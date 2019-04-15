中小企業がビッグデータ分析を実行する方法

中小企業 (SMB) にとって、ビッグデータは必ずしも困難な課題ではありません。ビッグデータへのアクセス、保管、理解は、どのような規模の企業でも行うことができます。センサー、ストリーミングオーディオおよびビデオのログファイル、ウェブ、ソーシャルメディアからのデータの流入により、データの量、速度、種類が増加しています。しかし、これは、しっかりと準備した中小企業が洞察を明らかにし、価値を解き放つための新たな機会があることを意味します。
ビッグデータの活用 – 特定のサイズまたは種類のデータ・セットが、従来のリレーショナル・データベースのデータ取得、管理、処理の能力を超えていることは、人工知能（AI）、機械学習、モノのインターネットなどの新しいテクノロジーを導入する際に重要になります。
ビッグデータの管理を改善することで、中小企業は隠れたパターンや相関関係、データ駆動型の洞察を明らかにすることができます。また、将来に向けたほぼリアルタイムの処方的および予測分析、および分析的な意思決定を実現することもできます。その結果、中小企業は、同規模の競合他社や、すでにこれらのテクノロジーを活用している大企業の両方に対して、より効果的に競争できるようになります。そして、このことは多くの人が考えるよりも実現が近いのかもしれません。中小企業はビッグデータ特有の課題に直面していますが、それらの克服に役立つ新しいソリューションがあるからです。
中小企業は、ビッグデータから価値を解き放つ際に、次の3つの重要な課題に直面します。
IBMは、中小企業の課題を軽減することを念頭に置いて、ミニ・アプライアンスを設計しました。過去20年間にわたって絶えず改善されてきたIBMのNetezzaテクノロジーについては、すでにご存じかもしれません。また、NetezzaベースのIBM Integrated Analytics System (IAS) アプライアンス製品ラインは、高性能ハードウェアと、超並列処理、データウェアハウス、分析用に設計されたデータベースクエリーエンジンを組み合わせたもので、ご存知の方も多いでしょう。
しかし現在では、銀行、金融サービス、輸送、海運など、幅広い業界で中小企業を成長させるための完璧な出発点となるIASのミニバージョンが存在します。他のアプライアンスであるIASラインと同様に、このミニは、さまざまなクエリー、特に中程度および複雑なクエリーを実行し、迅速に成果を提供するのに最適です。中小企業は、パフォーマンスの低いシステムからの洞察を待つ代わりに、IAS ミニに組み込まれた Spark を使用して、新しい情報が影響を与える可能性が最も高いときに、新しい情報に基づいて行動できるようになります。
IASミニのシンプルさと最小限の管理要件は、分析データウェアハウス (ibm.com 外部のリンク) を必要としているものの、IT 環境の管理に専用のスタッフがあまりいない中小企業にも最適です。データベース管理システム、サーバー、ストレージ、および高度な分析機能が単一のシステムに統合されています。また、事前調整済みであり、継続的な保守が最小限で済むため、中小企業は完全に最適化された機能をすぐに使用でき、将来のアップデートに過度の負担をかける必要がなくなります。また、IASミニはインデックスを使用しないため、従来のほとんどのデータ ウェアハウスと比較して構成と実装がさらに簡素化されます。
スペースを節約したい中小企業も、IASミニがラックマウント可能なフォームファクターを備えていることを知って喜ぶことでしょう。ワークロードをクラウドに移行することに興味がある場合は、このアプライアンスがIBM common SQL engine (CSE) によりクラウド対応であることに注意してください。CSEには、堅牢なアプリケーションの互換性とデータ統合を促進する組み込みデータ仮想化サービスが含まれています。これは、アプリケーションがクラウドまたはオンプレミスでトランザクション、ウェアハウス、またはデータレイク・リポジトリーを使用して動作するのに役立ちます。CSEは、主要なデータ移動機能に加えて、セキュリティ、ガバナンス、管理を提供することもできます。
IASミニは、競争の激化する業界でビッグデータを優位に活用しようとする中小企業にスピード、シンプルさ、優れた価値を提供します。さらに詳しく知りたい方や、アプライアンスが自社のアーキテクチャにどのように適合するかを知りたい方は、当社のデータウェアハウスアプライアンスの専門家との無料の 1 対 1 の対話をご予約ください。
