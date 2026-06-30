ほとんどのソフトウェア・エンジニアは、システムを設計し、アプリケーションを提供し、データを活用して意義のある問題を解決するために、この分野に入ります。期待されているのは、イノベーション、ユーザーへの価値、そして新しい機能の継続的な提供に注力することです。

しかし、多くの現代の組織では現実は異なります。リアルタイム・データ・システムがデジタル・アーキテクチャーの中核となるにつれ、開発者はアプリケーションの構築だけでなく、それを支えるインフラストラクチャーの運用にもますます責任を負うようになっています。JVMパフォーマンスのチューニング、クラスターの健全性の管理、レプリケーションの問題のデバッグ、深夜のアラートへの対応といったタスクは、もはや例外ではなく、日々のエンジニアリング業務の一部になっています。

こうしたギャップは、Apache Kafkaを利用するチームで最も顕著に表れています。