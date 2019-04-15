中小企業がビッグデータ分析を実行する方法

中小企業 (SMB) にとって、ビッグデータは必ずしも困難な課題ではありません。ビッグデータへのアクセス、保管、理解は、どのような規模の企業でも行うことができます。センサー、ストリーミングオーディオおよびビデオのログファイル、ウェブ、ソーシャルメディアからのデータの流入により、データの量、速度、種類が増加しています。しかし、これは、しっかりと準備した中小企業が洞察を明らかにし、価値を解き放つための新たな機会があることを意味します。

ビッグデータの活用 – 特定のサイズまたは種類のデータ・セットが、従来のリレーショナル・データベースのデータ取得、管理、処理の能力を超えていることは、人工知能（AI）、機械学習、モノのインターネットなどの新しいテクノロジーを導入する際に重要になります。

ビッグデータの管理を改善することで、中小企業は隠れたパターンや相関関係、データ駆動型の洞察を明らかにすることができます。また、将来に向けたほぼリアルタイムの処方的および予測分析、および分析的な意思決定を実現することもできます。その結果、中小企業は、同規模の競合他社や、すでにこれらのテクノロジーを活用している大企業の両方に対して、より効果的に競争できるようになります。そして、このことは多くの人が考えるよりも実現が近いのかもしれません。中小企業はビッグデータ特有の課題に直面していますが、それらの克服に役立つ新しいソリューションがあるからです。