ブロックチェーンは、説明責任を欠いた多くの業種・業務にとって恩恵となってきました。このテクノロジーの中核にあるのは、インターネット経由で、未知の2人の間の変更不可能なトランザクションを促進する、トラストレスな環境を構築する機能です。

ブロックチェーンは基本的に、世界中に散らばる様々なノードに暗号化して保管される分散型の透明な台帳を提供するものです。ネットワークを制御する単一のエンティティーは存在せず、攻撃やハッキングの対象となる単一のデータベースも存在せず、一度行われたトランザクションが元に戻される可能性もありません。トランザクションコストが低いため、送金やその他のトークン化された資産を世界中に移動することが容易になります。これらのトランザクションは仲介者を介しないため、トランザクションはほぼリアルタイムです。

ブロックチェーンは、今日のゲーム業界における大きな問題のいくつかを解決します。ここで、いくつかの問題と、ブロックチェーンがその問題をどのように解決できるかを見てみましょう。

検証可能性と透明性

現代のゲームにおける発展の1つは、ミッションを完了するために資産を使用することです。銃、小道具、環境、車、飛行機、キャラクター、アートが必要です。現代のゲームは、供給が希少なこれらの資産に依存しており、これは現実世界のお金でゲーム内購入をしたり、プレイヤーがゲームの進行に合わせて獲得したりすることができます。

プレイヤーが一生懸命取り組んだり、お金を費やしてこれらの資産を取得するためには、ゲームは中立である必要があります。しかし、現時点では説明責任や透明性はありません。これらの資産は仮想であるため、ゲーム開発者は無制限に生産することも、特定のプレイヤーに提供して市場を厳格に管理することもできます。透明性と検証可能性が必要です。

ブロックチェーンは、これらの資産のトークン化と分散型ゲーム資産市場の構築を可能にします。台帳は公開されており、誰もが確認して検証できるため、信頼度が高まります。また、ゲーマーは分散化した市場にアクセスし、公開注文ブックに基づいて公正な価格で仮想資産を購入できます。

検証可能な希少性

これらの資産を価値あるものとしている特性の1つは希少性です。しかし、現在の状況では、特定のケベラー・プレート甲冑がどの程度希少であるかを、プレイヤーが知ることは不可能です。これらの資産がブロックチェーン上で発行される場合、プレイヤーはブロック台帳上の合計数量を簡単に確認できます。これにより信頼が高まり、ひいてはマーケットプレイス自体の価値も高まります。

セキュリティー

ゲーム・プラットフォームは集中型サーバー上でホストされており、トランザクションは、適切なセキュリティー対策なしにモバイルやデスクトップ上で行われることがよくあります。また、ゲーム・アカウントに保持されている資産は盗まれる危険性があります。ゲーム口座はどれほど貴重であっても、銀行口座ほど安全ではありません。

ブロックチェーンは、価値を保管する最も安全な方法として知られています。ハッキングできないように設計されています。デジタル・ゲーム資産をブロックチェーンに保存すると、その資産の収集に熱心に取り組んだプレイヤーのセキュリティーが強化されます。

収集可能なアイテム

ブロックチェーンは、非代替トークン（リンクはibm.com® の外）つまりNFTの形で価値を保管することもできます。これらは、一意の値を表すトークンです。ゲームには、一意かつ収集可能な資産があります。これらの資産は非常に価値があります。NFTを使用すると、これらのアイテムを表現し、ウォレットに簡単に保管できるようになり、公開市場での販売や取引にかかるコストを削減できる可能性があります。

デジタル資産取引所

現在、デジタル資産はゲーム内またはWax、OpenSea、RareBitsなどの取引所で取引されています。これらの取引所は、トークン化された形式の分散型取引において、透明性をより高めることができます。このような取引所に対し支払うことには、詐欺にあったり、偽の資産を購入したりするなどのリスクが常に伴います。ブロックチェーン上の分散型取引は、これを解決します。

トランザクションの時間とコスト

ゲームはグローバルな世界です。異なる国または地域のプレイヤーが、日常的に、お互いを相手にCounter-Strikeのようなゲームをしています。支払い処理に何日も費やし、法的な手間を掛けずに資産を移転するにはどうすればよいのでしょうか？

ブロックチェーンにより、世界中で即時決済が可能になります。つまり、制限がないということです。