Apache Kafkaは、広く認識されているオープンソースのイベント保管およびストリーム処理プラットフォームです。これは、データ・ストリームの事実上の標準へと進化し、フォーチュン500企業の80%以上が使用しています。主要なクラウド・プロバイダーはすべて、この需要の高まりに応えるためにマネージド・データ・ストリーム・サービスを提供しています。

マネージドKafkaサービスを選択する主な利点の1つは、ブローカーと運用メトリックに対する責任を委任することで、ユーザーがアプリケーションに固有のメトリクスのみに集中できることです。この記事では、プロダクト・マネージャーのUche Nwankwo氏が、生産者と消費者の指標に関して顧客が最適な性能を実現するために監視すべき一連のメトリクスに関するガイダンスを提供します。

Kafkaの場合、モニタリングには通常、トピック、パーティション、ブローカー、コンシューマー・グループに関連するメトリクスが含まれます。標準的なKafkaメトリクスには、スループット、レイテンシー、複製、ディスク使用量に関する情報が含まれます。Kafkaのドキュメントおよび関連する監視ツールを参照して、Kafkaのバージョンで利用可能な特定のメトリクスと、それらを効果的に解釈する方法を理解してください。