ほとんどのソフトウェア・エンジニアは、システムを設計し、アプリケーションを提供し、データを活用して意義のある問題を解決するために、この分野に入ります。期待されているのは、イノベーション、ユーザーへの価値、そして新しい機能の継続的な提供に注力することです。
しかし、多くの現代の組織では現実は異なります。リアルタイム・データ・システムがデジタル・アーキテクチャーの中核となるにつれ、開発者はアプリケーションの構築だけでなく、それを支えるインフラストラクチャーの運用にもますます責任を負うようになっています。JVMパフォーマンスのチューニング、クラスターの健全性の管理、レプリケーションの問題のデバッグ、深夜のアラートへの対応といったタスクは、もはや例外ではなく、日々のエンジニアリング業務の一部になっています。
こうしたギャップは、Apache Kafkaを利用するチームで最も顕著に表れています。
オープンソースのKafkaは、一見すると非常に費用対効果の高い選択肢に思えます。ライセンス料は不要で、完全な制御が可能であり、最大限の柔軟性も備えています。しかし実際には、金銭的な負担はソフトウェアから、人、時間、そして複雑さへと移るだけです。場合によっては、社内でストリーミングプラットフォームを構築・維持するコストは、マネージド型の代替サービスと比較して、構築コストが最大8倍、維持コストが2倍超になることがあります。（マネージド型の代替サービスとの比較）
この隠れたトレードオフこそが、多くのチームが「Kafka税」として経験しているものです。Kafkaを導入することは、単にテクノロジーを採用することではなく、分散システムを運用する責任を継続的に負うことを意味します。
利用が拡大するにつれて、その負担は具体的な形で現れます。
例えば、リアルタイムのチェックアウト体験を構築するチームは、当初は最小限のコストでKafkaを導入するかもしれません。しかし、トランザクション量が増えるにつれて、ビジネスが稼働している最中であっても、突然、パーティションのリバランス、遅延のトラブルシューティング、そして正確に1回のみの処理の保証が必要になります。開発者向けツールとして始まったものが、常時発生する運用上の責任になります。
時間の経過とともに、これらの問題は積み重なります。サービスが増えるほど、依存関係も増えます。データが増えるほど、パーティションや複製に関する課題も増えます。やがて、チームは運用上の限界に達し、エンジニアリングの時間はシステムの改善ではなく、システムの維持に費やされるようになります。
この増大する運用負荷によって、開発者が期待している仕事の姿と、実際の仕事との間に、明らかなギャップが生じます。
現代の開発者は、機能の構築、改善の提供、そしてデータを高いレベルで扱うことに注力することを期待しています。しかし実際には、多くの開発者が、作業の流れを妨げ、勢いを削ぐ、インフラストラクチャー中心のタスクに引き込まれています。
この緊張は、通常、いくつかの一貫した形で現れます。
実際には、この緊張は、不正アクセス検知機能を開発している開発者の姿として現れることがあります。しかし、その開発者は、消費者グループで遅延が発生している理由や、上流のスキーマ変更によってパイプラインが停止した理由をデバッグするために、何時間も費やしてしまいます。こうした中断は、それぞれは小さなものに思えるかもしれませんが、すぐに積み重なり、提供速度を低下させ、不満を増大させます。
その結果は、単なる非効率ではありません。エンジニアリングの取り組みとビジネスへの影響との間にずれが生じることです。
この課題は、業界全体のより広範な動向によって組織がより複雑なリアルタイムシステムへと向かうにつれて、ますます顕著になっています。
特に、次の3つの変化がこの問題を加速させています。
これらの傾向が重なることで、Kafkaはより価値のあるものになる一方で、運用はより困難になります。かつてはバックエンド・システムだったものが、今ではミッションクリティカルなインフラストラクチャーとなり、その利点と運用上の要求の両方が増幅されています。
問題はKafkaそのものではありません。Kafkaは、リアルタイムデータ・ストリーミングにおいて、依然として最も強力で重要なテクノロジーの1つです。本当の問いは、「開発者がその運用に責任を負うべきなのか」ということです。
エンジニアがブローカーの健全性の監視、複製のトラブルシューティング、または停止したパイプラインの修復に費やす1時間ごとに、その1時間は、ユーザーに製品の価値を提供する時間から失われます。より効果的なモデルでは、パラダイムはインフラストラクチャーを所有・運用することから、成果を利用することへと移ります。
最新のデータ・ストリーミング・アーキテクチャーでは、強力な抽象化によって制御のあり方を完全に再定義し、低レベルのシステム管理から高レベルの設計とガバナンスへと移します。
例えば、トラフィックのピークに備えてKafkaクラスターを手動で過剰にプロビジョニングする代わりに、チームは自動的にスケールするシステムに任せることで、アプリケーションそのものに集中できます。
この変化は、技術的なものだけではなく、概念的なものでもあります。開発者は、システムを管理することから、データ駆動型のエクスペリエンスを設計することへと移ります。
運用負荷が軽減されると、エンジニアリング・チームへの影響はすぐに、そして明確に現れます。
次のようなスプリントを想像してみてください。
その代わりに、ユースケース、新機能、リアルタイムのインサイト、そして顧客への影響を中心に議論が行われます。そのような体験こそが、この分野を選ぶときにほとんどの開発者が期待しているものであり、現代のプラットフォームが実現すべきものです。Kafkaは、イノベーションを支えるものであるべきであり、イノベーションを奪うものであってはなりません。
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