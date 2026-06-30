キーボードで入力する人物と、デスクトップモニター上のコードを指し示す人物
AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

Kafkaの隠れたコスト：リアルタイム・インフラストラクチャーがエンジニアリングを停滞させるとき

By Nathalia Costa
公開日 2026年06月30日

ほとんどのソフトウェア・エンジニアは、システムを設計し、アプリケーションを提供し、データを活用して意義のある問題を解決するために、この分野に入ります。期待されているのは、イノベーション、ユーザーへの価値、そして新しい機能の継続的な提供に注力することです。

しかし、多くの現代の組織では現実は異なります。リアルタイム・データ・システムがデジタル・アーキテクチャーの中核となるにつれ、開発者はアプリケーションの構築だけでなく、それを支えるインフラストラクチャーの運用にもますます責任を負うようになっています。JVMパフォーマンスのチューニング、クラスターの健全性の管理、レプリケーションの問題のデバッグ、深夜のアラートへの対応といったタスクは、もはや例外ではなく、日々のエンジニアリング業務の一部になっています。

こうしたギャップは、Apache Kafkaを利用するチームで最も顕著に表れています。

The DX Leaders

AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。

「Kafka税」：誰も計画していないコスト

オープンソースのKafkaは、一見すると非常に費用対効果の高い選択肢に思えます。ライセンス料は不要で、完全な制御が可能であり、最大限の柔軟性も備えています。しかし実際には、金銭的な負担はソフトウェアから、人、時間、そして複雑さへと移るだけです。場合によっては、社内でストリーミングプラットフォームを構築・維持するコストは、マネージド型の代替サービスと比較して、構築コストが最大8倍、維持コストが2倍超になることがあります。（マネージド型の代替サービスとの比較）

この隠れたトレードオフこそが、多くのチームが「Kafka税」として経験しているものです。Kafkaを導入することは、単にテクノロジーを採用することではなく、分散システムを運用する責任を継続的に負うことを意味します。

利用が拡大するにつれて、その負担は具体的な形で現れます。

  • 手動によるスケーリング：チームは、トラフィックの急増時（製品のリリース時や利用のピーク時など）に、多くの場合プレッシャーの中で、クラスターのプロビジョニングとリバランスを行わなければなりません。
  • パイプラインの維持：コネクターや統合は、データを確実に流し続けるために、継続的な保守、パッチ適用、さらにはカスタム構築を必要とします。
  • 断片化したガバナンス：1つのスキーマ変更が下流システム全体に波及し、複数のサービスが予期せず停止することがあります。
  • 継続的な監視：セキュリティー、レプリケーション、コンプライアンスには、一度設定すれば終わりではなく、継続的な監視が必要です。

例えば、リアルタイムのチェックアウト体験を構築するチームは、当初は最小限のコストでKafkaを導入するかもしれません。しかし、トランザクション量が増えるにつれて、ビジネスが稼働している最中であっても、突然、パーティションのリバランス、遅延のトラブルシューティング、そして正確に1回のみの処理の保証が必要になります。開発者向けツールとして始まったものが、常時発生する運用上の責任になります。

時間の経過とともに、これらの問題は積み重なります。サービスが増えるほど、依存関係も増えます。データが増えるほど、パーティションや複製に関する課題も増えます。やがて、チームは運用上の限界に達し、エンジニアリングの時間はシステムの改善ではなく、システムの維持に費やされるようになります。

開発者体験のギャップ

この増大する運用負荷によって、開発者が期待している仕事の姿と、実際の仕事との間に、明らかなギャップが生じます。

現代の開発者は、機能の構築、改善の提供、そしてデータを高いレベルで扱うことに注力することを期待しています。しかし実際には、多くの開発者が、作業の流れを妨げ、勢いを削ぐ、インフラストラクチャー中心のタスクに引き込まれています。

この緊張は、通常、いくつかの一貫した形で現れます。

  • 労力と気の散り：開発者は、アプリケーション・ロジックを記述する代わりに、クラスターの健全性のトラブルシューティングに時間を費やします。
  • すぐに使えるツールの不足：チームは、すぐに利用できるコネクター、ガバナンスレイヤー、または可観測性ツールがないため、それらを自ら構築し直します。
  • 開発速度の低下：データへのアクセスや環境のプロビジョニングは、多くの場合、手動のプロセスや社内承認に依存します。

実際には、この緊張は、不正アクセス検知機能を開発している開発者の姿として現れることがあります。しかし、その開発者は、消費者グループで遅延が発生している理由や、上流のスキーマ変更によってパイプラインが停止した理由をデバッグするために、何時間も費やしてしまいます。こうした中断は、それぞれは小さなものに思えるかもしれませんが、すぐに積み重なり、提供速度を低下させ、不満を増大させます。

その結果は、単なる非効率ではありません。エンジニアリングの取り組みとビジネスへの影響との間にずれが生じることです。

AI Academy

生成AIの成功の鍵はデータ管理

生成AIの使用を成功させるために、高品質のデータが不可欠である理由をご覧ください。
エピソードに移動

課題が加速している理由

この課題は、業界全体のより広範な動向によって組織がより複雑なリアルタイムシステムへと向かうにつれて、ますます顕著になっています。

特に、次の3つの変化がこの問題を加速させています。

  • AIとリアルタイムデータ：AIアプリケーションは、新鮮で継続的に更新されるデータ・ストリームへの依存度をますます高めています。パーソナライズ、不正アクセス検知、レコメンデーションなどでは、古いデータや遅延したデータが結果に直接影響します。この傾向により、ストリーミング・システム全体で、信頼性とレイテンシーに対する要求が高まっています。
  • イベント駆動アーキテクチャー：組織がモノリシック・システムからイベント駆動型マイクロサービス・アーキテクチャーへ移行するにつれて、データ移動とシステム間の調整の複雑さが大幅に増しています。
  • クラウドのモダナイゼーション：多くのチームは現在、マルチクラウド環境やハイブリッド・インフラストラクチャー環境にまたがって運用しています。これらの環境でKafkaを運用すると、ネットワーク、複製、セキュリティ－・ポリシーに関する課題がさらに増えます。

これらの傾向が重なることで、Kafkaはより価値のあるものになる一方で、運用はより困難になります。かつてはバックエンド・システムだったものが、今ではミッションクリティカルなインフラストラクチャーとなり、その利点と運用上の要求の両方が増幅されています。

問題の捉え方を変える：成果に焦点を当てる

問題はKafkaそのものではありません。Kafkaは、リアルタイムデータ・ストリーミングにおいて、依然として最も強力で重要なテクノロジーの1つです。本当の問いは、「開発者がその運用に責任を負うべきなのか」ということです。

エンジニアがブローカーの健全性の監視、複製のトラブルシューティング、または停止したパイプラインの修復に費やす1時間ごとに、その1時間は、ユーザーに製品の価値を提供する時間から失われます。より効果的なモデルでは、パラダイムはインフラストラクチャーを所有・運用することから、成果を利用することへと移ります。

最新のデータ・ストリーミング・アーキテクチャーでは、強力な抽象化によって制御のあり方を完全に再定義し、低レベルのシステム管理から高レベルの設計とガバナンスへと移します。

  • サーバーレスの伸縮性：システムはリアルタイムの需要に自動的に適応するため、過剰なプロビジョニングや急なスケーリングが不要になります。
  • 組み込み済みの接続性：チームは、ゼロからパイプラインを構築するのではなく、既存の統合に直接接続してデータフローを管理できます。
  • 組み込みのガバナンス：明確なデータ・コントラクト、検出可能性、スキーマの適用により、システム全体の混乱を解消します。
  • 運用負荷の軽減：アップグレード、フェイルオーバー、複製は、シームレスにバックグラウンドで実行されます。

例えば、トラフィックのピークに備えてKafkaクラスターを手動で過剰にプロビジョニングする代わりに、チームは自動的にスケールするシステムに任せることで、アプリケーションそのものに集中できます。

この変化は、技術的なものだけではなく、概念的なものでもあります。開発者は、システムを管理することから、データ駆動型のエクスペリエンスを設計することへと移ります。

エンジニアリングの時間を取り戻す

運用負荷が軽減されると、エンジニアリング・チームへの影響はすぐに、そして明確に現れます。

  • チームは、問題対応に費やす時間を減らし、構築に費やす時間を増やせます。
  • 実験は、より迅速に、より低いリスクで行えるようになります。
  • データへのアクセス、信頼、活用が容易になります。

次のようなスプリントを想像してみてください。

  • ブローカー障害のトラブルシューティングをしている人がいません。
  • 深夜に呼び出される人がいません。
  • インフラストラクチャーのチケットによって作業を妨げられる人がいません。

その代わりに、ユースケース、新機能、リアルタイムのインサイト、そして顧客への影響を中心に議論が行われます。そのような体験こそが、この分野を選ぶときにほとんどの開発者が期待しているものであり、現代のプラットフォームが実現すべきものです。Kafkaは、イノベーションを支えるものであるべきであり、イノベーションを奪うものであってはなりません。

詳細はこちら

執筆者

Nathalia Costa

Brand and Content Strategist

IBMとConfluent社がAIエージェント向けにリアルタイムデータを提供

IBMとConfluent社は連携し、継続的に流れるデータを、ハイブリッド環境全体で信頼性が高くガバナンスの効いたアクションへと変換します。

参考情報

カメラ、ボリューム・ノブ、クリップボードなどを並べた複数のアイコンの3Dレンダリング
AIエージェントはデータに基づいて実行されます。準備はできていますか?

データは競争上の優位性です。この短時間のWebセミナーでは、安全な方法でAIを解き放ち、測定可能なROIを達成する方法を紹介します。
曲線に沿って並んでいるアプリ・アイコン
お客様のデータは生成AIに向けた準備ができていますか

当社の「IBM Data Matters」ハブで、統合などのデータとAIの課題に取り組む方法を学びましょう。
Cogniware社のロゴ
AIによる不正調査の合理化と進化

Cogniware社が、IBMのAIソリューションを活用して、金融犯罪分野の効率化をどのように支援しているかをご覧ください。
カメラ、ボリューム・ノブ、クリップボードなどを並べた複数のアイコンの3Dレンダリング
AIのパワーを解き放ち、シームレスなデータ統合を実現

多くのツールに頼ることなく、幅広い統合機能を単一の画面で管理できる一元的なアプローチを組織が採用すべき理由をご確認ください。
IDC社のロゴ
AIのためのリアルタイム・ストリーミング・データの価値を解き放つ

データ・スタックをモダナイズし、コストのかかる遅延を解消し、AIと日常業務の両方に対応できる将来に備えた基盤を構築する方法をご覧ください。
カメラ、ボリューム・ノブ、クリップボードなどを並べた複数のアイコンの3Dレンダリング
経営幹部が情報をインパクトに変える方法

データ・リーダー向けの業界横断レポートで、1,700人の最高データ責任者（CDO）から得たインサイトをご覧ください。
IDC社のロゴ
IBM、Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessmentにおいてリーダーに選出

IDC MarketScape: Worldwide Data Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessmentを読んで、IBMがリーダーに選出された理由をご確認ください。
カメラ、ボリューム・ノブ、クリップボードなどを並べた複数のアイコンの3Dレンダリング
データ・エンジニアリングのスキル・ギャップを埋める

Webセミナーで、3つのIBM watsonx.data integrationオーサリング・スタイルと、IBMのロードマップを支えるイノベーションをご確認ください。
Gartner社のロゴ
IBM、2025年Gartner Magic Quadrant for Data Integration Toolsにおいてリーダーに選出

レポート全文で、IBMがリーダーに位置付けられた理由をご確認ください
関連ソリューション
データ管理ソフトウェアとソリューション

データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。

 データ管理ソリューションの詳細はこちら
IBM watsonx.data

watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。

 watsonx.dataについてはこちら
データ分析コンサルティングサービス

IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。

 分析サービスを発見する
次のステップ

データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。

  1. データ管理ソリューションの詳細はこちら
  2. watsonx.dataについてはこちら