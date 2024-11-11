生成AIは銀行の広告制作業務をどう変えるか

企業の多くが、業務の合理化や顧客価値の向上を実現するために生成AIの力に注目している昨今、銀行業界でも同様に利活用の検討が進められています。特に、銀行業界における新規ビジネスとして期待が高まっているのが、令和3年の改正銀行法により解禁された銀行の広告業参入です。

広告業は、代理業、媒体業、制作業の3つに大別できますが、中でも収益率が高く、かつ、既存のリソースを活用しやすい媒体業に参入する銀行は拡大の一途を辿っており、事業化に成功しているケースも出てきています。しかし、制作業においては、専門性の高さ、業務工数の多さなどの課題があり、これは広告を内製する観点でも同様です。

そこで、IBMは生成AI「watsonx」の主要機能の一つであるコンテンツ生成に注目しました。マルチモーダルな生成AIを複数組み合わせたソリューションを企画し、これまでアウトソーシングに依存していた銀行が生成AIを使って広告制作業務を内製化するという新しい視点で、複数の地銀と共同実証実験を実施しました。

本記事では、銀行の広告制作業務は生成AIでどう変わるのか、業務の効率化やコンテンツのクオリティーに加えて、コンプライアンスの観点も取り入れながら、実験で判明した生成AIのビジネス活用の実情と可能性について考察します。