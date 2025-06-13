AIガバナンスを測るキーメトリクスとは

繰り返しになりますが、測る対象は人間の振る舞いです。そこで問題となるのは、ガバナンスプロジェクトの成否を判断するためには人間のどのような振る舞いを測る必要があるのか、ということです。

次のような質問をよく受けます。

人間のどのような振る舞いが測られるのか。人間の振る舞いの中で、伝達するための取り組みにあたって重視されるのは何であり、それらはガバナンス関連で測られる振る舞いと同じものか。

従業員は何度となく、職場でAIを使用するよう奨励される（解雇されるリスクがある）と同時に、責任ある成果に対しての説明責任を保てと言われることもあります。しかし多くの場合、厳密に評価されるのは、仕事をどれだけ早く上げられるか、どれだけ生産的になれるかであり、成果そのものではまったく評価されません。

AIが間違っていることを把握している領域専門家が、最善の判断を下すよう明示的に指示された、というケースがいくつか文書化されています。しかし、件の人はAIに対抗する代わりに、何もしませんでした。なぜなら、繰り返しますが、その業績がまったく異なったメトリクスに従って評価されたからです。実際、業務でAIに対抗したことで罰せられた人もいます。

「どのような振る舞いを測っているのか」という質問に戻り、AIによって人の知能は高まるかどうかはどのようにすれば測れるかを探ってみましょう。その人がAIの批判的な消費者として積極的に関わっているかどうかも考慮するべきです。その人には、AIのトレーニングを支援してもらえるよう、少なくとも他の人に対する警告をしてもらえるよう、目に見える形でのインセンティブが与えられるべきです。その目的は、より責任ある成果を導き出すことです。

そうするためには、AIを使用する従業員について、AIリスクを本当に理解しているかどうか、そしてデータ、バイアス、不均衡な影響の本質を理解しているかどうかを測る必要があります。説明責任を保つことの意味がわかっているでしょうか。その説明責任を奨励するような方法で測られているでしょうか。

リーダーシップによるこうした振る舞いは、適正な組織文化造りを検討する際に目を向けるべきことのほんの一例にすぎません。

AIガバナンスのエンゲージメントが成功しているか否かを把握するにあたってのコアコンポーネントは、人々からの信頼を得ているかどうかです。繰り返しますが把握しておいてください。信頼を得られるようなやり方でのAI構築は決して簡単ではありません。私が尊敬するリーダーたちは、自分の仕事ぶりを示すことができます。