冬のホリデーシーズンは、小売販売にとって1年で最も素晴らしい時期であり、小売売上高全体の5分の1を占めることも珍しくありません。今年のブラックフライデーからサイバーマンデーにかけての米国における小売売上高は、過去最高の750億米ドルに達する可能性があります。感謝祭の長い週末には、過去最高の1億8340万人が店舗やオンラインで買い物をする見込みです。

ホリデーシーズン中、顧客は超高速の無料配送とシームレスで信頼性の高いエクスペリエンスに大きな期待を寄せています。顧客ロイヤルティと満足度を維持するには、このような期待に応えることが不可欠です。

顧客ロイヤルティを促進するシームレスなショッピング体験を提供しながら、この突然の需要の急増にビジネスが対応できるようにするにはどうすればよいでしょうか？