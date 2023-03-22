テクノロジーを活用して水の供給を節約する方法

2021年の国連報告によると、23億人が水資源不足の国または地域に住んでおり、世界保健機関（WHO）によれば、気候変動や人口増加により一部の地域ではその状況がさらに悪化すると予想されています。
地球上の生命を維持するためには、水資源の健全性を保護し、水の分配における無駄を最小限に抑えるなど、効率的な消費を実現しなければなりません。これらのタスクにはさまざまな機器、資産、人々が関与しており、IBMには、テクノロジーを使用してデータとシステムを統合し、支援することに関する豊富な経験があります。私たちは、さまざまなソースからの情報を結び付けて文脈化する方法や、AIを活用してそのようなデータを実行可能な洞察に変換する方法を知っています。このような洞察は、こうしたサステナビリティーの課題の解決に真の違いをもたらすことができます。
私たちのサステナビリティー・ソリューションによって、組織はデータとAIの洞察を組み合わせることができ、オペレーションを適切に管理して最適化できます。データ駆動型のテクノロジーにより、組織は無駄を削減し、貴重な水資源を保護して、現在および将来の世代のニーズを満たすことができます。
無駄の1つの種類に、未計上水つまり無収水（NRW）があります。これは、生産されたもののユーザーに届く前に「失われた」水です。世界銀行は、水漏れやパイプの破裂などの問題により、毎日約4,500万立方メートルの水が失われていると推定しています。合計すると、年間30億米ドルを超える量になります。開発途上国のNRWの量を半減するだけで、約9,000万人に十分な淡水が供給されるでしょう。
NRWを削減するための最初のステップは、それがどこで発生しているかを知ることです。そこで役立つのがIBMのサステナビリティー・ソリューションです。例えば、IBM Maximo Application Suiteは、IoT（モノのインターネット）センサー、監視制御・データ収集（SCADA）システム、外観検査データなど多様な情報源を取り入れ、AIを用いて配管やポンプの異常を検知します。システムの圧力が低下し、流量が急増すると、オペレーターはパイプの破裂が発生したことを知らせる警告をリアルタイムで受信します。Maximoは、ポンプ設備の軽微な漏れや故障を示す小さな変化を検出するのにも効果的です。
NRWを削減するもう1つの方法には、配水システム全体の健全性をより適切に管理することが含まれます。多くの地方自治体や企業は、老朽化したコンポーネントを備えたインフラストラクチャーを運用しています。先進国でも、上下水道管は1世紀以上にわたって使用され続けることがあります。これらのシステムを維持するために、組織はコンポーネントの経年に基づいて定期的な保守作業のスケジュールを立てることがよくあります。しかし、システム内の最も古いパイプが必ずしも最悪の状態にあるとは限りません。
Maximo—およびIBM TRIRIGA Application Suiteは、水インフラストラクチャーの監視と管理を支援し、より多くの情報に基づいた意思決定を可能にする予測的洞察を提供します。Maximoには、KPI分析に基づいて問題が発生する可能性が高い場所を予測する、水業界向けに設計された標準ツールが付属しています。さまざまなカスタム予測分析ツールを使用することで、エンジニアとオペレーターはインフラストラクチャーの整合性に対する可視性を向上させ、NRWイベントを削減できます。また、公益事業会社は、完璧に機能しているインフラストラクチャーの不必要な保守に関連する費用を回避できます。
すべての人が安全な飲料水によりアクセスできるようにするため、IBMは、この目的を支援する当社のテクノロジーを提供することに継続的に取り組んでいます。今年、IBM Sustainability Acceleratorの新コホートである、グローバルで無償の社会的影響プログラムは、IBMのテクノロジーと専門知識を活用して、革新的な水管理ソリューションを拡大します。IBMは、すべての人が安全な飲み水に公平にアクセスできるようにする、汚染を減らして水質を改善する、あらゆる分野で水利用の効率を高める、水に関連するエコシステムを保護・回復する、衛生管理を強化する、水不足に苦しむ人々の数を減らす、などの目的に役立つプロジェクトを支援することを検討しています。
水の無駄遣いを最小限に抑えるだけでなく、水資源の質も保護する必要があります。例えば、過去10年間、IBMはRensselaer Polytechnic Instituteと、ニューヨーク州北部のレイク・ジョージにある非営利の湖アドボカシー・グループであるLake George Associationと協力してきました。私たちの共通の目標は、湖に対する人為的な変化、つまり人々から直接的または間接的に影響を受けた環境の変化を監視することです。このプロジェクトは、IoT（モノのインターネット）センサー、AI、分析テクノロジー、予測コンピューター・モデルの高度なシステムを使用して、水質と動きの詳細なリアルタイムかつ継続的な画像を描き出します。人間や動物に飲料水を飲料不能にする可能性のある有害な藻の異常発生（HAB）など、健康と公共の安全に関わる問題が発生した場合、このプロジェクトはその原因を理解するのに役立ちます。
ジョージ湖で、IBM Researchの科学者とエンジニアが、湖とその周囲の流域のほぼすべての重要な側面の視覚化と分析を実行する統合プラットフォームを開発しました。このプラットフォームは、気温、降水量、風速、気圧、太陽放射など、詳細な気象データを330メートルの解像度で10分間隔でIBMから取得しました。その後、このデータは降雨量や雪解け水に関する情報を用いて水文学的モデルに取り込まれ、チームは湖に水が流れる速度と方向を把握できるようになります。このデータの組み合わせは、湖自体の中で水がどのように移動しているかを説明する流体力学モデルに入力されます。
この成果は、周辺の道路で使用されている凍結防止塩の流出によって引き起こされる塩化物レベルの上昇から、浄化槽、廃水処理場、肥料からの栄養素の存在がHABに寄与している可能性があることまで、湖の物理、化学、生物学がどのように変化しているかを示すものです。その後、チームはコンピューター・モデルを実行して、より良い制御によってこれらの変更をどのように元に戻すことができるかを計算し、地方自治体に修復のベスト・プラクティスについてアドバイスします。湖のレジリエンス、つまり塩分流出が抑制されれば、湖がより清らかな状態に戻る力があることを示すモデルに対応して、レイク・ジョージア協会は、「レイク・ジョージ道路塩分削減イニシアチブ」を立ち上げました。
オープンソース・テクノロジーは、すでに国内の他の湖にもその基礎が適用されています。例えば、ニューヨーク州西部のシャトークア湖やニューヨーク州フィンガーレイク地区にあるスカネアトレス湖などです。
2030年までにすべての人に水と衛生を提供するという国連の持続可能な開発目標を達成するためには、重大な課題が存在します。これらの目標を達成するには、テクノロジーの助けを借りて、私たちが実現できるすべての優れたアイデアと協力が必要です。幸いなことに、サステナビリティー目標に対する進捗状況を評価するために必要な基礎となるデータを収集することは、企業や官公庁・自治体にとってますます優先事項となっており、テクノロジーによって洞察の向上が可能になっただけでなく、データの透明性も向上しました。これらの洞察と新たな透明性により、企業、官公庁・自治体、地域社会は、集団的なニーズを満たす、より総合的な意思決定を通じて、新たなパートナーシップを築くことができるようになりました。
例えば、オーストラリアのメルボルンでは、市の主要な水資源を保護・管理する官公庁・自治体機関であるMelbourne Waterが、東部および西部の処理場で下水の約90％を処理しています。Melbourne Waterの主な支出の1つは、水管理活動をサポートするために必要なエネルギー消費です。そのエネルギー消費は、州の水道部門の総炭素排出量の約半分を占めています。Melbourne Waterは、水とエネルギーの結びつきを意識し、IBM Envizi ESG Suiteを使用して、取引エネルギー・データのポートフォリオを積極的に管理し、業務効率の改善やサステナビリティー目標に対する前進の妨げとなっているデータ保持や報告の課題を解消しています。
現在、Melbourne Waterの利害関係者は、同組織のすべてのエネルギーと排出量のメトリクスについて、単一かつ真実の情報源を直接確認できます。Enviziの報告ツールを使用し、データの価値を活用してサステナビリティーへの取り組みをサポートするMelbourne Waterは、気候に対する事業上の影響を軽減しながら、公共の水供給を保護し、顧客のニーズに応えることに集中できるようになりました。
世界中の地域社会が直面している重要な問題は数多くありますが、IBMは50年以上にわたり環境責任に取り組んできました。2021年のESGレポートに示されているように、IBMは環境リーダーシップを長期的な戦略的必須事項とみなしており、このことは、IBMが意欲的な目標を設定し、テクノロジーを駆使して地球環境課題への解決を加速させ続けていることからも明らかになっています。例えば、環境のサステナビリティーに関する21の目標の一環として、IBMの水保全目標は、水不足地域の大規模IBM拠点で、取水量を毎年削減することです。
今年の「世界水の日」に合わせてこれらの例を紹介することで、世界的な水危機のような最も差し迫った課題を解決するためにテクノロジーを応用することが、サステナビリティー目標達成に向けて有意義で実証可能な進歩を遂げるのにどのように役立つかを示しています。
