テクノロジーを活用して水の供給を節約する方法

2030年までにすべての人に水と衛生を提供するという国連の持続可能な開発目標を達成するためには、重大な課題が存在します。これらの目標を達成するには、テクノロジーの助けを借りて、私たちが実現できるすべての優れたアイデアと協力が必要です。幸いなことに、サステナビリティー目標に対する進捗状況を評価するために必要な基礎となるデータを収集することは、企業や官公庁・自治体にとってますます優先事項となっており、テクノロジーによって洞察の向上が可能になっただけでなく、データの透明性も向上しました。これらの洞察と新たな透明性により、企業、官公庁・自治体、地域社会は、集団的なニーズを満たす、より総合的な意思決定を通じて、新たなパートナーシップを築くことができるようになりました。

例えば、オーストラリアのメルボルンでは、市の主要な水資源を保護・管理する官公庁・自治体機関であるMelbourne Waterが、東部および西部の処理場で下水の約90％を処理しています。Melbourne Waterの主な支出の1つは、水管理活動をサポートするために必要なエネルギー消費です。そのエネルギー消費は、州の水道部門の総炭素排出量の約半分を占めています。Melbourne Waterは、水とエネルギーの結びつきを意識し、IBM Envizi ESG Suiteを使用して、取引エネルギー・データのポートフォリオを積極的に管理し、業務効率の改善やサステナビリティー目標に対する前進の妨げとなっているデータ保持や報告の課題を解消しています。

現在、Melbourne Waterの利害関係者は、同組織のすべてのエネルギーと排出量のメトリクスについて、単一かつ真実の情報源を直接確認できます。Enviziの報告ツールを使用し、データの価値を活用してサステナビリティーへの取り組みをサポートするMelbourne Waterは、気候に対する事業上の影響を軽減しながら、公共の水供給を保護し、顧客のニーズに応えることに集中できるようになりました。

世界中の地域社会が直面している重要な問題は数多くありますが、IBMは50年以上にわたり環境責任に取り組んできました。2021年のESGレポートに示されているように、IBMは環境リーダーシップを長期的な戦略的必須事項とみなしており、このことは、IBMが意欲的な目標を設定し、テクノロジーを駆使して地球環境課題への解決を加速させ続けていることからも明らかになっています。例えば、環境のサステナビリティーに関する21の目標の一環として、IBMの水保全目標は、水不足地域の大規模IBM拠点で、取水量を毎年削減することです。

今年の「世界水の日」に合わせてこれらの例を紹介することで、世界的な水危機のような最も差し迫った課題を解決するためにテクノロジーを応用することが、サステナビリティー目標達成に向けて有意義で実証可能な進歩を遂げるのにどのように役立つかを示しています。

