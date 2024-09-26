IBMのデータ侵害のコストに関する調査（2024年）によると、データ侵害の世界平均コストは今年488万米ドルに達し、2023年比で10% 増加しました。

医療業界にとって、このレポートは良いニュースと悪いニュースの両方をもたらしています。幸いなことに、データ侵害の平均コストは今年10.6%減少しました。残念なことに、データ漏えいの復旧コストが最も高いリストのトップは14年連続で医療関連（ヘルスケア）となっており、平均で977万米ドルに上りました。

ランサムウェアは、このコスト差を生み出す重要な役割を果たします。国家情報長官室のデータにあるように、ランサムウェア攻撃の数は2022年から2023年の間にほぼ倍増しました。一方、 Change Healthcareや Ascension に対して行われたような最近の大規模攻撃は、ハッカーが望むものを手に入れる上で、こうした攻撃が有効であることを示しています。

その結果は？ランサムウェアは増加の一途をたどっています。ここでは、ランサムウェアが非常にうまく機能する理由、攻撃者が何を望んでいるのか、そして過去の侵害が今後どのような傾向をもたらすのかについて、医療の組織が知っておくべきことを説明します。