HadoopとSparkのそれぞれのアーキテクチャー、これらのビッグデータ用フレームワークが複数のコンテキストとシナリオでどのように比較され、各ソリューションに最も適合するかについて説明します。
Hadoopと SparkはどちらもApache Software Foundationによって開発され、ビッグデータ・アーキテクチャー用に広く使用されているオープンソース・フレームワークです。各フレームワークには、ビッグデータ・セットを準備、処理、管理、分析するオープンソーステクノロジーの広範なエコシステムが含まれています。
Apache Hadoopは、ユーザーがギガバイトからペタバイト単位のビッグデータ・セットを管理することを可能にするオープンソースのソフトウェアユーティリティです。これにより、コンピューター（または「ノード」）のネットワークを通じて膨大で複雑なデータ問題を解決できます。これは、スケーラブルで、構造化データ、半構造化データ、非構造化データ（インターネットのクリックストリーム記録、Webサーバー・ログ、IoTセンサー・データなど）を保管および処理するコスト効率の高いソリューションです。
Hadoopフレームワークのメリットには、次のようなものがあります。
Apache Sparkもオープンソースであり、ビッグデータ用のデータ処理エンジンです。Hadoopと同様に、Sparkは大規模なタスクをさまざまなノードに分割します。ただし、Hadoopよりも動作が高速になる傾向があり、ファイル・システムの代わりにランダム・アクセス・メモリー（RAM）を使用してデータをキャッシュして処理します。これにより、SparkはHadoopでは処理できないユースケースを処理できるようになります。
Sparkフレームワークのメリットには次のようなものがあります。
Hadoopは、蓄積されたデータの高度な分析（予測分析、データ・マイニング、機械学習（ML）など）をサポートします。これにより、ビッグデータ分析処理タスクを小さなタスクに分割できるようになります。小さなタスクは、アルゴリズム（MapReduceなど）を使用して並列で実行され、Hadoopクラスター（つまり、ビッグデータ・セットに対して並列計算を実行するノード）全体に分散されます。
Hadoopエコシステムは、次の4つの主要なモジュールで構成されています。
データ処理における最大のオープンソース・プロジェクトであるApache Sparkは、データと人工知能（AI）を組み合わせた唯一の処理フレームワークです。これにより、ユーザーは大規模なデータ変換と分析を行い、最先端の機械学習（ML）とAIアルゴリズムを実行できます。
Sparkエコシステムは、次の5つの主要なモジュールで構成されています。
Sparkは、MapReduceに対するHadoopの機能強化です。SparkとMapReduceの主な違いは、Sparkは後続のステップのためにデータを処理してメモリー内に保持するのに対し、MapReduceはディスク上でデータを処理することです。その結果、小規模なワークロードに対しては、Sparkのデータ処理はMapReduceの最大100倍も高速です（ibm.com外部へのリンク）。
さらに、MapReduceの2段階の実行プロセスとは対照的に、SparkはDAG（有向非巡回グラフ）を作成してタスクのスケジューリングとHadoopクラスター全体のノードのオーケストレーションを行います。このタスク追跡プロセスにより、記録された操作を以前の状態からデータに再適用するフォールト・トレランスが向上します。
HadoopとSparkの主な違いを、６つのクリティカルなコンテキストにおいて詳しく見てみましょう。
上記で提供した比較分析と事実に基づく情報に基づく次の事例は、HadoopとSparkの全体的な使いやすさを最もよく表しています。
Hadoopは、以下を含むシナリオに最も効果的です。
Sparkは、次のようなシナリオで最も効果的です。
IBMは、HadoopとSparkのメリットを活用してビッグデータ管理の取り組みを最適化し、包括的なビジネス目標を達成するのに役立つ複数の製品を提供しています。