生成AIに対するIBMのビジョンは異なります。重要視しているのは、最先端のツールを作成するだけではありません。テクノロジーの信頼性を確保し、拡張し、現実世界のビジネス上の課題を解決することです。

IBMは、金融サービスや医療などの規制の厳しい業種において、ビジネスに不可欠なクリティカルなソリューションの提供で、長年の評判を得ています。信頼性が高く安全なシステムを構築するためのこの豊富なエクスペリエンスは、企業が生成AIを導入する際にまさに必要とするものです。AIのためのAIを構築するためにここにいるのではなく、組織がAIを用いて変革を行い、信頼性が高く、倫理的でスケーラブルな方法で変革を実現するのを支援します。

では、私たちのストラテジーはどのようなものでしょうか。IBMでは、信頼、イノベーション、エンタープライズ・スケーラビリティーという3つの基本原則を念頭に置いて生成AIに取り組んでいます。