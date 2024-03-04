私たちは、企業が緊急のビジネス上の必須事項に取り組む一方で、人間社会と商業のあらゆる側面を再構築する可能性を秘めた生成型人工知能（AI）の変革の力を目の当たりにしてきました。2024年、企業は重大な混乱に直面しました。この状況により、労働生産性を再定義することで未実現収益を防ぎ、ソフトウェアサプライチェーンを攻撃から守り、競争力を維持するためにサステナビリティーを業務に組み込むことを求められています。
AIは転換点にあり、組織の繁栄と成長を飛躍的に進歩させています。生成AIはビジネスのあらゆる側面にイノベーションをもたらします。テクノロジーのモダナイゼーションを通じ、その影響はフロントオフィスからバックオフィス、そして新しい製品やサービスの開発にも至ります。多くの組織がAIを導入していますが、競争上の優位性を維持し、ビジネスの成長を促進するには、新しいアプローチが必要です。つまり、AI戦略を進化させ、その価値を示し、リスク態勢を強化し、新しい機能を導入していかなければなりません。そのためには、総合的な企業トランスフォーメーションが必要です。私たちはこのトランスフォーメーションを「AI+企業になる」と呼んでいます。
「AI+企業」は、AIを主な焦点としてイノベーションを起こし、AIがビジネス全体の基盤であることを理解し、製品イノベーション、事業オペレーション、技術オペレーション、さらには人材や文化など、ビジネスのあらゆる側面にAIが影響を与えることを認識します。
AI+企業は、AIをファーストクラスの機能としてビジネス全体に統合します。ビジネスのある分野がAIを導入しても、正当な懸念から他の分野でAI導入が遅れたり、AI導入に対して抵抗を受けたりすると、シャドーAIなどの問題がさらに悪化してホリスティックな戦略の導入が困難になることを、これらの企業は理解しています。
調査会社Gartner社は、AIによる広大なビジネス・チャンスは、様々な業界において全世界の経済に3兆ドルから4兆ドルの経済効果をもたらすと予測しています。このようなビジネス・チャンスを受け、AIを効果的に利用するために必要な投資を認識している一方で、企業はAIのユースケースに投資を行う前に劇的な投資収益率（ROI）を求めています。
AI+企業になることで、AIユースケースだけでなく、AIユースケースを大規模に本番環境に導入するために必要な関連業務や技術的能力の向上においてもROIを実現できます。
AI+へのトランスフォーメーションモデルが企業の構成要素や文化に組み込まれた、データ成熟度の高い組織は、最大2.6倍のROIを生み出すことができます。
IBMは、AI+企業になるためのビジネスおよび技術戦略、アーキテクチャー、ロードマップ、および実践的な経験をお客様に提供するため、AI+企業トランスフォーメーション（AI+ Enterprise Transformation）を開発しました。
IBMは、AIとハイブリッドクラウドに精通しているため、AI+企業になりつつある企業がビジネス成果をより迅速に実現できることに気づきました。興味深いことに、当社のお客様の多くは既にAIの面で優れており、AI+企業トランスフォーメーションを採用することで、本番環境でAIを大規模に実行してビジネスの成長を加速させるアクティビティを明らかにしています。
図3は、「AI+企業トランスフォーメーション」の概要を示しています。この図では、AI+企業がAIを大規模に本番環境に導入するために取り組む必要のある分野を、組織全体からいくつか取り上げています。
あるAI+企業にとって最も重要なステップは、トランスフォーメーションをもたらすユースケースを特定することです。さまざまなオプションを試した結果、この企業は、より迅速にROIを実現する価値の高いユースケースを選択します。その後、それらをITランドスケープ全体の本番環境に導入し、さらに他のユースケースに適用するための基礎を築き、継続的なイノベーションを促進します。
図4は、高いROIを実現する広範な企業向けAIソリューション（納品、運用、セキュリティ、ガバナンス全体にわたって調整されたもの）にユースケースを体系的かつ厳密に変換するためにAI+企業が採用するAIユースケースのファネルを示しています。
ユースケースを特定したら、AI+企業の次のステップは、適切なAIテクノロジーとアーキテクチャを選択することです。多くの場合、この決定はあまりにも急いで行われますが、適合性を確保するために、慎重にアプローチする必要があります。
次のポイントを考慮してください。
AIテクノロジーを正確に特定すると、その決定はAI+企業トランスフォーメーションの他のドメインにも影響を与えます。さらに洞察を深めたい場合は、続きをお読みください。
AIは基本的にデータに依存しています。AI+企業は、AIに使用されるデータが信頼でき、透明性があり、明確な系統と有効性を備えていることを確実にします。そうしなければ、あまりにリスクが大きくなってしまうからです。脆弱なデータ基盤上に構築されたAIを提供し、望ましくない結果に至ってしまった企業の例を、私たちは数多く目にしてきました。これらの結果は通常、次の3つのカテゴリのいずれかに分類されますが、そのいずれも望ましいものではありません。
AI+企業においては、アーキテクトは自信を持ってデータを調達、準備、変換、保護し、AIが必要とする場所に届けることができます。
優れたエクスペリエンスを提供するためには、新しいAIベースのアプリケーションでイノベーションを進めることが不可欠です。また、AIと相互作用する既存のアプリケーションをモダナイズすることも重要です。 AI搭載の人事アシスタントが従業員のためにアクションを実行することを提案する場合、呼び出されるアプリケーションが増加したトラフィックに対応できることを確認しておかなければなりません。多くの場合、これらのアクションには、AI アシスタントの突然の要求に対応するのに適さないアーキテクチャ上で実行されているレガシー アプリケーションへAPIを呼び出すことが含まれます。これにより、応答時間が遅くなり、残念な体験につながることがよくあります。
AI+企業は、革新的なAIアプリケーションを顧客に提供し、既存のアプリケーションをモダナイズしてAIがもたらす新たな需要を満たすことに卓越しています。
AI、データ、アプリケーションの理解が進むと、議論は自然と「このソリューションをどこで運用するか」に移ります。私たちの経験では、その答えは多くの要因に依存します。それらの要因は時間の経過とともに変化する可能性があるため、柔軟なプラットフォームが必要です。
オープン・テクノロジー・ベースのハイブリッドクラウド・プラットフォームを採用することで、AI+企業はビジネスを制限することなく情報に基づいた意思決定を行うことができます。
図5: AI+企業のハイブリッドクラウドアーキテクチャ
図5に示している通り、ハイブリッドクラウド・アーキテクチャは、さまざまな形でビジネス全体を強化します。
適切に設計されたハイブリッドクラウド・プラットフォーム上でAI、データ、アプリケーションを実行することで、AI+企業はパイプラインとツールチェーンを構築し、完全な自動化を備えた継続的な強化と配信を実現します。例：
AI+企業は、ライフサイクル全体を通じてアプリケーションやデータ、AIモデルを継続的に強化する方法を把握しているため、信頼され承認されたAI機能のみを確実に稼働させることができます。
AIファーストの世界であっても、インシデントは発生します。AI+企業は、顧客を喜ばせるためだけでなく、ITの問題を解決するためにもAIを利用しています。適切なツールを使用することで、AI+企業は従業員の生産性を大幅に向上させることができます。たとえば、以下のような例が挙げられます。
AI+企業はまた、必要なツールに加えて、AIを受け入れて人材をトレーニングする文化を育むことの重要性も認識しています。この文化は、実験と専門知識の習得を推進します。AIを恐れるのではなく、AIを活用し、評価し、加速できるように訓練された人材が必要です。
AI、特に生成AIを本番環境で大規模にデプロイするには、組織は安全で管理された環境を確立する必要があります。次世代AIの規模と影響力は、ガバナンスとリスク制御の重要性を浮き彫りにしています。AI+企業は、AIモデルを保護、監視、説明するための堅牢な対策を導入し、ハイブリッドクラウド環境全体でガバナンス、リスク、コンプライアンスを監視することで、潜在的なリスクを軽減しています。
既存のクラウド・ガバナンスと新しいAIガバナンス制御を組み合わせることが不可欠であり、NIST AIリスクマネジメントフレームワーク、EUのAI法、ISO/IEC 42001 AIマネジメント、ISO/IEC 23894 AIリスクマネジメントなど、様々な規制の新たな変更に準拠するために、継続的に注力する必要があります。
IBMは、お客様がAI+企業になる過程をサポートし、影響力のあるユースケース、戦略、アーキテクチャ、およびエクスペリエンスを提供することで、以下を実現したいと考えています。
今後の記事では、アーキテクチャ、デモ、戦略を通じてIBMの視点を紹介しながら、各AI+ドメインをさらに深く掘り下げていきます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。