DXリーダー育成を研修による知識習得で終わらせず、企業のデジタル戦略を前に進める実行力育成へ転換するには「行動変容」を促す育成プログラム設計が重要です。本プログラムでは、受講生が経営課題をテーマにした変革の構想策定とその実現に取り組み、IBMのコンサルタントがその行動変容を支える形で伴走しました。私たちは成果物のレビューにとどまらず、課題設定の精度や合意形成の進め方、意思決定の質、チーム活動の進め方やコミュニケーションにまで踏み込み、客観的な立場でフィードバックを積み重ねました。ねらいは、デジタルスキルの習得にとどまらず、経営視点で課題を捉え、組織を越えて人を動かし、変革を前進させる力を育むことにあります。



もっとも、現場業務から一時的に離れ、出身組織の異なる多様なメンバーがチームを組み一年間で成果を出す過程では、不安や衝突、停滞が生じがちです。このような困難を面談やレビューの場でタイムリーに捉え、受講生の学びや成長の機会に変えることが重要だと考えています。当初は自信を持てず発言を控えがちだった受講生が、周囲からのフィードバックを通じて自分の強みを言語化したことをきっかけに、議論の前面に立てるようになった場面がありました。能力が急に増えたというより、自身の貢献への確信を得られたことで力を発揮できるようになり、行動にも変化が表れたものと捉えています。また、責任感の強さゆえに自己主導で進めがちであった受講生が、周囲が前向きに動けるようになることへ関心を移し、問いかけと合意形成で前進するリーダーシップへ転換した例もあります。スキルは知識として持っているだけではなく、実践の場面でいかに活用できるかが重要です。壁にぶつかりながらもフィードバックを受け止め、行動を変える意思を持てた受講生ほど、周囲に影響を与えるリーダーシップを発揮できるようになったと感じています。



伴走で最も難しかったのは支援・介入のバランスです。ある程度の方向づけや軌道修正が有効な局面もありますが、最終的には各受講生が自ら考え、判断し、責任を引き受けてやり切れる状態を目指していました。そこで私たちは自立自走を促す介入へ段階的に移行しました。答えを提示するのではなく、問いを返し、考える余白を残します。短期の効率や成果より、徹底的に考え抜き自ら意思決定できる力の獲得を優先するためです。同時に、受講生によるDXの取り組みが経営視点で有効なものとなるよう、経営層と成果水準について期待値を合わせることを意識しました。受講生へのフィードバックが経営の期待と乖離しないよう認識合わせを行い、プログラム進行に伴う期待値の変化も織り込みながら、フィードバック観点や介入の強度を検討しました。育成を戦略と接続し続ける重要な取り組みの一つであったと考えています。



デジタルスキルの定義や研修は非常に重要ですが、それだけで変革を推進する人材が育つわけではありません。経営層が「次の経営を担うリーダー人材に求める意識と行動」を言語化し、それを受講生に伝え続けるとともに、受講生の実践を適切なバランスで支え、振り返りと変化への意思を持って成長を促す。この循環がうまく回ることで、育成は戦略実現に資する取り組みになると考えます。

