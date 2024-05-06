本稿執筆時点で、OECD政策監視団は69の国、地域、EUから668の国家的なAIガバナンス・イニシアチブをリストアップしている。これには、国家の戦略、課題、計画、AIによる調整または監視機関、利害関係者や専門家からの公開相談、AI公共セクターの使用への取り組みが含まれます。さらに、OECDは、法的に強制可能なAI規制と基準を、前述の取り組みとは別のカテゴリーに位置づけ、さらに337の取り組みをリストしています。
ガバナンスという用語を定義するのは困難な場合があります。AIの文脈では、AIツールやシステムの安全性と倫理のガードレール、データ・アクセスおよびモデルの使用に関するポリシー、あるいは官公庁・自治体が義務付けた規制そのものを指す場合があります。したがって、国内および国際的なガイドラインは、これらの重複し、交差する定義にさまざまな方法で対応しています。これらの理由から、AIガバナンスはコンセプトのレベルから始まり、AIソリューションのライフサイクルを通して続くべきです。
大まかに言えば、官公庁・自治体は、経済的繁栄、国家安全保障、政治力学といった社会的関心事をサポートし、バランスを取るガバナンスを目指しています。最近のホワイトハウス命令に見られるように、米国連邦政府機関にAIガバナンス委員会を設置することが求められています。一方、多くの民間企業は経済的繁栄を優先し、ビジネスの成功と株主価値を高める効率性と生産性を重視しているようで、IBMのようにAIワークフローにガードレールを統合することを重視している企業もあります。
政府以外の機関、教育機関、その他の専門家も、公共部門の機関に役立つガイダンスを発表しています。今年、世界経済フォーラムのAIガバナンス・アライアンスは、プレシディオAIフレームワーク（PDF）を発表しました。これは、「生成AIの安全な開発、デプロイメント、使用に対する構造化されたアプローチを提供するものです。このようにすることで、フレームワークでは、AIモデル作成者、AIモデルアダプター、AIモデルユーザー、AIアプリケーションユーザーという4つの主要な関係者の観点から見て、安全性上の懸念に対処する上でのギャップと機会を浮き彫りにしています」
業界やセクターを問わず、いくつかの共通の規制テーマが浮上しています。たとえば、エンドユーザーに、やり取りしているAIの存在や使用について透明性を提供することの必要性がますます高まっています。リーダーは、性能の信頼性、攻撃に対する耐性、社会的責任に対する実行可能なコミットメントを確保する必要があります。これには、トレーニング・データとアウトプットにおける公平性と偏りのなさを優先すること、環境への影響を最小限に抑えること、責任者の指名と組織全体の教育を通じて説明責任を高めることが含まれます。
ガバナンス・ポリシーがソフト・ローに依存しているか、正式な施行に依存しているかにかかわらず、また、それらのポリシーがどれほど包括的またはヘルスケアによって書かれていても、それらは単なる原則にすぎません。組織がそれらをどのように実行するかが重要です。
例えば、ニューヨーク市は2023年10月に独自のAIアクションプランを発表し、2024年3月にAIの原則を正式に定めました。これらの原則は、AIツールの「デプロイメント前にテストしなければならない」という主張など、上記のテーマに沿ったものであるものの、市が事業の開始や運営に関する質問に答えるために導入したAI搭載のチャットボットは、ユーザーに違反行為を利用するよう促す回答を提供しました。実装のどこで失敗しましたか？
ガバナンスを運用するには、人間が中心で、責任ある、参加型のアプローチが必要です。政府機関が実行しなければならない3つの主要なアクションを見てみましょう。
信頼は説明責任なくは存在しません。ガバナンスのフレームワークを運用化するには、官公庁・自治体はその作業を義務付ける資金を投入した説明責任のあるリーダーを必要とします。知識のギャップを１つ挙げると、私たちが話をしたシニア・テクノロジー・リーダー数人は、データにはバイアスが発生し得ることを理解していません。
データは人間のエクスペリエンスのアーティファクトであり、世界観や不平等に傾向があります。AIは私たちのバイアスを反映してくれる鏡と考えることができます。このことを理解し、AIが倫理的に運営され、AIがサービスを提供するコミュニティーの価値観に沿うようにするため、経済的権限と責任を負える責任あるリーダーを特定することが不可欠です。
多くの機関が、業務効率（コストの削減、市民や従業員の関与、その他のKPIの達成など）を目的としたAI「イノベーション・デー」やハッカソンを開催していることがわかります。IBMでは、次の手順を通じて、AIガバナンスの課題に対処するために、ハッカソンの範囲を拡大することをお勧めしています。
これらのタイムラインは、非常に特定のユースケースに関するトレーニングを実務者に提供した経験に基づいています。リーダー候補者には、コーチの指導の下、ガバナンスの実際の作業を行う機会が与えられます。また、チーム・メンバーには、洞察力に富んだガバナンス裁定者の役割も与えられます。
しかし、ハッカソンだけでは十分ではありません。人は3か月ですべてを学ぶことはできません。政府機関は、必要に応じて古い仮定を破ることも含め、継続的な学習を促進するAIリテラシー教育プログラムの文化の構築に投資する必要があります。
多くのAIモデルを開発する組織では、多くの場合、インベントリーに関する重要なメタデータを収集し、デプロイする前にAIモデルのリスクを評価および軽減するための主要なメカニズムとして、アルゴリズムを活用した影響評価フォームを利用しています。これらのフォームは、AIモデル所有者または調達者にのみ、AIモデルの目的、トレーニングデータとアプローチ、責任者、異種の影響に対する懸念事項について調査します。
厳格な教育、コミュニケーション、文化的考慮なしにこれらのフォームが単独で使用されることを懸念する問題は数多くあります。それには、以下が含まれます。
地域や教育レベルを問わず、AI実践者から、公開されたポリシーを読み、原則を理解していると回答した人々から、懸念に関する意見が寄せられています。「PIIを収集していないのに、どうして私のAIモデルが不公平になるのでしょうか」、「私は最善の意図を持っているので、異種の影響のリスクはありません」などです。これらは、適用トレーニングの緊急の必要性と、明確に定義された倫理ガイドラインに照らしてモデルの行動を一貫して測定する組織文化を指摘しています。
このような広範囲に影響を及ぼすテクノロジーの統制に取り組む組織にとって、参加型でインクルーシブな文化は不可欠です。前述したように、ダイバーシティーは政治的要因ではなく、数学的要因です。リスクと異種の影響を理解する教育を受けた責任あるAIユーザーを確実に支援するためには、多分野のセンター・オブ・エクセレンスが不可欠です。組織は、ガバナンスを共同でのイノベーションの取り組みに不可欠なものとし、モデル所有者だけでなく、すべての人に責任があることを強調する必要があります。ガバナンスの問題に社会技術的な観点を導入し、官公庁・自治体、非官公庁、学術機関など、その発生源が何であれ、AIリスクを軽減するための新しいアプローチを歓迎する、真に説明可能なリーダーを特定する必要があります。
このトピックの詳細については、人工知能の責任ある利用がどのように官公庁・自治体のサービス提供を改善することによって国民にメリットをもたらすことができるかについて、官公庁・自治体のリーダーや利害関係者を集めた最近のIBM Center for Business in Governmentの円卓会議の要約をお読みください。
