生成AIは銀行の広告制作業務をどう変えるか

企業の多くが、業務の合理化や顧客価値の向上を実現するために生成AIの力に注目している昨今、銀行業界でも同様に利活用の検討が進められています。特に、銀行業界における新規ビジネスとして期待が高まっているのが、令和3年の改正銀行法により解禁された銀行の広告業参入です。
広告業は、代理業、媒体業、制作業の3つに大別できますが、中でも収益率が高く、かつ、既存のリソースを活用しやすい媒体業に参入する銀行は拡大の一途を辿っており、事業化に成功しているケースも出てきています。しかし、制作業においては、専門性の高さ、業務工数の多さなどの課題があり、これは広告を内製する観点でも同様です。
そこで、IBMは生成AI「watsonx」の主要機能の一つであるコンテンツ生成に注目しました。マルチモーダルな生成AIを複数組み合わせたソリューションを企画し、これまでアウトソーシングに依存していた銀行が生成AIを使って広告制作業務を内製化するという新しい視点で、複数の地銀と共同実証実験を実施しました。
本記事では、銀行の広告制作業務は生成AIでどう変わるのか、業務の効率化やコンテンツのクオリティーに加えて、コンプライアンスの観点も取り入れながら、実験で判明した生成AIのビジネス活用の実情と可能性について考察します。
生成AIを活用して広告制作業務にイノベーションを起こすための第一歩として、IBMが広告制作の課題を軽減するソリューション・アーキテクチャーを考案しました。従来の広告制作のフローを要素分解し、各工程で生成AIを活用することで広告制作の内製化を目指しました。
シナリオ、キャッチコピーといったテキスト系コンテンツの生成には「watsonx.ai」を活用し、画像・動画・音声・BGMの生成は複数のマルチモーダルな生成AIを用いました。これらはクリエイティブ・ディレクター監修の元、開発エンジニアによりインテリジェントな仕組みに統合されました。
実証実験はプロジェクトとして限られた時間内であるからこそ、生成AIらしい実力が早速発揮されました。検証の結果、各種広告素材の生成にかかった制作時間は従来平均と比較して約90%減と、一般的に2〜3ヶ月の制作期間を必要とする広告制作と比較して大幅な時間短縮となりました。
実際の作業にフォーカスすると、例えば「広告制作のベースである絵コンテのための複数画像の準備」といった工数のかかるタスクも、プロンプト・エンジニアリングにより数分単位で改善や調整を繰り返しながら実行することで、品質を保ちながらも省力化を実現できました。これまで専門人材が担ってきたロケハン（Location scouting：撮影に使う場所の下見・下調べのこと）や撮影をせずとも、形にしたいイメージを可視化できるため、アウトソーシングの場合に発生していた月単位の待ち時間が少なくなることも期待できます。
また、今回の実証実験では広告制作のみならず、広告の「品質管理」におけるLLM（Large language model）の有効性を探るため、watsonx.aiに内包されている3種類のLLMを使用し、簡易的にコンプライアンス・チェック、品質評価という2つの観点でLLM合議判定による検証を実施しました。その結果として、膨大な量の情報をLLMが高速で多面的に判定し、人間が持つ専門性や経験と合わさることで広告の品質管理においても、生成AIのポテンシャルが発揮されました。
生成AIの最大の強みの一つは、その迅速な大量コンテンツ生成能力であることが実験の結果からも明らかになりましたが、特に制作期間が限られているビジネスシーンにおいては、ボリュームやスピードが必要な場面で生成AIが大きな役割を担っていくでしょう。
しかしながら一方で、今回の実験で生成された多くのコンテンツは、広告掲載レベルとして求められる創造性の高いセンスや人間の共感を生むことに対しては至らない点がありました。この点は、生成AIが広告制作に利活用される場合、凡庸な品質のもので溢れかえるリスクがあることを示唆しています。
この課題はAIが生成したコンテンツを人がレビューし、改善の指示を与えることで、期待に沿う品質まで引き上げるといったフィードバックの反復が必要であり、美的感覚、文化的な文脈、ブランドとの整合性など、人の介在が依然として必要であることも重要なポイントとなります。
今回の実証実験で見いだされた生成AIの利点と課題をもとに、現段階において、銀行の広告制作において想定される生成AI活用のユースケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
壁打ち相手としての生成AI活用は想像しやすいユースケースですが、今回の実証実験において、その多様性とスケーラビリティーが生み出す素材生成スピードは目を見張るものがありました。また、生成AIは許容範囲の概念を持たないため、人間では思いつかないような大胆なアイデアを出すという意外な独創性も発揮しました。
生成AIによるプロトタイピングが有効であるかどうかについては、本実証実験に参加した銀行側から、今後の活用が期待できると言及がありました。特別な専門知識を有さなくても、生成AIで試作品を作ることにより、受発注者間で共通認識を可視化して共有することができ、認識相違の回避と手戻り工数や待ち時間の最小化が可能になります。
銀行のマーケティング活動は、デジタル接点の増加に伴い、短期サイクルの運用や、多様なフォーマットへの対応が求められています。ライトなニーズへの制作を生成AIで代替することができれば、重点的に時間やコストをかけたいものとそうでないものとで棲み分けが可能となり、予算分配をはじめとするマーケティング戦略の最適化がしやすくなります。
上記の他にも、生成AIの優位性として、人間の労働限界値を超えて無限に働いてくれる点や、人相手では気を遣ってしまう修正依頼が気軽に行える点も広告制作に生成AIを取り入れる理由の一つになるでしょう。
生成AIと人の相互作用は、広告制作におけるハイブリッドなワークフローが新たに誕生する可能性を示しました。生成AIは効率性を大幅に向上させる一方で、そのクリエイティブな表現や細かい判断の限界があるため、人と組み合わせた場合に最も価値を発揮します。
専門性の高さ、業務工数の多さなどに課題がある広告制作業務は、このハイブリッドモデルにより、アウトソーシングに依存することなく、内製化が可能になっていくでしょう。
進化のスピードが速い生成AIの利活用は、その実用性を見極めながら検討していく必要があります。IBMは最新のAI技術を常にモニタリングし、適切なタイミングで導入・更新を行う体制を整え、継続的な技術評価と情報アップデートを行なって参ります。