「銀行はあらゆる角度から混乱に直面していると、バンコク銀行の上級執行副社長であるイアン・ギラード（Ian Gillard）は言います。実際、過去数年間で銀行業種は、技術の進歩、消費者の嗜好の変化、規制の策定により、大きな混乱を経験してきました。IBM Consulting®のパートナーであるシャンカー・ラママーティ氏によれば、銀行は同時に次の３つの課題に直面しているそうです。それは、成長と差別化の方法、コストと収益の比率を下げる方法、そしてリスクと規制への露出を管理する方法です。
これらの課題に対処するには、多面的なモダナイゼーションが必要です。BIANの理事であるギラード氏とラママーシー氏は、2024年バンキング・サミットで解決策を提案しました。
銀行業種にとって最大の課題の1つは、テクノロジーに費やす時間と費用です。BIAN会長で、元HSBCグループの最高情報責任者（CIO）であるSteve Van Wyk氏は、その根本原因の1つは、銀行が「コンポーネントやマイクロサービス・ベースで処理できるよりも、モノリシック・コード・ベースをテストしている」ことだと述べています。
金融組織の業務の中核をモダナイズすることは、イノベーションを実現する鍵となるでしょう。ミドルオフィスとバックオフィスのデジタル・トランスフォーメーションにより、革新的な新しいソリューションや顧客向けの機能強化イニシアチブに重点を置くことができます。これに応えて、IBMのコンサルタントは、お客様がこれらの分野でエクストリーム・デジタル化を実施し、複雑性や重複を排除し、優れた価値を提供するために設計された顧客、プラットフォーム、エコシステムに投資を再配分できるよう支援しています。これにより、銀行のモダナイゼーション・プログラムの投資収益率が低1桁から20%近くに引き上げられる可能性があるでしょうか？
成長市場における銀行のモダナイゼーションは、成熟した市場では前例のない規模で起こっており、モバイルを介した取引の割合は驚異的です。IBMは、State Bank of India、シンガポールのDBS、ラテンアメリカのBradescoなどの顧客と協力し、オープン・バンキング、エンベッド・ファイナンス、および銀行プラットフォーム以外のマルチチャネル統合により、これらの機能を活用できるように支援してきました。
BIANの標準フレームワークを使用することでトランスフォーメーションが加速し、テクノロジーのテストとコンポーネントへの分解が容易になりました。Van Wyk氏が説明するように、これは複雑な構造を個々の「レゴ・レンガ」コンポーネントに分解し、銀行だけでなく業種・業務全体の他のシステムに簡単に統合できるようなものです。
同様に、IBM Institute for Business Valueの銀行および金融市場担当グローバル・リサーチ・リーダーであるPaolo Sironi氏は、銀行のトランスフォーメーションには「スパゲッティのような」銀行テクノロジー・アーキテクチャーを解明する「強固でありながら柔軟な開発プラットフォーム」が必要だと考えています。中小企業（SME）銀行業務は、多くの金融機関や新規参入者が今後5年間で最も競争する場所だと同氏は考えています。これらの機関は、デジタル・ソリューション、エコシステム・パートナーとのコラボレーション、生成AIなどの新興テクノロジーを組み合わせて、世界経済にとって重要な膨大な顧客セグメントにサービスを提供する新しいビジネス・モデルを構築します。
タイでは、バンク・オブ・バンコクがPC時代を飛躍させ、代わりにパーソナルデバイスを利用できるようになりました。銀行業務の97%はモバイルで行われており、顧客は一度も小切手を受け取ったことがなく、多くは銀行カードを持っていません。ATMはカードレスで、人々は携帯電話でQRコードをスキャンして利用しています。そのため、コールセンターの安定性がさらに重要になってきます。デジタル・サービスは年間合計8時間以上 継続的に停止することはできませんピーク日には10倍の需要の急増に対応しなければならず、給与日のアクティビティーが最大300％増加することに対応しなければならないことを考えると、これはさらに印象的です。
動きはReal-Time Paymentsの課題がないわけではありません。取引の確認と決済の2つの個別のプロセスのタイミングを統合し、それらをリアルタイムで同時に実行します。これは、お金が動き、詐欺を特定し、悪意のある人の手に渡るのを防ぐまでの時間を短縮できることを意味します。
IBMの上級副社長兼研究責任者であるDarío Gil博士によるBIAN会議でのプレゼンテーションによると、コンピューティングの将来にはビットとニューロンおよび量子ビットの組み合わせが含まれ、IBM業種・業務部門は生成AIや量子コンピューティングなどのテクノロジーを利用して将来に向けて自らを再発明することになるといいます。
IBM自体は、30億米ドルを超える生産性の向上と人事労務（HR）予算の40%削減を実現しています。従業員は、企業向け生成AIプラットフォームであるwatsonx®を使用することで、従業員からの上位の人事に関する問い合わせの80%に回答できます。この例は、労働力に求められる膨大な量の知識を考えると、金融サービス業種・業務に関連しています。お客様にとって、IBMのコンサルタントおよびテクノロジーと連携することによるビジネスへの効果には、顧客からの問い合わせに対する精度が90％向上したことや、労力が1200時間節約されたこと、法的文書の最初の作成コストが80％削減されたことなどが挙げられます。
ソフトウェア開発のライフサイクルが加速する中、IBMは世界中の大手金融機関を含むクライアントと協力し、watsonx®やGranite®などのIBM技術、推論ラボ、その他の機能やマーケットプレイスでの活用方法取り組んでいます。生成AIは、より効果的かつ効率的なものにするために、プロセスに統合されています。同時に、生成AIがコードの作成と実装の速度を加速させるにつれて、攻撃対象領域は（リアルタイムで保護する必要があるソフトウェアが増えることで）増加し、組織全体で構築するコードが増えるにつれて、急速に複雑化する可能性があります。
今後も、企業はいかにして生成AIの導入をうまく拡大するかという課題に取り組み続けます。ガバナンス、データ・プライバシー、信頼と正確性、運用モデルと投資収益率など、多くの考慮事項があります。IBMのグローバル・バンキングおよび金融市場コンサルティング・プラクティスのシニア・パートナーであるSaket Sinha氏は、IBMは顧客と協力してこれらの検討を支援し、最も困難な質問に対する答えを見つけていると説明しました。運用上の障壁を取り除くために協力し、効率性とイノベーションの向上への道を開きます。
この取り組みを進めるには、特に、以前は15年かかっていた進歩の次の段階が5年に短縮されるため、専門知識とコラボレーションが極めて重要です。Ramamurthy氏は次のように述べています。「業種・業務でコンサルティングをしてきた30年間で、生成AIの可能性ほどテクノロジーに期待を抱いたことはありませんでした」同意を得るのは困難です。
Gemma Godfrey氏は取締役会会長、非執行ディレクター、IBM Partner+®です
IBMのWebセミナーに参加し、エージェント型AIの取り組みを通じて真のROIを見出す方法を、業種・業務やユースケース、さらにはIBM自身の成功事例を交えながらご紹介します。
IBM®が2025年Gartner Magic Quadrantのデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームのリーダーとして評価された理由をご覧ください。
組織が、バラバラなパイロット・プロジェクトでAIを導入する段階から、中核的なトランスフォーメーションを推進するためにAIを活用する段階へと移行している方法をご覧ください。
今すぐ個人またはマルチユーザーのサブスクリプションを購入すると、100を超えるオンライン・コースの完全なカタログにアクセスして、低価格でさまざまな製品のスキルを向上させることができます。
IBM® Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
これら5つのマインドシフトを実行することで、不確実性を切り抜け、ビジネス改革を促進し、エージェント型AIによって成長を加速させます。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
IBMの業界をリードするAIの専門知識とソリューションのポートフォリオを活用して、AIをビジネスの業務に利用しましょう。
IBMコンサルティングAIサービスは、企業がAIをトランスフォーメーションに活用する方法を再考するのに役立ちます。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。