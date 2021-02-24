ヘルスケア・サプライチェーンに影響を与える4つの課題

ヘルスケア・サプライチェーンでは、次の主要なリスク要因や根本的な課題が浮上しています。

レジリエンスの欠如 – 新型コロナウイルス感染症により、サプライチェーンのレジリエンスを高めていく必要性が露呈しました。IDCは、医療機関がパンデミック後の「ネクスト・ノーマル」に向けて態勢を整えながら、変化し続けるパンデミックへの適応力を高めることの重要性を強調しています。もちろん、ヘルスケア・サプライチェーンの混乱を軽減することは、収益と患者ケアに大きな影響を与えます。おそらくそのため、 最近の調査 では、医療機関のCEOにとってサプライチェーンの混乱は患者の安全に次ぐ優先事項となっています。

– 医療機関全体のレジリエンスの欠如は、多くの場合、可視性の低下、特に分散されたデータソースやサイロ化されたシステムからの一元化された、利用可能なリアルタイム・データへの迅速なアクセスの欠如に起因します。これにより、必要なもの、インベントリー、将来の需要の範囲を判断することが困難になります。結局のところ、見えないものや測定できないものを管理することはできません。 コスト管理 – パンデミック中には、個人用防護具（PPE）や医療用品の需要が増加したため、コストが急上昇しました。現在、 ヘルスケア分野における最大の支出 として、供給費用が人件費を上回ると予測されています。調査によると、混乱に適応するために行われたインベントリーに関する決定事項のほとんどは最適とは言えず、ほぼ半分は不必要です。可視性が欠如していることや、医療システムは通常、実際の使用率や予想される需要ではなく、過去のモデルや医師の好みに基づいて供給品を注文することを考えると、これは驚くべきことではありません。これが無駄、手順の遅れ、インベントリーの増加、コストの増大につながります。

統合の課題は合併・買収（M&A）によってさらに悪化しており、新型コロナウイルス感染症の影響でヘルスケア分野のM&Aは加速すると予想されています。M&Aは成長とコスト削減の大きなメリットをもたらしますが、病院システムが断片化されたチーム、テクノロジー、プロセスを管理することにもつながります。統合と相互運用性の向上を通じて、より良い意思決定が可能になり、組織はより適切にコラボレーションして混乱を回避できるようになります。

このような課題があるにもかかわらず、高度なテクノロジー・ソリューションは、トランスフォーメーションとレジリエンスへの迅速な道筋を提供します。ヘルスケアとサプライチェーンのリーダー企業は、すでにこれらの課題に対処し、その過程で組織を改善するために行動を起こしています。IDC社によると、病院の62%がサプライチェーン・アプリケーションへの支出を増やし、経営幹部の64%が、クラウドベースのサプライチェーン管理アプリケーションを「ビジネス・クリティカル」と位置付けています。

AIを活用したサプライチェーン・コントロール・タワーは特に注目を集めています。実際、ヘルスケア分野の経営幹部の88%が、今後3年間のサプライチェーンにとってAIが「クリティカル」なテクノロジーであると認識しています。AIを活用したコントロール・タワーは、組織がネットワーク全体の動的な可視性を獲得し、需要の変化や混乱を検知する能力を向上させ、インベントリー管理と意思決定をサポートして患者ケアを向上させるのに役立ちます。

AIを活用したサプライチェーン・コントロール・タワーは、次の5つの重要な機能を利用することで、パンデミックがもたらす課題に対応することができます。

エンドツーエンドの可視性

インテリジェントな予測とデマンド・センシング

タッチレス・プランニングと生産性の向上

高度なプランニングとオートメーション

協働するエコシステムの構築

コントロール・タワーのデプロイは、パンデミックによってもたらされる課題に対処することだけを目的とするものではありません。よりデジタルでデータ駆動型の環境に移行し、将来の課題と機会に対応するための重要な構成要素でもあります。サプライチェーン全体の可視性、オートメーション、統合をコントロール・タワーと組み合わせることで、次のフロンティアが解き放たれます。それは、サプライチェーンの接続性とコラボレーションによって、将来の危機やヘルスケアの課題をより適切に管理し、さらには先手を打つことをも可能にするエコシステムです。