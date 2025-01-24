農業食品業界のデジタル化が進むにつれ、食品サプライチェーンにおける サイバーセキュリティーの重要性は高まり続けています。スマート農業の増加は、サイバーセキュリティー攻撃が栽培や収穫にまで影響を及ぼす可能性があることを意味します。生産と流通のプロセスに加え、サイバー攻撃は食品の安全性にまで影響を及ぼす可能性があります。例えば、サイバー攻撃は生産中の食品の温度を監視するテクノロジーに干渉する可能性があり、これは汚染につながる場合があります。

この業界では、1つのセグメントの1つの問題が世界中に急激に混乱を波及させる可能性があるため、サイバーセキュリティーが特に重要です。農場から食卓に食品を届けるというプロセスは複雑であるため、1つの小規模企業の1つの脆弱性が食品サプライチェーンに大きな影響を与える可能性がありるのです。さらに、多くの農業食品企業はサードパーティ・ベンダーに大きく依存しています。

「ランサムウェア攻撃の課題の1つは、被害企業自体に直接影響を与えることに加えて、被害企業のサプライヤーやパートナーにも影響を与える可能性があることだ。食品と農業の業界は統合され相互に関連し合っているため、1つの企業で障害が発生すると連鎖的に影響が出る可能性がある」と、レポート「Farm to Table Ransomware Report by Food Ag ISAC」は述べています。

たとえば、多くの食料品店チェーンでは、商品を倉庫からストアに輸送するためにベンダーと契約しています。運輸会社に対するサイバー攻撃により、クリティカルなシステムがシャットダウンされる可能性があり、食品が予定通りに到着せず、棚が空になってしまう可能性があります。

「サプライヤー、流通業者、または物流プロバイダーを標的とした攻撃は、製品配送の遅延、製品の不足、または偽造品の流入につながる可能性がある。サプライチェーンの混乱は、企業の収益性に影響を与えるだけでなく、食品の入手可能性や消費者価格の上昇にも影響を与え、広範囲に及ぶ結果をもたらす可能性がある」と「フード・セーフティ」誌は報じています。

フォーブス誌によると、FBI特別エージェントであるGene Koel氏は、8月にネブラスカ州で開催されたFBI農業脅威シンポジグラムで次のように述べました。「農場、牧場、食品加工施設に対するサイバー・リスクと国家安全保障上の脅威は、飛躍的に増大しています。脅威は進化しつつあり、より複雑で深刻性を増しています。」また、農業分野が直面している4つの重要な脅威は、ランサムウェア攻撃、外国製のマルウェア、データおよび知的財産の盗難、食料生産と水供給に影響を与えるバイオテロであるとも述べています。さらに、外国の組織が積極的に米国の農業産業を不安定化させようとしていると警告しました。