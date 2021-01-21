Jerry Cuomoは、IBMのIBMフェロー兼IBMオートメーション担当CTOです。彼はIBMのソフトウェアビジネスに多大な貢献をした人物として知られ、業界がワールドワイドウェブを通じて商取引を行うやり方に大きな影響を与えた製品やテクノロジーを生み出してきました。Jerryは、ハイブリッドクラウド、ブロックチェーン、トランザクション処理、人工知能などの分野で100を超える米国特許を保有しています。ジェリーは現在、企業におけるAIとオートメーションのアプリケーションを探求するポッドキャスト「The Art of Automation」のホストを務めています。
A：テクノロジーを活用して、人々の生活をよりよいものにすることです。社会に還元できることはとても重要です。正直なところ、テクノロジーのためのテクノロジーは退屈なものになります。誰かの職場や家庭での日常生活を実際に変えることができるなら、それは胸が躍ることです。
A：人工知能を活用したオートメーションにより、人々が自分の才能と労力を価値の高い仕事に向けて自由に使えるようになり、私たちの労働生活が変わりつつあります。企業は依然として日常的な反復作業に毎年何十億時間を費やしていますが、AIを活用することでこの負担を軽減し、従業員が本当に重要な仕事に集中できるようになります。私たちはそれを「輝かしい時代」と呼んでいます。私たちはAIを使用して、人々を超人に変えることができます。
A：医療について考えてみましょう。私は新しいポッドキャスト「The Art of オートメーション」を始めました。そして、メモリアル・スローン・ケタリングがんセンターの所長にインタビューしました。医師や看護師が診断の特定などのクリティカルな作業ではなく、事務的な作業にどう時間を費やしているかについて話し合いました。最新のAIは、事務的な作業を処理できるだけでなく、診断能力を大幅に向上させることもできます。例えば、スキャン画像のぼやけたスポットががんかどうか判断するのに役立ちます。その組み合わせは非常に強力です。文字通り、超人的な能力を与えてくれます。
情報テクノロジーでも同じことが言えます。IT管理者は、低レベルの問題に費やす時間を短縮し、重大な状況をより迅速に解決したいと考えています。また、下流の問題を防ぐために、変更の影響を事前に予測したいと考えています。AIはこれらすべての目標の達成に役立ちます。
私が超人になることについて話すとき、それは、AI に日常的な作業を任せて従業員の負担を軽減し、次に AI によって従業員に特別な新しい機能を与えるという、2 段階の効率化の取り組みに由来しています。
2020年以降、企業は最初の一歩を踏み出す必要があることを認識しています。パンデミックにより、効率化の必要性が大幅に高まりました。しかし、そこで立ち止まってしまうと、大きな機会を逃してしまいます。第2のステップを踏み出し、解放された従業員がAIの力を利用して、より価値の高い仕事に取り組めるようになれば、オートメーションから得られる価値は桁違いに大きいものになります
A：はい。IT側とビジネス側の両方における最大の誤解は、AIを活用した自動化はデータ・サイエンティストだけが対象であるというものです。しかしそうではありません。私たちの見解では、すべての人のためのものだと考えています。AIにより、一般のビジネス・ユーザーが高度なオートメーションを利用できるようになります。
A: IBMには、私が必須だと思う4つの強みがあります。
1つには、非構造化データを採用しています。高度なAIがない場合、オートメーションは通常、構造化プロセスと構造化データに限定されます。しかし、企業はノイズが多く乱雑な非構造化データを大量に保有しています。AIやNeural Networksの埋め込みなどのテクノロジーを活用することで、そうした非構造化データを理解するパターンを検知できます。IBM は、この分野に特化した特許をポートフォリオとして保有しており、構造化データと非構造化データを混合する技術に長けています。つまり、こうした高度な機能を持たないベンダーよりも、企業全体で多くのプロセスを自動化できることを意味します。
2 番目に、当社はビジネスと IT のオートメーションのための単一のプラットフォームを提供していますが、市場の多くではこれら 2 つの領域がサイロ化して分離されています。効果を発揮するには、両方を自動化する必要があります。IBMのプラットフォームは、共有されたWatson Machine Learningと自然言語処理フレームワークを使用し、最先端のハイブリッドクラウド・テクノロジーにより企業全体にデプロイされています。つまり、これにより、人およびネットワーク間の強力なコラボレーションと洞察の共有が可能になり、オートメーションを継続的に改善することができます。
第3に、当社のシステムは、独自の広範で多様なエコシステムからデータを取得するため、企業は予測的で問題を予防できるインテリジェントな自動化に発展的に移行できるようになります。私たちは、Red Hat、ServiceNow、PagerDuty、GitHubなどのソースからインシデント記録、履歴変更ログ、機械学習モデルを取得します。これにより、リスク管理が変わります。このような多様なデータ・エコシステムがなければ、このプロアクティブな能力は達成できません。
最後に、私たちはクラウド・プラットフォームの変更を強制しません。多くの組織が5つか6つの異なるクラウドを使用しており、変更を望んでいません。全体的または部分的に、IBM Cloud、Google クラウド、Amazonなど、お客様がデータを持っている場所ならどこでも、AIおよびオートメーション・テクノロジーを実行します。これはIBMにとって大きな差別化要因です。
A：当社は、組織の処理時間を90％短縮できるよう頻繁に支援しています。Banco Popular社は良い例です。同社はIBM Robotic Process Automationを使用して、100以上の手動プロセスを処理しています。その多くは複雑なものです。かつては10分かかっていた作業が10秒で完了するようになりました。そして、この銀行のスタッフはすぐに、テクノロジーの専門家になる必要はなく、ツールを学ぶだけで十分だと理解しました。
A：いいえ。それもインテリジェントな自動化には当てはまらない誤解です。AIを使用して従業員を低水準の作業から解放し、より高度な作業に従事できるように再教育する2段階のプロセスにより、企業は効率と利益を向上させながら、人材を維持できるようになります。オートメーションの取り組み全体を通じて、これを従業員に明確かつオープンに伝えることが重要です。
IBMは、オートメーションが人に及ぼす影響をあらゆるストラテジーの中核に据えています。目標は常に、従業員の効率を高め、個々の労働者を輝かせるための時間を確保することです。なぜなら、労働者は才能の唯一の源だからです。今日のAIは、それだけで良い成果を生み出すことができます。しかし、私たちのエクスペリエンスでは、人間と組み合わせた場合にのみ、競合他社をしのぐために必要な卓越した成果が得られることが証明されています。それは変わらないと思います。
