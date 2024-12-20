マネージドファイル転送（MFT）システムは長年にわたり、財務記録、顧客情報、サプライチェーン情報などの機密データを交換するプロセスのバックボーンを形成して、組織間での情報の安全な動きを確保してきました。しかし、サイバー脅威がより高度になるにつれて、従来のMFTシステムも強化する必要があります。
そこで人工知能の出番です。膨大な量のデータを分析し、パターンを認識し、迅速に適応する能力により、AIは企業がMFTセキュリティーに取り組む方法を変えています。ここでは、AIが基準を引き上げる5つの方法と、それがビジネスにとって重要な理由について詳しく見ていきます。
ハッカーは、AIを使用してさまざまなMFT製品の脆弱性を示し、AIにそれらのハッキングをエクスプロイトするコードを作成させることができます。古いMFTシステムの最大の弱点の1つは、リスクを特定するために事前に設定されたルールに依存することです。ハッカーがこれらのルールを回避する方法を見つけても、システムは手遅れになるまで気付かない可能性があります。
AIは異なるアプローチを採用しています。つまり、イベントをリアルタイムで解析し、ファイル転送における「通常」の動作がどのようなものかを学習し、それに適合しない動作があればフラグを立てます。また、ログインを試みるブロックリストのIPアドレス、取り消された証明書、サービス拒否（DoS）攻撃など、ハッキングのフラグが付けられたイベント・コードも検知できます。AIは、あるファイル転送ソフトで最近起こったような、無制限のファイルアップロードも検知できます。
別の例を挙げると、通常、システムは営業時間中にファイル転送を実行しているにもかかわらず、突然、真夜中に未知の場所に大量のデータが転送されたとします。AI で強化された MFT システムは、あなたが気づくのを待つことはありません。転送を停止し、異常を調査し、IT チームに電話してデータ侵害の可能性を防ぎます。この種の積極的な防御は、状況を一変させます。これは、企業が損害を受けてからではなく、脅威に即座に対応できることを意味します。
暗号化は転送中のデータの安全性を確保するために不可欠ですが、その優れた効果は、その背後にあるシステムにかかっています。キーの管理が不十分だったり、暗号化方法が古くなっていたりすると、ファイルが攻撃にさらされたままになる可能性があります。AIは、実践的なキー管理によってこれを強化します。
暗号鍵がリアルタイムで監視され、「1」が侵害された場合、AIがその問題を検知し、自動的に鍵をローテーションし、侵害された「1」を役に立たないものにすることができます。また、暗号化プロトコルの強度も分析し、確実に暗号化プロトコルが常に最新の状態にあり、最新のハッキング技術から防御できる状態にします。
私たちが量子コンピューティングが暗号化標準に挑戦する可能性のある未来に向けて進む中、AIはポスト量子暗号の開発と維持において重要な役割を果たします。
ほとんどのデータ侵害は、従業員または部外者などで有効な認証情報を持つ人物による不適切なアクセスが原因で発生します。パスワードや事前設定された権限などの静的なアクセス制御の方法では不十分です。AIは、ユーザーがシステムをどのように操作するかを学習することで、アクセスをよりスマートに処理する方法を提供します。
普段は小さなファイルを転送している従業員が、通常は必要ない大量の機密データを突然ダウンロードしようとしたとします。AIはこの異常を認識し、追加の認証ステップをトリガーしたり、確認のために当該アクティビティーにフラグを立てたり、さらにはアクセスを完全にブロックしたりして対処します。
AIは長期的なリスクも特定できます。通常は扱わないファイルに繰り返しアクセスするなど、時間の経過と共に誰かの行動が劇的に変化する場合は、内部脅威を示している可能性があります。こうした危険信号に早く対処するほど、企業は将来的により大きな問題から守られることになります。
私たちはハッカーの脅威に注目しがちですが、安全なシステムは信頼性も備えていなければなりません。MFTシステムが技術的な問題でダウンすると、悪意のある攻撃者に侵入の余地が生まれます。ここでもAIは介入し、障害を発生前に予測して防止しています
AIは、MFTシステムのパフォーマンスを監視し、エラー率の増加傾向や転送速度の低下など、トラブルの可能性を示唆するパターンを検知して、事前対応型の是正措置を講じて、予期せぬダウンタイムを回避するようチームに警告します。
これをMFTシステムのチェック・エンジン・ライトのようなものと考えてください。ただそれより遥かにスマートです。AIは問題を発生前に監視し、業務を妨げることなく、続行させます。
医療、金融、小売などの分野を問わず、ほとんどの企業は、一般データ保護規則（GDPR）、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（HIPAA法）、またはペイメントカード業界のデータ・セキュリティー基準（PCI DSS）など、情報の処理と保存に関する規制に精通しています。コンプライアンス違反は違法であるだけでなく、企業に対する顧客の信頼も損なうことになります。しかし、変化するターゲットを追跡し続けるのは骨が折れます。
AIとデジタル損失防止（DLP）により、すべてのデータ転送の規制違反について自動的に監視することで、コンプライアンスを簡素化します。機密性の高い個人データが不正な場所に送信されるかどうかを識別します。また、転送前にファイルが適切に暗号化されていることを確認するのにも役立ちます。さらに、すべての転送の詳細なログを作成するため、監査時にコンプライアンスを提示することが容易になります。
AIはコンプライアンスの問題に対応するだけではありません。その一歩先を行くことができます。規制変更の傾向を分析することで、コンプライアンス違反になる前にプロセスを調整することを提案します。
安全なファイル転送は、単なるテクノロジー以上の信頼の問題です。パートナーと顧客は、自分たちのデータが安全であることを確認する必要があります。AI を MFT システムに統合することで、今日の脅威に迅速に対応し、明日の脅威に備えます。
AI は保護をさらに強化するだけでなく、システム全体をよりスマートに、より速く、より回復力のあるものにします。リアルタイムでの脅威の阻止から、刻々と変化する規制への準拠の確保に至るまで、AIは、企業が接続された世界で成功するために必要な堅牢で安全なシステムを構築するのに役立ちます。
まだ AI を活用した MFT の探索を始めていないなら、今がその時です。適切なツールとストラテジーを使用すれば、ファイル転送システムを競争上の優位性に変えることができます。
