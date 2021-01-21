A: IBMには、私が必須だと思う4つの強みがあります。

1つには、非構造化データを採用しています。高度なAIがない場合、オートメーションは通常、構造化プロセスと構造化データに限定されます。しかし、企業はノイズが多く乱雑な非構造化データを大量に保有しています。AIやNeural Networksの埋め込みなどのテクノロジーを活用することで、そうした非構造化データを理解するパターンを検知できます。IBM は、この分野に特化した特許をポートフォリオとして保有しており、構造化データと非構造化データを混合する技術に長けています。つまり、こうした高度な機能を持たないベンダーよりも、企業全体で多くのプロセスを自動化できることを意味します。

2 番目に、当社はビジネスと IT のオートメーションのための単一のプラットフォームを提供していますが、市場の多くではこれら 2 つの領域がサイロ化して分離されています。効果を発揮するには、両方を自動化する必要があります。IBMのプラットフォームは、共有されたWatson Machine Learningと自然言語処理フレームワークを使用し、最先端のハイブリッドクラウド・テクノロジーにより企業全体にデプロイされています。つまり、これにより、人およびネットワーク間の強力なコラボレーションと洞察の共有が可能になり、オートメーションを継続的に改善することができます。

第3に、当社のシステムは、独自の広範で多様なエコシステムからデータを取得するため、企業は予測的で問題を予防できるインテリジェントな自動化に発展的に移行できるようになります。私たちは、Red Hat、ServiceNow、PagerDuty、GitHubなどのソースからインシデント記録、履歴変更ログ、機械学習モデルを取得します。これにより、リスク管理が変わります。このような多様なデータ・エコシステムがなければ、このプロアクティブな能力は達成できません。

最後に、私たちはクラウド・プラットフォームの変更を強制しません。多くの組織が5つか6つの異なるクラウドを使用しており、変更を望んでいません。全体的または部分的に、IBM Cloud、Google クラウド、Amazonなど、お客様がデータを持っている場所ならどこでも、AIおよびオートメーション・テクノロジーを実行します。これはIBMにとって大きな差別化要因です。