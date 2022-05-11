現在でも、SWIFTネットワークは国境を越えた決済のみに使用されると誤解している人が決済業界には多くいます。15の国または地域の239の銀行が力を合わせて、効率的で自動化された安全な決済ネットワークを構築した1973年当時はそうでした。
発足当時、世界銀行間金融電気通信協会（SWIFT）は、安全で信頼性の高い通信プロトコル、一連のメッセージ標準、会員のニーズに合わせた継続的な新しいサービスという3つの柱に基づいて構築されました。
これらの柱は48年経った今でも、同じ意味を持ち続けています。SWIFTは、単なる「国境を越えた決済ネットワーク」にとどまらず、200を超える国または地域で11,000人を超える会員にサービスを提供するまでに成長し、幅広い金融メッセージング サービスを提供して、世界中の決済に影響を与え、革新をもたらしています。
SWIFTは、国内の高額決済を刷新しました。85の国または地域をカバーする60以上の市場インフラが、SWIFTネットワークに依存して国内取引の清算と決済を行っています。SWIFT FileActは一括メッセージ交換機能で、主に銀行取引明細の交換や低額・大量取引の交換に使われるファイルを送受信できます。
SWIFTは、このネットワークを銀行以外の金融機関にも拡張し、証券会社、外国為替、および会員が必要とするその他のあらゆる種類の金融メッセージの交換を可能にしました。実際、現在では、SWIFTネットワーク上のメッセージの50％以上が、証券取引に関するものです
ネットワークが世界中のほとんどの金融機関をカバーするように拡大するにつれて、SWIFTはMicrosoftやGEなどの大企業にも扉を開きました。SWIFT はこれらの企業とすべての銀行を結ぶ単一の標準化された接続となり、世界中の財務部門に効率化とコスト削減をもたらしました。
SWIFTネットワークの創設以来の重要な柱の1つは、すべてのメンバーが理解・処理する共通言語としてのメッセージ標準規格です。
ISO 15022 規格（一般的には SWIFT MT またはメッセージ タイプ規格として知られる）は、1995年に導入されました。その構造は、ネットワークに取って代わるTelexテクノロジーと似ていました。MT規格は長年にわたって進化してきましたが、MT規格は依然としてSWIFTネットワークで最もよく使用されているメッセージ形式であり、世界中の多くの国内ネットワークやプライベート・ネットワークに浸透しています。
90年代後半、SWIFTは、MT規格は非常に便利ではあるものの、進化するテクノロジーの観点からは制限があることに気づきました。SWIFT MTは、各トランザクションの処理に必要なデータをサポートしません。1999年、SWIFTはXMLを採用し、データの豊富さを認識するメッセージ標準規格を開発することを決定しました。ISO 20022は、「新規格」と呼ばれることがよくあります。しかし、実際には2004年にSWIFTメンバーとの共同で立ち上げられました。この新しい規格は、採用が任意であり、バックエンド システムへの多額の投資が必要であったため、普及にいくつかの問題がありました。しかし、2019年の義務化を受けて、ISO 20022 は現在、世界中のすべての主要ネットワークで導入されつつあり、相互運用性の基盤となっています。
金融業界におけるその重要性から、SWIFT はハッカーの主要な標的となっている。実際、複数のハッカー・グループが資金を流用しようとSWIFTネットワークを標的にしています。2016年、ハッカーは大手銀行から8,000万米ドル以上を奪いましたが、そのお金は現在も回収されていません。ネットワーク自体は侵害されていませんでしたが、SWIFTは11,000人の各メンバーが業界標準のセキュリティ・レベルを満たしていないことにすぐに気づきました。
公平な競争環境を実現するために、SWIFTは顧客セキュリティ プログラムを開始しました。これは、各メンバーにインフラストラクチャの完全な再評価を義務付け、ネットワーク全体のセキュリティを確保する 27 のセキュリティ制御のセットです。最初の1年以内に、SWIFTメンバーの91%（取引量の99%以上をカバー）が、セキュリティ制御への準拠を確認しました。これは、一般にペースの遅い業界においてコンプライアンスを確保するために、SWIFT組織が長年にわたって培ってきた影響力を示しています。
SWIFTはその栄光に甘んじていません。ネットワークはメンバーのエクスペリエンスを向上させるために、継続的にイノベーションに重点を置いています。
2017年に立ち上げられたSWIFTグローバル決済イノベーション（SWIFT gpi）は、国境を越えた決済をより速く、より安価に、完全な透明性とトレーサビリティを実現することを目的としています。SWIFT gpi の大規模導入が成功した結果、電信送金取引の90%以上が24時間以内に入金され、そのうち40%は30分以内に入金されました。SWIFT gpiは現在、事前検証を通じて拒否される取引の数を減らし、手数料の透明性と入出金の財務支払いの追跡可能性の向上を求める企業に価値を提供するために機能を拡張しています。SWIFT Goの導入により、リアルタイムの国際決済の基盤であるgpiモデルは、低額決済にも適用されます。
過去5年間だけでも、SWIFTはいくつかの新しいサービスを立ち上げ、初のリアルタイム国境を越えた決済の立ち上げから、金融犯罪やデータ分析サービスを実装しながらのSWIFTネットワークの一部としてのブロックチェーン・テクノロジーの使用の評価に至るまで、複数の概念実証を完了しました。
それでも依然としてSWIFTが「国際決済専用」だと考える方は、もう一度検討する必要があるかもしれません。SWIFTは世界中の決済の中心であり、これにアクセスできなければ、いかなる経済も簡単に崩壊する可能性があります。
最近の世界的な出来事の成果として、SWIFTと金融サービスにおけるSWIFTの機能への関心は確かに高まっています。1973年以来、銀行や大企業は安全なメッセージングのためにSWIFTを利用してきましたが、一般にはあまり知られていません。効率的で安全な支払いを一貫して提供することにより、SWIFTは11,000人以上のメンバーからの信頼を獲得してきました。メンバーのニーズに耳を傾け、協力と革新を行って新しい価値を提供し次に進む限り、SWIFTは成長し続け、世界中の決済を支配し続けます。