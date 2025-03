オープンソース・フォント「IBM Plex」誕生の経緯

2022年5月13日に公開されたIBM Plex Version 6.0.1に含まれている、IBM Plex Sans JP Version 1.1が、日本語版であるIBM Plex Sans JPの最新版です。また、Google FontsにIBM Plex Sans JPが登録されていることが、2022年11月12日に確認できました。

GitHubに公開されているIBMのオープンソース・フォント「IBM Plex」。2021年7月24日に追加されたのが、日本語対応を果たした「IBM Plex Sans JP」です。

本記事では、公開以降、既に多くの皆様に評価および利用いただいている「IBM Plex」および「IBM Plex Sans JP」について、ウェブサイト「IBM Plex brings a new look to IBM」を参考に、IBMのDistinguished DesignerであるMike Abbinkの言葉を引用しながら紹介します。