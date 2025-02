手のひらで電力を制御。デザイン思考で発電機のUXを変革したHondaの開発力

並木 さきほど、Honda My Generatorは最初からコンセプトがあったわけではなく、IBMさんとHondaが議論しながらプロジェクトを形にしてきたとお話しました。その後、Honda My Generatorのコンセプトを「Affinity and Joy(親和性と喜び)」にしました。

Hondaのグローバル・スローガンとして「The Power of Dreams」があります。そこに立ち戻って、Hondaとしてお客様に提供すべきものは何かを考えながら、アプリの開発を進めていきました。そうしたプロジェクトの進め方も、アプリによい影響を与えたと思います。

――そういった「手探り」の開発を可能にしたのは、迅速にプロトタイプを作り、やり取りの中で完成度を高めていくIBMの手法の強みでもあったと思います。

並木 まだ何も決まっていない状態のとき、IBMさんが米国のHondaの調査を基に、アプリを使われるお客様のペルソナを名前から詳細に設定してくださったんです。シナリオも、災害現場、キャンプ、建設現場と3つあって、アプリを立ち上げてから作業を終えるまでが書かれていました。「災害現場で使う場合は、こういう操作があるとちょっとネックになる」といったところを細かく考える手法を持ってきていただき、ファシリテートしていただいたのが非常にやりやすかったと思います。

梶 デザイン思考という言葉がいろいろなところで使われていますが、基本となるのはユーザーに共感し、ユーザーが必要なものを作ることです。誰がどんな状況で何をするために使うのかを想定し、それを楽しく、より便利にというアプローチで、つぶさに見ていく取り組みになります。

発電機の場合はキャンプ、災害、業務利用の3パターンを想定し、そのシナリオに基づいて使われ方の違いを検証しました。災害のときは久しぶりに出して使うことが多いので、いざ利用しようとしたときに不具合が起きないよう、購入後の初回にメンテナンス・リマインダーをセットするなどの機能が重要になります。工事現場で毎日使っている人だと、複数の機体の登録や管理がしやすいとか、それぞれのシーンにおける要件や操作性を検討し、UXの向上につなげていくことが重要です。

佐々木 ペルソナを定義し、具体的なシーンに落とし込むことで、多様なメンバーにHonda My Generatorがどんな商品であり、どんなシーンで使われるのかが滞りなく伝わることもメリットです。開発メンバーが増えていくと、後から参加した人には初期メンバーの情熱を引き継ぐことが難しくなります。しかし、ペルソナの定義が明確であれば、そうしたパッションまで伝わりやすくなるというのは、我々にとっても発見でした。

梶 アプリのリリース後にはユーザーのフィードバックを受けて、ペルソナの顧客像が合っていたのか、必要とされるデザインが合っていたのかを常に検証しています。違っていればアップデートし、機能や性能を改善するサイクルを回しています。App Storeでのコメントなどを見ていくと、ある程度は具体的な顧客イメージがつかめるのですが、当初のペルソナはかなり正確だったという印象ですね。