これには、パーソナライズされたサービスを可能にするための包括的な顧客データや、大規模な分析のための一括インタラクション・データが含まれる場合があります。また、従業員管理を推進するための運用データや、コールセンター業務全体を最適化するための感情分析データを含めることもできます。
信頼性が高く、クリーンで正確なデータを統合することで、組織は、より多くのデータがより良いAIの性能につながるフィードバック・ループを作成し、コールセンターのオペレーションにおける課題を軽減できます。
コールセンターのカスタマー・サービスを評価するには、効率性メトリクスとよりソフトな基準のバランスを取る必要があります。組織が共感的なサポートを犠牲にして自動化を推進しすぎると、問題が発生します。逆に、平均処理時間が増えると、顧客の保留状態が長くなり、組織は期待されるコールセンターの投資収益率（ROI）を獲得できなくなります。
顧客体験テクノロジー・トランスフォーメーションでは、できればリアルタイムのダッシュボードと分析を使用して、コールセンターのさまざまなメトリクスを追跡する必要があります。顧客からのフィードバックと顧客の声のスコア（ネット・プロモーター・スコア、顧客満足度スコア、カスタマー・エフォート・スコア）を比較検討すると、企業全体の数値に大きな影響を与える可能性があります。
例えば、ある通信会社のCEOが顧客の苦情に直接対処し、CSATスコアが業界のトップに躍り出たとき、顧客解約率が75％削減されたことがわかりました。3年以内に同社の収益はほぼ倍増しました。
特に新しいテクノロジーの導入により、ビジネスリーダーはコールセンターのパフォーマンスを総合的に把握する必要があります。サービスレベルの主要業績評価指標（KPI）は平均処理時間や解決した通話数などのメトリクスが増加している一方で、顧客ロイヤルティーのメトリクスや通話後のサポートに問題が生じていませんか。コールセンターを合理化し、長期的な成功を保証するには、ワークフローと新しい取り組みを複数の軸で継続的に分析する必要があります。
