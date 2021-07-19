進化するビジネスモデルやITストラテジーは、企業がデータ・ストレージの消費と支払い方法を急速に変えています。ハイブリッド クラウドの導入により、従来の現金購入やリースに代わる消費ベースの ITに対する需要が高まっています。

これに対応するため、多くのベンダーは、データセンターやハイブリッドクラウドにクラウドのような経済性をもたらす柔軟な消費または「従量課金制」の価格モデルとサブスクリプションを提供しています。「ガートナーは、2024年までに、新たに導入されるエンタープライズストレージ容量の半分以上が、サービスとしてまたはサブスクリプションベースで販売されるようになると予測しています。これは、2020年の15％未満から増加しています1 。」

非常に多くのデプロイメント・タイプやIT消費モデルが突然利用可能になったため、どのモデルがストレージ戦略に適しているかを判断するのは困難な場合があります。このブログ記事では、情報に基づいて投資決定を行えるように、主なタイプの概要を説明します。

ここで取り上げる内容は次のとおりです。