ハッカーは、AIを使用してさまざまなMFT製品の脆弱性を示し、AIにそれらのハッキングをエクスプロイトするコードを作成させることができます。古いMFTシステムの最大の弱点の1つは、リスクを特定するために事前に設定されたルールに依存することです。ハッカーがこれらのルールを回避する方法を見つけても、システムは手遅れになるまで気付かない可能性があります。

AIは異なるアプローチを採用しています。つまり、イベントをリアルタイムで解析し、ファイル転送における「通常」の動作がどのようなものかを学習し、それに適合しない動作があればフラグを立てます。また、ログインを試みるブロックリストのIPアドレス、取り消された証明書、サービス拒否（DoS）攻撃など、ハッキングのフラグが付けられたイベント・コードも検知できます。AIは、あるファイル転送ソフトで最近起こったような、無制限のファイルアップロードも検知できます。

別の例を挙げると、通常、システムは営業時間中にファイル転送を実行しているにもかかわらず、突然、真夜中に未知の場所に大量のデータが転送されたとします。AI で強化された MFT システムは、あなたが気づくのを待つことはありません。転送を停止し、異常を調査し、IT チームに電話してデータ侵害の可能性を防ぎます。この種の積極的な防御は、状況を一変させます。これは、企業が損害を受けてからではなく、脅威に即座に対応できることを意味します。