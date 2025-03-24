生成AIの真価は業務システムに組み込んでこそ（株式会社エーエスピーコム 奥原代表)

この日は東京では珍しい雪。ビル31階の窓から見える大粒の雪を背景に、watsonxユーザー会で講演中の奥原代表。

AIの重要さやその効果のほどは私がここで申し上げるまでもないでしょうし、AIチャットボットやFAQシステムの価値を否定する気は毛頭ございません。しかし、生成AIは本来もっとシステム的に高度なことができるはずです。

生成AIはRAGのようにプロンプトで要求を出すやり方ばかりでなく、プログラムで要求を出す方法もあります。応答処理においても同様です。もっとしっかりと業務システムそのものにAIを組み込み、業務内で生成AIが自然と使われるようになることも目指すべきではないでしょうか。

——そんな開発取り組みを検討している中で、IBMの共創スキーム「ビルド・パートナー・プログラム」のことを耳にして、その考え方やアプローチに共感し、ご一緒させていただこうと思った次第です。



「プログラムに参加して得たものは?」という問いに、開発スピードの大幅向上を上げられた奥原代表。

事実、インフアジャストの最新リリース版にて搭載された「写真を撮ったらあとは3クリックで名刺情報取り込み完了」というAI名刺機能は、わずか1カ月ほどで実装に至ったそうです。



そしてインフアジャストのAI機能搭載スケジュールは、他にも続々と予定されています。

お客様からのメールを自動判別し、送信者の感情を分析。苦情やトラブル対応依頼であれば、データベースから過去の類似トラブルを見つけ出し、メール下書きに対応方法候補を掲載。営業パーソンは内容を確認して送るだけで済むそうです。

また、お客様訪問記録や日報作成も、口頭で携帯電話に録音してシステム宛にメールを送れば、フォーマットに併せて自動入力される機能の開発も、着々と進んでいるそうです。



「忙しい営業が入力してくれない…」という悩みが過去のものとなるのも近そうです。

