私たちは現在、エンタープライズ向け生成AIに関する進化の重要な段階にあります。消費者向け生成AIは何百万人もの人々の想像力をかき立てた一方で、経営幹部はエンタープライズ生成AIの効果的で責任あるストラテジーを実現するためのプラクティスを策定しています。
当社のCEO調査によると、60％の組織が、生成AIに対する一貫した全社的なアプローチをまだ開発していません。IBMは支援できる独自の立場にあります。同社にはイノベーションの豊かな歴史があり、組織が必要とするものについての深い理解もあります。優れたテクノロジーを構築し、クライアントがビジネス・トランスフォーメーションを確実に実現できるよう支援してきた伝説的な実績があります。この業界の未来を形作ることに貢献するのに最適な場所となっています。
データ、AI、分析の世界で25年間働いて、私はテクノロジーがビジネスや業種・業務、さらには私たちの生活様式を再構築できることを目の当たりにしてきました。スタートアップ4社、「スケールアップ」およびハイパースケーラー（Microsoft、Oracle、Google）、あらゆる規模のお客様やパートナーなど、私は業界で最も革新的なチームと仕事をする機会に恵まれました。IBMに入社して、同社のデータ、AI、分析のストラテジーとその実行の推進を支援できたことを嬉しく思います。
私は最近、Sanjeev Mohan氏とRitika Gunnar氏と一緒にポッドキャスト・エピソードでIBMを選んだ理由と、IBMが生成AIを通じてトランスフォーメーションの次の波をリードする独自の立場にあると考えていることを共有しました。
生成AIに対するIBMのビジョンは異なります。重要視しているのは、最先端のツールを作成するだけではありません。テクノロジーの信頼性を確保し、拡張し、現実世界のビジネス上の課題を解決することです。
IBMは、金融サービスや医療などの規制の厳しい業種において、ビジネスに不可欠なクリティカルなソリューションの提供で、長年の評判を得ています。信頼性が高く安全なシステムを構築するためのこの豊富なエクスペリエンスは、企業が生成AIを導入する際にまさに必要とするものです。AIのためのAIを構築するためにここにいるのではなく、組織がAIを用いて変革を行い、信頼性が高く、倫理的でスケーラブルな方法で変革を実現するのを支援します。
では、私たちのストラテジーはどのようなものでしょうか。IBMでは、信頼、イノベーション、エンタープライズ・スケーラビリティーという3つの基本原則を念頭に置いて生成AIに取り組んでいます。
信頼はIBMのAI哲学の中心です。結果を提供するだけでなく、その成果がどのように達成されたかを説明するシステムを開発しています。例えば、IBMとCredit Agricole社との提携について考えてみましょう。同社は、5300万人の顧客と14万7000人の従業員を抱える銀行と保険の大手企業です。同社は、2022年から2025年までの期間に、ITシステム予算に200億ユーロの予算を割り当てました。この取り組みの一環として、Credit Agricole社は、広範なITストラテジーをサポートするために、IBMソフトウェアを活用した2つのデータ、AI、分析ソリューションを開始しています。これらのソリューションは、従業員と顧客の生産性を向上させるように設計されています。同様に重要なのは、規制当局にとっての監査可能性に焦点を当てることです。AIを活用した意思決定はすべて監査可能であり、コンプライアンスを促進し、ビジネス・プロセスへの信頼を高めます。
また、IBMがAmerican Airlines社のような企業の変革を支援する方法についても見てきました。American Airlines社は、IBMのアプローチ（ソフトウェア+コンサルティング+IBM® Garage）のおかげで、開発とリリースのサイクルを短縮し、大規模なハリケーンの最中にグローバルなアプリケーションを展開しながら、重要な意思決定ポイントについては人的監視を維持しながら、開発とリリースのサイクルを加速しました。
これらの顧客がこれらのアプリケーションへの期待を表す用語は、「クールな実験」ではありません。「堅牢」で「信頼できる」存在です。
IBMは、世界で最も革新的な組織の1つです。SQLの発明からWatsonや大規模言語モデルなどのAIシステムによる限界の押し広げまで、IBMは1世紀以上にわたってテクノロジーの未来を推進してきました。私たちのイノベーションの歴史は、AI、ハイブリッドクラウド、オープンソースプラットフォームの進歩によって今も続いています。最新のプレイヤーであることは重要ではありません最も信頼性が高く、倫理的であることが重要であり、IBMはその先頭に立っています
生成AIはIBMにとって研究実験ではありません。真のビジネス・トランスフォーメーションを推進するための手段です。私たちは、スケーラブルで安全で、最も複雑なエンタープライズ環境の要求を満たすAIシステムを構築しています。金融サービス、医療、製造のいずれの業界でも、IBMはAIを大規模にデプロイするための経験とインフラストラクチャーを備えています。私たちのハイブリッドクラウドとAIの機能により、業種・業務を問わず、セキュリティーまたはコンプライアンスを犠牲にすることなくイノベーションを実現できます。
私たちは今何かを真に変革しようとしています。IBMは、AIが真のビジネス価値をどのようにもたらすかについて、主導的な役割を果たしています。私たちの使命は、企業がAIを効果的かつ責任ある方法で拡張できるようにすることです。
AIは、私たちの運営方法、意思決定の方法、そして成長の方法を変えることになるでしょう。IBMでは今後数か月のうちに新しい生成AI機能をリリースする予定です。
その設計により、企業のデータ使用方法に革命をもたらし、より洞察を解き放つ、意思決定を改善し、前例のない規模で業務効率を促進します。
その取り組みに参加し、IBMにおけるAIの未来を形作るお手伝いができることを大変うれしく思います。まだ始まったばかりで、これからが本番です。生成AIで可能になることの限界は広がり続けており、最新情報にご期待ください。
さらに詳しく知りたい方は、IBM® TechXchangeにご参加ください。IBM® TechXchangeでは、私たちのビジョンをどのように現実のものにしているかをご紹介します。AIの未来を共創します。