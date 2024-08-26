サード・パーティー・リスクの管理に関する規制上の懸念増大に対処する方法

多くの場合、機関はFCC管理の実行にサードパーティーのサービス・プロバイダーを利用しています。これまで、サードパーティー・サービスは、ネガティブなニュースの特定、制裁スクリーニング、取引の監視に限定されていました。最近、これらのサービスは、顧客の本人確認、電子データ証明、強化されたデューデリジェンスケース管理における生成型人工知能、アラート調査、リスク評価などのプロセスを含むように拡大しました。

医療機関では、厳格で継続的な内部プロセス監視を行っている場合があります。しかし、これらの標準と実践を第三者に拡張しなければ、企業は間違った顧客をオンボーディングしたり、間違ったアラートを閉じたり、疑わしい活動のアラートを提出し損ねたりするリスクがあります。適切なデューデリジェンスや定期的なベンダーリスクアセスメントを行う機関は、第三者によるコンプライアンスリスクを回避できます。

第三者を利用することで得られるメリットはあるものの、金融機関は第三者が課すFCCリスクを認識し、維持し、管理することが不可欠です。そのためには、リスク管理を容易にし、サードパーティの活動を監視し、規制義務の遵守を確実にするサードパーティリスク管理プログラムを実装する必要があります。