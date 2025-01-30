成長市場における銀行のモダナイゼーションは、成熟した市場では前例のない規模で起こっており、モバイルを介した取引の割合は驚異的です。IBMは、State Bank of India、シンガポールのDBS、ラテンアメリカのBradescoなどの顧客と協力し、オープン・バンキング、エンベッド・ファイナンス、および銀行プラットフォーム以外のマルチチャネル統合により、これらの機能を活用できるように支援してきました。

BIANの標準フレームワークを使用することでトランスフォーメーションが加速し、テクノロジーのテストとコンポーネントへの分解が容易になりました。Van Wyk氏が説明するように、これは複雑な構造を個々の「レゴ・レンガ」コンポーネントに分解し、銀行だけでなく業種・業務全体の他のシステムに簡単に統合できるようなものです。

同様に、IBM Institute for Business Valueの銀行および金融市場担当グローバル・リサーチ・リーダーであるPaolo Sironi氏は、銀行のトランスフォーメーションには「スパゲッティのような」銀行テクノロジー・アーキテクチャーを解明する「強固でありながら柔軟な開発プラットフォーム」が必要だと考えています。中小企業（SME）銀行業務は、多くの金融機関や新規参入者が今後5年間で最も競争する場所だと同氏は考えています。これらの機関は、デジタル・ソリューション、エコシステム・パートナーとのコラボレーション、生成AIなどの新興テクノロジーを組み合わせて、世界経済にとって重要な膨大な顧客セグメントにサービスを提供する新しいビジネス・モデルを構築します。

タイでは、バンク・オブ・バンコクがPC時代を飛躍させ、代わりにパーソナルデバイスを利用できるようになりました。銀行業務の97%はモバイルで行われており、顧客は一度も小切手を受け取ったことがなく、多くは銀行カードを持っていません。ATMはカードレスで、人々は携帯電話でQRコードをスキャンして利用しています。そのため、コールセンターの安定性がさらに重要になってきます。デジタル・サービスは年間合計8時間以上 継続的に停止することはできませんピーク日には10倍の需要の急増に対応しなければならず、給与日のアクティビティーが最大300％増加することに対応しなければならないことを考えると、これはさらに印象的です。

動きはReal-Time Paymentsの課題がないわけではありません。取引の確認と決済の2つの個別のプロセスのタイミングを統合し、それらをリアルタイムで同時に実行します。これは、お金が動き、詐欺を特定し、悪意のある人の手に渡るのを防ぐまでの時間を短縮できることを意味します。