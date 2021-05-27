Apache Hadoopは、ユーザーがギガバイトからペタバイト単位のビッグデータ・セットを管理することを可能にするオープンソースのソフトウェアユーティリティです。これにより、コンピューター（または「ノード」）のネットワークを通じて膨大で複雑なデータ問題を解決できます。これは、スケーラブルで、構造化データ、半構造化データ、非構造化データ（インターネットのクリックストリーム記録、Webサーバー・ログ、IoTセンサー・データなど）を保管および処理するコスト効率の高いソリューションです。

Hadoopフレームワークのメリットには、次のようなものがあります。