データ製品とAIで、データ収益化戦略を加速させる方法

多くの組織は、ビジネス・プロセスや顧客サービスを強化するために、機械学習とディープラーニング機能を備えた成熟したソフトウェア・システムを構築しています。生成AIは、データ製品の設計、ライフサイクル配信、運用管理のオプションを加速させるばかりではありません。

プラットフォームの開発者とオペレーターは、AIモデルを使用してツールを構築できます。作成者はこれらのツールを使用して、エンタープライズ・システムやパブリック・ドメイン内のデータを検出したり、それについて学習したりできます。コード生成「コパイロット」ツール（例：watsonx Code Assistant）は、オートメーションを構築・維持し、オペレーションやカスタマー・サービス向けに自然言語主導のエクスペリエンスを創出します。これらは、財務およびリスク機能に関するAIOpsや高度な分析の使用に関する確立されたプラクティスに追加されます。

データ製品の所有者とサービスの所有者は、生成AIツールを使用してイノベーションを実現できます。生成された合成データでデータセットのアセンブリーを強化し、データ・ソースの新しい分析を作成することで、外れ値や異常を排除できます。そうすることで、データ製品に統合されたデータの品質を高めることができます。これは、データ製品固有の分類やデータセットの知識ベースを開発するために使用でき、組織やドメイン固有のAIモデルを構築して製品として提供することもできます。

エンタープライズ生成AIは、適切なモデルとトレーニングのアプローチとは何かを判断し、方向転換し始めています。さらに重要なのは、これらのモデルがトレーニングされたデータセットの信頼性と透明性に加えて、それらを使用する際の法的補償の立場に注目していることです。

このようなモデルを構築または統合するデータ製品の所有者は、価値の交換関係を設計する際に、信頼性と透明性を考慮する必要があります。watsonx.aiを活用することで、組織のデータ収益化ロードマップでは、IBM Graniteなどのモデルを活用して透明性と補償を保証できます。