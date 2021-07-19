タグ
進化するビジネスモデルやITストラテジーは、企業がデータ・ストレージの消費と支払い方法を急速に変えています。ハイブリッド クラウドの導入により、従来の現金購入やリースに代わる消費ベースの ITに対する需要が高まっています。

これに対応するため、多くのベンダーは、データセンターやハイブリッドクラウドにクラウドのような経済性をもたらす柔軟な消費または「従量課金制」の価格モデルとサブスクリプションを提供しています。「ガートナーは、2024年までに、新たに導入されるエンタープライズストレージ容量の半分以上が、サービスとしてまたはサブスクリプションベースで販売されるようになると予測しています。これは、2020年の15％未満から増加しています1 。」

非常に多くのデプロイメント・タイプやIT消費モデルが突然利用可能になったため、どのモデルがストレージ戦略に適しているかを判断するのは困難な場合があります。このブログ記事では、情報に基づいて投資決定を行えるように、主なタイプの概要を説明します。

ここで取り上げる内容は次のとおりです。

消費ベースの料金体系とは

消費ベースの料金体系とは、使用量に基づいて課金される製品とサービスを指します。つまり、消費した容量に対してのみ支払います。これらのモデルは、高額な初期費用を、変化するビジネスニーズに直接合わせて予測可能な四半期ごとの料金に置き換えることで、コストを節約できます。ストレージ容量を即座に消費し、必要に応じて参照情報をプロビジョニングすることで、迅速に拡張できるという考えです。さまざまなバリエーションが存在し、ほとんどのプログラムには最低限の期間や容量の要件があります。

デプロイメントの種類とIT消費モデル

今日では多くのベンダーが、ストレージ消費モデルと資金調達の選択肢を提供しています。このように柔軟な選択ができると、将来のビジネスニーズに合わせてモダナイズし、ワークロードを拡張するのに役立ちます。ストレージの一般的なデプロイメントおよびIT消費モデルには次のようなものがあります。

  • 従来型の購入モデル。ほとんどの組織は、セキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンスの要件を満たすために、選択したワークロードをオンプレミスで維持し続けています。ストレージなどのオンプレミス インフラストラクチャは、従来、データセンターにデプロイされ、最大容量要件を満たすインフラストラクチャを購入する前払いまたはリース資本の支出でした。しかし、オンプレミス インフラストラクチャの予算編成は難しい場合があります。ニーズを予測するのが難しい場合があり、新しいストレージ システムの調達サイクルが長くなる可能性があるため、ほとんどの組織ではオンプレミス ストレージを過剰にプロビジョニングしてしまいます。
  • オンプレミス ストレージの消費ベース (「従量課金制」) モデル。これらのモデルでは、ベンダーは、お客様の要件に応じて定義され、当面のニーズよりも 25% ～ 200% (レベルはベンダーによって大きく異なります) 多い「成長」容量を備えたストレージ システムを提供します。当面のニーズに対応する「基本容量」のコミットレベルを購入、リース、またはレンタルし、そのレベルを超えた分については、使用した分だけ使用時に支払います。これらのモデルを使用すると、ビジネスニーズに応じて容量の使用量を拡張できます。通常、3年から5年の期間を設けています。
  • サブスクリプションベース、または StaaS 。上記の消費ベースのモデルと同様、これらのモデルには、基本コミットメントと、基本コミットメント・レベルを超える使用量の支払いがあります。大きな違いは、Storage as a Service (StaaS) がクラウド・ベースサービスとよく似たサービスを提供していることです。StaaS は、データセンターに高速なオンデマンドの容量を提供します。料金は使用した分だけ支払い、ベンダーがライフサイクル管理（デプロイメント、保守、成長、更新、廃棄）を担当します。このサービスは、性能や可用性のレベルなどを示す一連のサービス・レベルの説明に基づいており、特定のテクノロジー・モデルや構成の詳細に直接関連付けられることはありません。インフラストラクチャーは引き続きデータセンターまたはコロケーション・センターに物理的に存在しますが、お客様はその所有、インストール、または保守を行いません。さらに、容量の追加やテクノロジーの更新のための調達サイクルについて心配する必要はありません。OPEX価格モデルと、オンプレミスストレージのセキュリティと管理オーバーヘッドの削減を組み合わせることで、クラウドの経済性が向上します。
  • クラウドのみのアプローチ。クラウド・サービスは容易に拡張可能であり、変化するワークロードの需要に合わせて簡単に調整できます。パブリッククラウドにデプロイすると、従量課金制のモデルでもあるため、ハードウェアやオンプレミス・インフラストラクチャーへの支出を削減できます。完璧なユーティリティーベースのモデルでは、ビジネスニーズに直接合わせて保証されたサービスレベル、設定された料金体系、予測可能な四半期ごとの料金で使用した分だけ支払います。もちろん、今日のクラウドの多くはその基準を満たしていません。一部のクラウド ストレージ プロバイダーでは、消費された容量の量に対する課金に加えて、アクセス回数や「エグレス」と呼ばれるクラウドから転送されるデータの量に対しても課金します。
  • ハイブリッドアプローチ。ハイブリッドストレージアプローチでは、パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスインフラストラクチャのサービスを統合し、ソフトウェアデファインド管理によりこれら3つすべてにわたってオーケストレーション、管理、アプリケーションの移植性を実現します。また、オンプレミス・ストレージの消費ベースの料金体系やサブスクリプション・ベースのサービスも含めることができます。

ストレージにおける柔軟な消費モデルのメリット

一般的なデプロイメントとIT消費モデルの種類を理解したので、消費ベースのモデルがますます人気が高まっている理由をいくつか探ってみましょう。ストレージの消費ベースの料金体系のメリットは次のとおりです。

  • クラウドの経済性 – CAPEX から OPEX への移行。IT 予算が縮小する中、消費ベースの料金体系により、予測可能な月間 OPEX 料金で設備投資を削減でき、使用した分だけ支払うことができます。
  • ITリソースと利用状況を調整する。監視機能が搭載されているため、容量の使用状況をより正確に予測して、よりコスト効率の高い運用を実現できます。これにより、過剰なプロビジョニングや容量不足がなくなり、ビジネスのニーズに合わせて支出を調整できるようになります。
  • アジリティを獲得。消費ベースのITを使用すると、変化するビジネス・ニーズに対応するためにほぼ瞬時にプロビジョニングできる追加容量が得られます。調達やベンダーの価格交渉サイクルが長期化することによる遅延がなくなります。クラウドのような体験が得られます。
  • ITの複雑さを軽減します。ベンダーがストレージのライフサイクル管理の責任を引き受けるため、管理スタッフはより価値の高いタスクに集中できます。また、オンプレミスとクラウドで一貫したデータ・サービスを使用することで、オーバーヘッドを削減しながら、可用性を向上させ、コストのかかるダウンタイムを回避できます。
  • テクノロジーにおける最新のイノベーションへのアクセス。As-a-Service モデルにより、組織は優れたパフォーマンス、高可用性、拡張性を実現する企業レベルの主要な機能を備えた最先端のストレージ テクノロジーにアクセスできるようになります。

IBMの特徴

IBM Storageの消費ベースの価格モデルと、従来のデプロイメント・モデルおよびハイブリッド・モデル向けのサービス例をいくつかご紹介します。

IBMストレージ・アズ・ア・サービスとIBM Storage Utilityによる従量制の料金体系

  • IBMストレージ・アズ・ア・サービス:オンプレミスとハイブリッド・クラウド・インフラストラクチャーの両方のニーズに対応できる一貫したデータ・サービスを提供する柔軟な消費モデル。IBMストレージ・アズ・ア・サービス は、 IBM FlashSystem ®のエンタープライズ クラスの機能を活用しており、現在のニーズを満たす基本レベルの容量に加えて、50% の追加容量がプリインストールされ、100% の可用性を保証するオプションが付属しています。初日からストレージのニーズに合わせて計画を立て、透明性の高い料金体系で使用した分だけを単一料金で支払います。隠れたペナルティや OPEX* 処理用に設計された請求はありません。オンデマンドまたは拡張容量の使用に対してプレミアム料金を請求する他のほとんどのベンダーとは異なり、IBM は基本容量と拡張容量に同じ料金を請求します。さらに、他のほとんどのベンダーは十分に圧縮できないデータにプレミアム料金を請求しますが、IBMは使用可能な（物理）容量に応じて課金するため、非圧縮可能なデータのペナルティ料金なしでデータ圧縮のメリットを得ることができます。このサービスには、IBMによる完全なライフサイクル管理（設置、保守、物理的成長、テクノロジーの更新、廃棄、古い機器のリサイクル）が含まれます。
  • IBM Storage Utility: この柔軟なストレージサブスクリプションは、使用量に基づく請求によるストレージの調達オプションを提供し、選択したストレージで消費した容量だけを支払うことができます。IBM 、初日から成長に必要な容量 (基本ニーズの最大 200% 超) を計算して導入するため、増分更新の必要性がなくなります。ニーズに最適なストレージを選択し、追加容量をほぼ瞬時にプロビジョニング/消費することで迅速に拡張できます。使用量は、要件に応じてスケールアップまたはスケールダウンできます。IBM Storage Insightsは、 AI駆動型のクラウド・ベース監視を提供し、ビジネスを中断することなく容量ニーズを正確に予測および制御できるようにします。IBM StaaS と同様に、増大する容量や圧縮が不十分なデータに対しては追加料金は請求されません。

IBM Global Financingによる従来のオンプレミス・ストレージの柔軟な料金体系: お客様のIT戦略とビジネス戦略に合わせた柔軟な財務計画により、ハイブリッドクラウド・ストレージを簡素化します。IBMサーバーとストレージ・ソリューションの支払いオプションにより、前払いを削減し、キャッシュフローを最適化するための柔軟な資金調達オプションが見つかります。

ハイブリッドアプローチ — IBM Storage as a Serviceを IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloudでクラウドに拡張:IBM Spectrum Virtualize for Public Cloudは、オンプレミスソフトウェアと連携して500以上のサポートストレージシステムからデータを複製または移行できるため、大規模な新規投資なしにハイブリッドクラウド機能を追加できます。パブリック・クラウド上で管理するストレージ容量にのみ料金を支払い、柔軟なソフトウェア月額価格を利用できます。

* 顧客の会計慣行に従う

次のステップ

ストレージの柔軟な消費モデルについて、またこのモデルが業務にどのようなメリットをもたらすかについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の次のステップをご検討ください：

  • オンデマンドWebセミナーにご登録ください。IBM Storageがどのようにストレージ環境をセキュリティーと柔軟性で強化するのかをご覧ください。講演者には、IBMストレージ製品マーケティング担当副社長のScott Bakerや、IBMのストレージ製品管理担当副社長のSam Wernerが含まれます。
  • IBM IT 消費アセスメントを受けてみましょう。10問の質問からなる本アセスメントにより、オンプレミスストレージにおける消費量ベースの価格設定の理想的な候補となるかどうかを評価できます。
  • 専門家への相談予約。ストレージ専門家への相談を予約するには、このフォームにご記入いただくか、+1 877-426-4264（優先順位コード：ストレージ）まで営業担当者にお電話ください。
 

