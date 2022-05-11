SWIFTネットワークの創設以来の重要な柱の1つは、すべてのメンバーが理解・処理する共通言語としてのメッセージ標準規格です。

ISO 15022 規格（一般的には SWIFT MT またはメッセージ タイプ規格として知られる）は、1995年に導入されました。その構造は、ネットワークに取って代わるTelexテクノロジーと似ていました。MT規格は長年にわたって進化してきましたが、MT規格は依然としてSWIFTネットワークで最もよく使用されているメッセージ形式であり、世界中の多くの国内ネットワークやプライベート・ネットワークに浸透しています。

90年代後半、SWIFTは、MT規格は非常に便利ではあるものの、進化するテクノロジーの観点からは制限があることに気づきました。SWIFT MTは、各トランザクションの処理に必要なデータをサポートしません。1999年、SWIFTはXMLを採用し、データの豊富さを認識するメッセージ標準規格を開発することを決定しました。ISO 20022は、「新規格」と呼ばれることがよくあります。しかし、実際には2004年にSWIFTメンバーとの共同で立ち上げられました。この新しい規格は、採用が任意であり、バックエンド システムへの多額の投資が必要であったため、普及にいくつかの問題がありました。しかし、2019年の義務化を受けて、ISO 20022 は現在、世界中のすべての主要ネットワークで導入されつつあり、相互運用性の基盤となっています。