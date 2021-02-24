ヘルスケア・サプライチェーンに影響を与える4つの課題

新型コロナウイルス感染症はヘルスケア・システムの構造的な弱点、そして特にヘルスケア・サプライチェーンの能力とレジリエンスに関する根強い問題を浮き彫りにしました。パンデミックの発生以来、59～83%の組織が供給品調達の遅延またはリードタイムの増加を報告しています。これに対し、これらの組織の81%が需要の変動や混乱に耐えるためにインベントリーを調整し、主にインベントリー・レベルを増加させました。
ヘルスケア・サプライチェーンでは、次の主要なリスク要因や根本的な課題が浮上しています。
統合の課題は合併・買収（M&A）によってさらに悪化しており、新型コロナウイルス感染症の影響でヘルスケア分野のM&Aは加速すると予想されています。M&Aは成長とコスト削減の大きなメリットをもたらしますが、病院システムが断片化されたチーム、テクノロジー、プロセスを管理することにもつながります。統合と相互運用性の向上を通じて、より良い意思決定が可能になり、組織はより適切にコラボレーションして混乱を回避できるようになります。
このような課題があるにもかかわらず、高度なテクノロジー・ソリューションは、トランスフォーメーションとレジリエンスへの迅速な道筋を提供します。ヘルスケアとサプライチェーンのリーダー企業は、すでにこれらの課題に対処し、その過程で組織を改善するために行動を起こしています。IDC社によると、病院の62%がサプライチェーン・アプリケーションへの支出を増やし、経営幹部の64%が、クラウドベースのサプライチェーン管理アプリケーションを「ビジネス・クリティカル」と位置付けています。
AIを活用したサプライチェーン・コントロール・タワーは特に注目を集めています。実際、ヘルスケア分野の経営幹部の88%が、今後3年間のサプライチェーンにとってAIが「クリティカル」なテクノロジーであると認識しています。AIを活用したコントロール・タワーは、組織がネットワーク全体の動的な可視性を獲得し、需要の変化や混乱を検知する能力を向上させ、インベントリー管理と意思決定をサポートして患者ケアを向上させるのに役立ちます。
AIを活用したサプライチェーン・コントロール・タワーは、次の5つの重要な機能を利用することで、パンデミックがもたらす課題に対応することができます。
コントロール・タワーのデプロイは、パンデミックによってもたらされる課題に対処することだけを目的とするものではありません。よりデジタルでデータ駆動型の環境に移行し、将来の課題と機会に対応するための重要な構成要素でもあります。サプライチェーン全体の可視性、オートメーション、統合をコントロール・タワーと組み合わせることで、次のフロンティアが解き放たれます。それは、サプライチェーンの接続性とコラボレーションによって、将来の危機やヘルスケアの課題をより適切に管理し、さらには先手を打つことをも可能にするエコシステムです。
より効率的な患者ケアの推進の支援するために、UHCW NHS信託がIBMコンサルティングやIBMのビジネス・パートナーであるCelonis SE社と連携し、IBM watsonx.aiテクノロジーを活用した理由の詳細をご覧下さい。
