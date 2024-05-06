ガバナンス・ポリシーがソフト・ローに依存しているか、正式な施行に依存しているかにかかわらず、また、それらのポリシーがどれほど包括的またはヘルスケアによって書かれていても、それらは単なる原則にすぎません。組織がそれらをどのように実行するかが重要です。

例えば、ニューヨーク市は2023年10月に独自のAIアクションプランを発表し、2024年3月にAIの原則を正式に定めました。これらの原則は、AIツールの「デプロイメント前にテストしなければならない」という主張など、上記のテーマに沿ったものであるものの、市が事業の開始や運営に関する質問に答えるために導入したAI搭載のチャットボットは、ユーザーに違反行為を利用するよう促す回答を提供しました。実装のどこで失敗しましたか？

ガバナンスを運用するには、人間が中心で、責任ある、参加型のアプローチが必要です。政府機関が実行しなければならない3つの主要なアクションを見てみましょう。

1. 責任あるリーダーを指定し、その義務に資金を提供する

信頼は説明責任なくは存在しません。ガバナンスのフレームワークを運用化するには、官公庁・自治体はその作業を義務付ける資金を投入した説明責任のあるリーダーを必要とします。知識のギャップを１つ挙げると、私たちが話をしたシニア・テクノロジー・リーダー数人は、データにはバイアスが発生し得ることを理解していません。

データは人間のエクスペリエンスのアーティファクトであり、世界観や不平等に傾向があります。AIは私たちのバイアスを反映してくれる鏡と考えることができます。このことを理解し、AIが倫理的に運営され、AIがサービスを提供するコミュニティーの価値観に沿うようにするため、経済的権限と責任を負える責任あるリーダーを特定することが不可欠です。

2. 適用されたガバナンス・トレーニングを提供する

多くの機関が、業務効率（コストの削減、市民や従業員の関与、その他のKPIの達成など）を目的としたAI「イノベーション・デー」やハッカソンを開催していることがわかります。IBMでは、次の手順を通じて、AIガバナンスの課題に対処するために、ハッカソンの範囲を拡大することをお勧めしています。

これらのタイムラインは、非常に特定のユースケースに関するトレーニングを実務者に提供した経験に基づいています。リーダー候補者には、コーチの指導の下、ガバナンスの実際の作業を行う機会が与えられます。また、チーム・メンバーには、洞察力に富んだガバナンス裁定者の役割も与えられます。

しかし、ハッカソンだけでは十分ではありません。人は3か月ですべてを学ぶことはできません。政府機関は、必要に応じて古い仮定を破ることも含め、継続的な学習を促進するAIリテラシー教育プログラムの文化の構築に投資する必要があります。

3. アルゴリズムの影響評価を超えてインベントリーを評価する

多くのAIモデルを開発する組織では、多くの場合、インベントリーに関する重要なメタデータを収集し、デプロイする前にAIモデルのリスクを評価および軽減するための主要なメカニズムとして、アルゴリズムを活用した影響評価フォームを利用しています。これらのフォームは、AIモデル所有者または調達者にのみ、AIモデルの目的、トレーニングデータとアプローチ、責任者、異種の影響に対する懸念事項について調査します。

厳格な教育、コミュニケーション、文化的考慮なしにこれらのフォームが単独で使用されることを懸念する問題は数多くあります。それには、以下が含まれます。

インセンティブ：個人は、このようなフォームに思慮深く記入するインセンティブを持っているでしょうか、それとも、嫌な思いをしているでしょうか。ほとんどの従業員は、達成しなければならない割り当てがあるため、不満を抱いています。



リスクに対する責任：これらのフォームは、モデル所有者が特定のテクノロジーやクラウドホストを使用したり、サードパーティからモデルを調達したりしたためにリスクが免除されることを意味する場合があります。



AIの関連定義：モデルオーナーは、自分たちが調達またはデプロイしているものが、規制で説明されているAIまたはインテリジェントな自動化の定義に合致していることに気づいていない可能性があります。



異種の影響についての無知：アルゴリズムによるアセスメントフォームに記入し、送信する責任を一人の人間に負わせることで、異種の影響に関する正確なアセスメントが設計上省略されていると言えるかもしれません。

地域や教育レベルを問わず、AI実践者から、公開されたポリシーを読み、原則を理解していると回答した人々から、懸念に関する意見が寄せられています。「PIIを収集していないのに、どうして私のAIモデルが不公平になるのでしょうか」、「私は最善の意図を持っているので、異種の影響のリスクはありません」などです。これらは、適用トレーニングの緊急の必要性と、明確に定義された倫理ガイドラインに照らしてモデルの行動を一貫して測定する組織文化を指摘しています。