季節予報が小売売上に与える影響

天候は、考えてもいないような形でビジネスに影響を与える可能性があるため、準備は非常に重要です。予測の変化が突然であれ予想されていたりすると、売上が打撃を受ける可能性があります。

たとえば、気温が上昇すると製品の販売に影響が及ぶ可能性があり、ボトルウォーター、サンスクリーン、バグ・殺虫剤の需要が増加することが予想されます。天候の先を考えることで、より良い立場に立つことができ、適切な製品の在庫を維持し、必要に応じて価格を設定し、顧客に通知することができます。

四半期に向けて準備を整えていたとしても、すべてがそのように進むわけではありません。季節外れな暑さや寒さの予測は、既に設定している計画に指標を与える結果に悪影響を与える可能性があります。

天候が輸送プロセスに与える影響に注意することも重要です。雨、みぞれ、雪などの場合、配達時間に遅れが生じる可能性があるため、注意が必要です。