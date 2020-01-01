季節予報が小売売上に与える影響

季節の変わり目は小売市場に大きな影響を与える可能性があります。気温が急上昇したり下がったりすると、消費者の購買習慣は変わり、これから起こることへの備えが不可欠です。これを行うための最良の方法の1つは、季節予報と、それが小売売上にどのような影響を与えるかを理解することです。
季節予報を十分に理解したら、それを有利に活用する方法を学ぶことができます。以下では、天候が小売にどのような影響を与えるか、また季節予報を使用することで、天候がもたらすリスクを最小限に抑えながら売上を促進する方法について詳しく説明します。
天候は、考えてもいないような形でビジネスに影響を与える可能性があるため、準備は非常に重要です。予測の変化が突然であれ予想されていたりすると、売上が打撃を受ける可能性があります。
たとえば、気温が上昇すると製品の販売に影響が及ぶ可能性があり、ボトルウォーター、サンスクリーン、バグ・殺虫剤の需要が増加することが予想されます。天候の先を考えることで、より良い立場に立つことができ、適切な製品の在庫を維持し、必要に応じて価格を設定し、顧客に通知することができます。
四半期に向けて準備を整えていたとしても、すべてがそのように進むわけではありません。季節外れな暑さや寒さの予測は、既に設定している計画に指標を与える結果に悪影響を与える可能性があります。
天候が輸送プロセスに与える影響に注意することも重要です。雨、みぞれ、雪などの場合、配達時間に遅れが生じる可能性があるため、注意が必要です。
気象データを事前に手元に置いておけば、天候がビジネスに与えるリスクを最小限に抑えることができます。
予測を知り、その予測に備える方法を理解することで、次のような一般的な問題点を回避することができます。
小売業種では、顧客満足度が最も重要です。ネガティブなカスタマーエクスペリエンスはブランドにあまり反映されないため、それを防ぐことを優先すべきです。ポジティブで満足のいく顧客体験を提供することに努めることは、ビジネスを改善するだけでなく、消費者をリピーターにすることにつながります。
気象データを導入してプロセス上の潜在的なハードルに対する計画を作成することは、顧客満足度を得る優れた方法です。未知の変数に直面する可能性があるため、気象に関連するリスクを最小限に抑えることは常に課題ですが、可能性のあるシナリオをに備えた計画を立てることは不可欠です。
週単位の予測作成に基づいて作業するのは理想的ではありませんが、より高度なオプションがあると考えられます。季節予報を例にとってみましょう。季節予報を活用することで、今後数週間または数か月に備える方法についての洞察を得ることができます。
The Weather Companyの季節予報および季節内予報 (ibm.com外部へのリンク)は、3〜5週間、1〜4カ月、5〜7カ月の期間における、収益性に影響を与える可能性のある市場の変化を計画するのに役立ちます。この知識を取り入れることで、売上が落ち込むのではなく、売上を伸ばすことができます。
季節予報ソリューションは、今後3か月の予想される天候に基づいて予測を発行できますが、季節内予報ソリューションは毎週更新できます。どちらのソリューションも小売業で活用できます。
季節的な予測をレビューして理解することで、予測に従って関連性の高い商品を棚に置くことができます。これは、製品を棚から取り出したり、古い在庫をなくすために価格を値下げすることもできます。
自然の成り行きにまかせたままにすると、天候が売上に悪影響を与える可能性があります。しかし、リスクを予測できれば、大きな成果が得られると期待できます。予測に基づいて考えることで、シーズンに関係なく競争上の優位性を獲得し、売上を伸ばすことができます。
季節予報や季節内予測が小売ビジネスにどのようなメリットをもたらすかについて詳しくお知りになりたい方は、お問い合わせください（リンクはibm.com外にあります）。
Climate Service社がIBMのテクノロジーを利用して財務上の意思決定に気候データをどのように統合したかをご覧ください。