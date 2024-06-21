生成AIは内部脅威の攻撃対象領域をどのように拡大しているのか

これらの脅威に対処するための明確な方法は、特定のビジネス・ユースケースに合わせてカスタマイズされた独自のAIソリューションを構築することでしょう。企業はゼロからモデルを構築する場合もあれば、オープンソースの基盤モデルから始める場合もあります。どちらの選択肢もリスクがないわけではありません。ただし、オープンソース・モデルに伴うリスクの方が高い傾向にある一方、独自AIシステムに関するリスクはもう少し複雑なものがあり、いずれも深刻なものです。

AI搭載機能がビジネス・ソフトウェア・アプリケーションで普及するにつれ、内部関係者を含む悪意のある攻撃者にとって、AI搭載機能は魅力ある標的になります。攻撃者がAIモデルのトレーニングに使用するデータを改ざんするデータポイズニングは、そのような例の一つです。カスタマー・サービスでのチャット、製品の説明、ブランド・ガイドラインなどでよくあることですが、問題のあるデータが組織全体で広くアクセス可能な場合は、内部脅威も現実的なものとなります。そのようなデータを使用して独自のAIモデルをトレーニングする場合は、意図的に、または意図せずに、その整合性が損なわれないよう確認する必要があります。

独自のAIモデルにアクセスできる悪意のあるインサイダーがリバースエンジニアリングを試みる可能性があります。例えば独自のシステムにはカスタマイズされたロギング・監視ソリューションが使われていることが多く、社内の知識がある人は監査証跡を回避できるかもしれません。