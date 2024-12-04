冬のホリデーシーズンは、小売販売にとって1年で最も素晴らしい時期であり、小売売上高全体の5分の1を占めることも珍しくありません。今年のブラックフライデーからサイバーマンデーにかけての米国における小売売上高は、過去最高の750億米ドルに達する可能性があります。感謝祭の長い週末には、過去最高の1億8340万人が店舗やオンラインで買い物をする見込みです。
ホリデーシーズン中、顧客は超高速の無料配送とシームレスで信頼性の高いエクスペリエンスに大きな期待を寄せています。顧客ロイヤルティと満足度を維持するには、このような期待に応えることが不可欠です。
顧客ロイヤルティを促進するシームレスなショッピング体験を提供しながら、この突然の需要の急増にビジネスが対応できるようにするにはどうすればよいでしょうか？
小売業におけるホリデーシーズン中の注文処理には、特に大量の注文、厳しいスケジュール、顧客の期待の高まりなど、いくつかの課題があります。十分に準備ができていない小売業者は、次の3つの大きなリスクにより損失を被る可能性があります。
顧客は現在、特にホリデー・ドアバスターやギフトに関して、ショッピング・エクスペリエンスに対する期待が高まっています。実際、冬季のホリデーを祝う米国の成人を対象としたオンライン調査では、ギフトがスケジュール通りに配達されることが最優先事項であると86%が回答しています。
こうした期待に応えることは容易ではありません。特に、配送業者がキャパシティーのボトルネックに直面し、遅延や期限に間に合わなくなる場合にはなおさらです。複数の買い物客が同じ期間限定セールを争っているため、わずかな遅れや最適とは言えない体験さえもフラストレーションや失望につながる可能性があります。
小売業者が高い期待に応えられなかった場合、それは顧客満足度だけでなく、ブランドの評判、売上、長期的な顧客ロイヤルティにも打撃を与えます。同じ調査では、配送の体験が不十分だった場合はその小売店では二度と買い物をしないと回答者の85%が答えています。顧客に豊富な選択肢がある今日の小売環境では、小売業者はこのようなリスクを負う余裕はありません。
顧客は、リアルタイムの在庫可視性と正確な在庫レベルを期待しています。会社が過剰な約束をし、その後在庫不足のために注文をキャンセルした場合、大きな信頼のギャップが生じます。商品の在庫がなくなると、顧客は長期にわたる受注残や注文の不履行に不満を抱き、満足度の低下や売上損失につながる可能性があります。米国とカナダの小売業者は、在庫過多と在庫切れにより、2022年に3490億米ドルの売上損失を被りました。
ホリデーシーズンの繁忙期が過ぎると、返品の殺到で小売業者は圧倒されてしまう可能性があります。実際、買い物客の31%は、返品が避けられない場合に備えて、後で返品できるという確信のもとにまとめて複数のギフトを購入しています。小売業者は、より正確な在庫の提示（在庫確約）によって返品を減らすことを目指すべきです。在庫レベルが正確に反映されるようにすることで、買物客に適切な期待を設定でき、注文のキャンセルや返品の可能性を減らすことができます。
ホリデーシーズン中、小売業者は注文処理の効率を妨げるさまざまな課題に直面することがよくあります。旧式の注文取り込みシステムは拡張が難しく、速度低下やミスを引き起こす可能性があります。これらの時代遅れのシステムでは、多くの場合、大量の注文に対応するために必要な柔軟性やオートメーションが欠けています。このため、迅速かつ正確な注文処理に対する期待に応えることが困難になり、最終的にはホリデー・ピーク時の売上と顧客ロイヤルティに影響を及ぼします。消費者は現在、注文が受理されて時間どおりに届くという明確なコミュニケーションを伴う、シームレスで効率的かつ透明性の高い取引を求めています。トラフィックが集中するイベント中にサイトがクラッシュしたり、注文確認をタイムリーに受信できなかったりすると、顧客は購入した注文が処理されるかどうか不安に思う可能性があります。
顧客の期待の高まりと注文の急増に伴い、このホリデーシーズンのビジネスの成功には、堅牢な最新の注文管理システム（OMS）が不可欠です。適切なOMSは、繁忙期におけるミスや遅延を最小限に抑えながら、注文処理を合理化し、在庫管理を最適化し、顧客とのコミュニケーションを改善することができます。
買い物客のエクスペリエンスを損なう遅延を避けるためには、注文数量が時間通りに処理され、倉庫に送られることが不可欠です。小売業者は、買い物客に正確な在庫状況をリアルタイムで提示し、購入可能な商品を明確に伝えることで信頼を高めるため、正確なAPI呼び出しに依存しています。
最新のOMSは、注文量を追跡するのに役立つ重要なKPIを表示します。特に、感謝祭後のブラックフライデー・セールに買い物客が急増する際にはなおさら役にたちます。このデータをリアルタイムでキャプチャし、次のような様々なKPIに関する洞察を即座に提供します。
IBM Sterling OMSが、Instanaのオブザーバビリティー・プラットフォームが提供するアプリケーション性能やインフラ正常性の洞察により、当社がリアルタイムの注文量データを通じて、このショッピングシーズンに小売業者をどのように支援しているのかをご紹介します。
この製品の画面では、ブラック・フライデーの注文量が1日あたり通常の4.5倍に増加する大きなピークがあることがわかります。
OMSのシームレスな拡張により、注文のピークに対応するために4,200万件を超える行と、7日間（11月27日から12月3日）にわたる60億回のAPI呼び出しを、毎秒180件のスピードで管理しています。
API呼び出しの規模から、IBM Sterling OMSの拡張性により、小売業者がいかにしてホリデーシーズンの買い物に必要な正確かつリアルタイムの情報を顧客に提供できるかを示しています。
インベントリーの面では、当社のマイクロサービスは、過去7日間（11月26日から12月3日）で、1秒あたり62,000件のトランザクション（TPS）のピーク・レートで160億件のトランザクションを実行しました。さらに、当社のAIエンジンで最適化された2,500万件の注文明細行が小売業者の収益性の向上につながる可能性が高いことからも、AIの影響力の高さは明白です。
適切なOMSがあれば、小売業者の成功に不可欠な収益性を確保しながら、季節的な注文急増にシームレスに対応できることがわかります。在庫を最適化し、エラーを削減し、注文処理スピードを向上させることで、利益を維持することができます。柔軟で構成可能かつスケーラブルなプラットフォームをアーキテクチャの中核に据えることで、ビジネスは俊敏性と高い応答力を維持しながら、成長を促進し、変化する市場ニーズや季節変動にも素早く対応できるようになります。
