進化するビジネスモデルやITストラテジーは、企業がデータ・ストレージの消費と支払い方法を急速に変えています。ハイブリッド クラウドの導入により、従来の現金購入やリースに代わる消費ベースの ITに対する需要が高まっています。
これに対応するため、多くのベンダーは、データセンターやハイブリッドクラウドにクラウドのような経済性をもたらす柔軟な消費または「従量課金制」の価格モデルとサブスクリプションを提供しています。「ガートナーは、2024年までに、新たに導入されるエンタープライズストレージ容量の半分以上が、サービスとしてまたはサブスクリプションベースで販売されるようになると予測しています。これは、2020年の15％未満から増加しています1 。」
非常に多くのデプロイメント・タイプやIT消費モデルが突然利用可能になったため、どのモデルがストレージ戦略に適しているかを判断するのは困難な場合があります。このブログ記事では、情報に基づいて投資決定を行えるように、主なタイプの概要を説明します。
ここで取り上げる内容は次のとおりです。
今日では多くのベンダーが、ストレージ消費モデルと資金調達の選択肢を提供しています。このように柔軟な選択ができると、将来のビジネスニーズに合わせてモダナイズし、ワークロードを拡張するのに役立ちます。ストレージの一般的なデプロイメントおよびIT消費モデルには次のようなものがあります。
一般的なデプロイメントとIT消費モデルの種類を理解したので、消費ベースのモデルがますます人気が高まっている理由をいくつか探ってみましょう。ストレージの消費ベースの料金体系のメリットは次のとおりです。
IBM Storageの消費ベースの価格モデルと、従来のデプロイメント・モデルおよびハイブリッド・モデル向けのサービス例をいくつかご紹介します。
IBMストレージ・アズ・ア・サービスとIBM Storage Utilityによる従量制の料金体系
IBM Global Financingによる従来のオンプレミス・ストレージの柔軟な料金体系: お客様のIT戦略とビジネス戦略に合わせた柔軟な財務計画により、ハイブリッドクラウド・ストレージを簡素化します。IBMサーバーとストレージ・ソリューションの支払いオプションにより、前払いを削減し、キャッシュフローを最適化するための柔軟な資金調達オプションが見つかります。
ハイブリッドアプローチ — IBM Storage as a Serviceを IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloudでクラウドに拡張:IBM Spectrum Virtualize for Public Cloudは、オンプレミスソフトウェアと連携して500以上のサポートストレージシステムからデータを複製または移行できるため、大規模な新規投資なしにハイブリッドクラウド機能を追加できます。パブリック・クラウド上で管理するストレージ容量にのみ料金を支払い、柔軟なソフトウェア月額価格を利用できます。
* 顧客の会計慣行に従う
ストレージの柔軟な消費モデルについて、またこのモデルが業務にどのようなメリットをもたらすかについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の次のステップをご検討ください：
データ・セキュリティーの要点と、組織にとって最も価値ある資産であるデータを保護する方法はこちら。新たなサイバー脅威から機密情報を保護するのに役立つさまざまな型やツール、戦略についてご確認ください。
このオンデマンドWebセミナーでは、巧妙化するサイバー攻撃に備えるための革新的な戦略と、組織全体のレジリエンスを高めるための実践的なアプローチをご紹介します。データ保護とビジネス継続性を両立するための第一歩として、ぜひご視聴ください。
データ・セキュリティーと拡張性を確保しつつ、AIや機械学習、分析プロセスを強化できるように設計された高性能のファイル・ストレージとオブジェクト・ストレージを使用して、データの課題を克服する方法をご確認ください。
フラッシュ・メモリーとストレージの種類について学び、企業がフラッシュ・テクノロジーをどのように活用して効率を向上させ、レイテンシーを削減し、将来を見据えたデータ・ストレージ・インフラストラクチャーを導入しているかをご覧ください。
IBMのストレージ・ソリューションは、ハイブリッドクラウド環境の管理からデータ・レジリエンスの確保まで、脅威に対する強力な保護を維持しつつ、データから洞察を引き出すことができます。