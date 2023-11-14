データ製品とAIで、データ収益化戦略を加速させる方法

データ収益化とは、組織がデータと人工知能（AI）資産から価値を創造し、実現するビジネス・ケイパビリティーです。データ製品に基づいて構築された価値交換システムは、組織のビジネスの成長を促進し、競争上の優位性獲得につながります。このような成長には、内部の費用対効果、リスク・コンプライアンスの強化、パートナー・エコシステムの経済的価値の向上、または新しい収益源などが含まれる可能性があります。高度なデータ管理ソフトウェアと生成AIは、プラットフォーム機能の作成を加速し、エンタープライズ対応のデータとAI製品のスケーラブルな提供を可能にします。
McKinseyがHarvard Business Reviewで述べた内容（ibm.com外部へのリンク）によると、米国の全国銀行が1つのデータ製品を使用した場合、ビジネス アプリケーションに60件のユースケースが提供され、これにより4,000万ドルの損失が解消され、年間6,000万ドルの増収が生じます。公共部門では、Transport for London（ibm.com外部へのリンク）が80件のデータフィードで無料かつオープンなデータを提供し、600以上のアプリを支え、ロンドン経済に最大1億3,000万ポンドの貢献をしています。
データの収益化は、厳密に言えば「データセットを販売する」ことではなく（ibm.com外部へのリンク）、データのより有効な活用によって作業を改善し、ビジネスパフォーマンスを強化することを指します。内部のデータ収益化の取り組みでは、プロセス設計、タスク・ガイダンス、および組織の製品またはサービスの提供で使用されるデータの最適化の改善を測定します。外部収益化の機会により、さまざまな形式のさまざまな種類のデータを、販売または使用時にその価値を記録できる情報資産にすることができます。
データから価値を生み出すには、そのデータに対して何らかのアクションを起こす必要があります。その価値の実現とは、組織の収益に貢献する創造された価値から経済的なメリットが得られることを保証する活動です（ibm.com外部へのリンク）。
どの組織も、データを収益化する可能性を秘めています。多くの組織にとって、それは新しいケイパビリティーを可能にする未開発のリソースだと言えます。データ分析、ビッグデータ、ビジネス・インテリジェンスに基づいて構築されたイニシアチブからデータ価値を創出するために、 Data-as-a-Serviceとデータ・マーケットプレイスが確立されています（ibm.com外部へのリンク）。しかし、「データを製品として管理する」という戦略的な転換を行った組織はほとんどありません。このデータ管理とは、製品開発のプラクティスをデータに適用することを意味します。高い業績を上げているデータ駆動型の組織は、データの収益化によって新たなビジネスモデル、ユーティリティー・パートナーシップを構築して既存のサービスを強化し、企業の収益性に20%以上貢献しています （ibm.com外部へのリンク）。
重要なのは、データを戦略的な資産として捉え、ユーザー中心のプロダクトアプローチで扱うことです。そうすることで、この新しいプロダクトは多様なアプリケーションから利用できるようになります。組織は、透明性と倫理性を示し、データ・プライバシーを認識し、規制を遵守し、データを安全かつセキュアに保つことで、データとAIに対する信頼を構築します。
データ製品は、一連の機能的ニーズを満たすことができるソースから組み立てられたデータであり、消費可能な単位にパッケージ化できます。各データ製品には独自のライフサイクル環境があり、データとAI資産は製品固有のデータレイクハウスで管理されます。製品レイクハウスがさまざまなテクノロジー・プロトコルを使用して、多くのソースに接続してデータを取得することで、柔軟なデータ収集が可能になります。さらに、データ製品を独立した単位として管理することで、データに設定された機密性やプライバシー管理に応じて、プライベートクラウドやパブリッククラウドなど、場所の柔軟性や移植性を持たせることができます。IBM watsonx.dataは、オープンなハイブリッドクラウド・デプロイメントのために、Red Hat OpenShift上に構築されたデータ製品レイクハウスの持つ接続の柔軟性とホスティングを提供します。
データ・メッシュ・アーキテクチャは現在、詳細かつ堅牢な使用状況の追跡、リスクとコンプライアンスの測定、セキュリティーを備えたデータ製品をさまざまなエンドポイントに提供するコスト効率の高い方法として台頭しています。1つ以上のデータ製品がメッシュ上で提供され、監査可能なトランザクションとしてエンドユーザー・アプリケーションによって消費者されます。
たとえば、金融市場企業では、リアルタイムの市場データ・フィードを提供する製品と、金融関連のニュースを提供する別の製品を提供する場合があります。消費者は、これらの製品の両方を活用する意思決定アプリケーションを構築し、価格や政治的または環境のニュースに基づいた取引オプションを提供する可能性があります。
機能の開発は、利害関係者の「点と点を結びつける」能力にかかっています。これは、未加工データのソースから、資産がエンドユーザー・エクスペリエンスで消費される際の透明で追跡可能な価値の交換までのサプライチェーンです。
そのためには、次の要素を組み込んだデータ収益化のソリューション・フレームワークを開発する必要があります。
データの収益化を促進する未加工データは、エンタープライズ・システム、外部データ、個人データの3つのカテゴリーから得られます。データ製品は、企業データと顧客データの運用ビューと分析ビューで組み立てられ、公開データセット（必ずしも無料ではない）と組み合わせることができます。個人データは企業データおよびパブリックデータ全体にわたる重要なビューであり、組織によって適切に管理する必要があります。「忘れられる権利」リクエスト（ibm.com外部へのリンク）が呼び出されると、その範囲は未加工データソースからデータ製品のターゲットにまで及びます。
データ製品には、データセット、プログラム、AIモデルなど、さまざまな形態があります。これらはサービスとして消費するためにパッケージ化およびデプロイされており、1つの製品に対して複数のサービス・タイプが存在します。一般的なサービス消費タイプには、ダウンロード、API、ストリーミングが含まれます。
企業のさまざまな異種のESGデータを新しいデータセットに統合したクライアントを例にとってみましょう。このクライアントのデータ サービスは、データセット全体のダウンロードと、それにAPIを組み合わせたもので、企業のティッカーシンボルに基づいてESGデータを照会できるようになっていました。
データの収益化とは、データから価値を実現することです。データ製品サービスの利用者は、プロダクトを見つけて評価し、料金を支払い、1つ以上のサービス・エンドポイントを呼び出して利用する能力を必要としています。ユーザーのビジネス モデルに応じて、ユーザーはそのサービスを自社の機能で独自に使用する場合もあれば、適切なライセンス条件に基づいて、データ製品を使用してダウンストリーム製品や顧客体験を作成し、独自の収益源として利用する場合もあります。
消費のオプションはさまざまです。従来のアプローチでは、データ製品サプライヤーが、大規模な汎用データセットをクライアントに直接配布するか、複数のデータ・マーケットプレイスに配布していました。APIの場合は、各ハイパースケーラー・クラウド・カタログのカタログ・エコシステムに組み込まれている場合があります。AIモデルと関連データセットについては、Hugging Face（ibm.com外部へのリンク）などのマーケットプレイスを活用することが考えられます。こうした消費規定は、トランザクションとサブスクリプションの収益からの利益を最大化する、複雑かつ連合的で、コスト効率の低い方法になり始めています。
データ収益化ソリューション・フレームワークを使用すると、データ製品プロバイダーがデータSaaSビジネスになることで、最大の価値収益率を実現できます。このフレームワークでは、IBMデータやAI製品を含む一連のテクノロジーと製品を統合するリファレンス・アーキテクチャーが定義されています。
ライフサイクル全体にわたる実装では、以下を対象とします。
このSaaS機能のさらなる拡張として、データ製品プロバイダーはマルチテナント、マルチユーザーのクリエイター環境も提供しています。複数の関係者が独自の開発スペースで共同作業し、自社のサービスでプラットフォーム上のデータ製品サービスを利用し、自社の顧客が利用できるようにホスティングします。
多くの組織は、ビジネス・プロセスや顧客サービスを強化するために、機械学習とディープラーニング機能を備えた成熟したソフトウェア・システムを構築しています。生成AIは、データ製品の設計、ライフサイクル配信、運用管理のオプションを加速させるばかりではありません。
プラットフォームの開発者とオペレーターは、AIモデルを使用してツールを構築できます。作成者はこれらのツールを使用して、エンタープライズ・システムやパブリック・ドメイン内のデータを検出したり、それについて学習したりできます。コード生成「コパイロット」ツール（例：watsonx Code Assistant）は、オートメーションを構築・維持し、オペレーションやカスタマー・サービス向けに自然言語主導のエクスペリエンスを創出します。これらは、財務およびリスク機能に関するAIOpsや高度な分析の使用に関する確立されたプラクティスに追加されます。
データ製品の所有者とサービスの所有者は、生成AIツールを使用してイノベーションを実現できます。生成された合成データでデータセットのアセンブリーを強化し、データ・ソースの新しい分析を作成することで、外れ値や異常を排除できます。そうすることで、データ製品に統合されたデータの品質を高めることができます。これは、データ製品固有の分類やデータセットの知識ベースを開発するために使用でき、組織やドメイン固有のAIモデルを構築して製品として提供することもできます。
エンタープライズ生成AIは、適切なモデルとトレーニングのアプローチとは何かを判断し、方向転換し始めています。さらに重要なのは、これらのモデルがトレーニングされたデータセットの信頼性と透明性に加えて、それらを使用する際の法的補償の立場に注目していることです。
このようなモデルを構築または統合するデータ製品の所有者は、価値の交換関係を設計する際に、信頼性と透明性を考慮する必要があります。watsonx.aiを活用することで、組織のデータ収益化ロードマップでは、IBM Graniteなどのモデルを活用して透明性と補償を保証できます。
プラットフォーム構築に使用できる基礎製品は、IBM Cloud Pak for DataとIBM Cloud Pak for Integrationです。これらのコンポーネントにより、エンド・ユーザーが使用するためのデータ製品とサービスを実稼働規模で開発できるようになります。watsonx.dataはデータ・プロダクトレイクハウス機能を、watsonx.aiは高度な生成AIモデルの開発を可能にします。
これらの製品と事前に設計された自動化ワークフローを使用して、一貫性のあるデータ収益化サービス・エクスペリエンスを構築できます。Red Hat OpenShift上で実行するように構築されているため、一度構築すれば、複数のプライベート・オンプレミスおよびパブリッククラウド・インフラストラクチャーにデプロイでき、一貫した単一サービスとして実行できるスケーラブルなプラットフォームという利点が得られます。
このIBMソリューション・フレームワークを使用すると、組織はデータを戦略的資産として使用することに移行し、エンタープライズAIテクノロジーを通じてビジネス・モデルにイノベーションを組み込むことができます。
Climate Service社がIBMのテクノロジーを利用して財務上の意思決定に気候データをどのように統合したかをご覧ください。
ビジネスとテクノロジーの変革を融合し、企業の俊敏性を引き出すことで、業務の進め方を刷新します。
AIを核とした人事の再構築とモダナイズにより、より優れたビジネス成果を実現し、従業員の可能性を最大限に引き出します。
コア・プロセス全体にデータ分析、AI、オートメーションを導入するエンド・ツー・エンドのサービスで、財務のパフォーマンスとビジネス価値を解き放ちます。