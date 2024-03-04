私たちは、企業が緊急のビジネス上の必須事項に取り組む一方で、人間社会と商業のあらゆる側面を再構築する可能性を秘めた生成型人工知能（AI）の変革の力を目の当たりにしてきました。2024年、企業は重大な混乱に直面しました。この状況により、労働生産性を再定義することで未実現収益を防ぎ、ソフトウェアサプライチェーンを攻撃から守り、競争力を維持するためにサステナビリティーを業務に組み込むことを求められています。



AIは転換点にあり、組織の繁栄と成長を飛躍的に進歩させています。生成AIはビジネスのあらゆる側面にイノベーションをもたらします。テクノロジーのモダナイゼーションを通じ、その影響はフロントオフィスからバックオフィス、そして新しい製品やサービスの開発にも至ります。多くの組織がAIを導入していますが、競争上の優位性を維持し、ビジネスの成長を促進するには、新しいアプローチが必要です。つまり、AI戦略を進化させ、その価値を示し、リスク態勢を強化し、新しい機能を導入していかなければなりません。そのためには、総合的な企業トランスフォーメーションが必要です。私たちはこのトランスフォーメーションを「AI+企業になる」と呼んでいます。