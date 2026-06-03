多くの企業がDX戦略やAI活用を経営アジェンダの最上位に置くことは、もはや例外ではなく常識になりました。
しかし、多くの経営層が直面している最大の悩みは、技術そのものではありません。急速に高度化するテクノロジーに対し、組織のスキルセットや意識が追いつかず、思い描く変革が前に進まないという、極めて本質的な人材ギャップです。
特に生成AIの普及以降、その変化のスピードは「年単位」ではなく「月単位」、場合によっては「数週間単位」にまで圧縮されました。経営トップの多くが、技術のポテンシャルを理解しながらも「現場の理解が追いつかない」「リーダー層が具体的な打ち手に落とし込めない」「組織文化として変革が根付かない」という悩みを、これまで以上に強く感じています。技術投資を行っても、構想が実行に移らない。PoCや実証は積み上がるが、事業価値につながらない。多くの企業に共通した課題感です。
背景にあるのは、単なるデジタルスキル不足ではなく、変革を推進する人材の「認知」「判断」「行動」のスピードと質が、技術進化に追随できていないことです。例えば、AIを活用した業務改革を構想する際に、ユーザー企業の多くでは、管理職層が“現状の業務を前提とした改善発想”から抜け出せず、AIの価値を事業やオペレーションの再定義に結びつけることが難しいという状況が生まれています。同時に、現場のリーダーにとっては、未知の技術を扱うことへの心理的抵抗が大きく、意思決定の遅れや、周囲を巻き込む力の不足として表出します。この「技術の速度」と「人の変化速度」のギャップが、経営の描くAI・DX戦略の実行力を著しく弱めているのです。
だからこそ、いま企業が求めているのは、単なる知識習得型の研修ではありません。経営戦略に直結する形で、実践を通じて行動が変わり、組織を動かすリーダーシップへと転換できる“実践型DXリーダー”の育成です。
IBMがどのように実践型のＤＸリーダー育成プロジェクトを進めているか、その1例をアプローチや工夫を交えてお伝えしたいと思います。
IBMが支援した事例として、製造業のお客様における取り組みをご紹介します。
このお客様では近年、DXをはじめとした変革を急速に推進しており、その加速に向けて、3年間で100名のDXリーダー育成を目標に掲げられています。これに対し、IBMは年間を通じた実践型DXリーダー育成プログラムを提供しています。
本事例では、DXリーダー育成を単なる知識習得で終わらせず、変革に貢献するリーダーを育成するものへ昇華させるために、重要なポイントが大きく3点あります。
1点目は、デジタルスキルに加え、より高い視座を持つためのビジネススキルにも焦点を当てることです。デジタル人材というと、AIエージェントなどの技術に注目が集まりがちですが、デジタルはあくまで変革の手段にすぎません。変革を担う人材には、5〜10年先を見据え、自社のあるべき姿や競争優位の方向性を描く力が求められます。そのため、ロジカルシンキングなどの基礎スキルに加え、シナリオプランニングを通じた戦略策定など、将来像を描くためのスキルの習得を支援しました。
2点目は、IBMコンサルタントの伴走による行動変容です。詳細は第3章で解説します。
3点目は、経営層の強いコミットメントです。DXリーダー育成では、最終プレゼンの場面のみ経営層が関与するケースも少なくありません。しかし、外部リソースだけで自社のリーダーを育てることは容易ではありません。本事例では、キックオフや進捗報告会を通じて、経営層に年間を通じて継続的に関与いただきました。その中で経営層の期待や考えを直接伝えていただくことで、「自分たちが変革を担う主体である」という意識が受講生に醸成され、プログラムを通じて高い熱量を維持したまま、リーダーとして成長いただくことができました。このように、外部支援に加え、経営層の継続的なコミットメントが重要なポイントとなります。
DXリーダー育成を研修による知識習得で終わらせず、企業のデジタル戦略を前に進める実行力育成へ転換するには「行動変容」を促す育成プログラム設計が重要です。本プログラムでは、受講生が経営課題をテーマにした変革の構想策定とその実現に取り組み、IBMのコンサルタントがその行動変容を支える形で伴走しました。私たちは成果物のレビューにとどまらず、課題設定の精度や合意形成の進め方、意思決定の質、チーム活動の進め方やコミュニケーションにまで踏み込み、客観的な立場でフィードバックを積み重ねました。ねらいは、デジタルスキルの習得にとどまらず、経営視点で課題を捉え、組織を越えて人を動かし、変革を前進させる力を育むことにあります。
もっとも、現場業務から一時的に離れ、出身組織の異なる多様なメンバーがチームを組み一年間で成果を出す過程では、不安や衝突、停滞が生じがちです。このような困難を面談やレビューの場でタイムリーに捉え、受講生の学びや成長の機会に変えることが重要だと考えています。当初は自信を持てず発言を控えがちだった受講生が、周囲からのフィードバックを通じて自分の強みを言語化したことをきっかけに、議論の前面に立てるようになった場面がありました。能力が急に増えたというより、自身の貢献への確信を得られたことで力を発揮できるようになり、行動にも変化が表れたものと捉えています。また、責任感の強さゆえに自己主導で進めがちであった受講生が、周囲が前向きに動けるようになることへ関心を移し、問いかけと合意形成で前進するリーダーシップへ転換した例もあります。スキルは知識として持っているだけではなく、実践の場面でいかに活用できるかが重要です。壁にぶつかりながらもフィードバックを受け止め、行動を変える意思を持てた受講生ほど、周囲に影響を与えるリーダーシップを発揮できるようになったと感じています。
伴走で最も難しかったのは支援・介入のバランスです。ある程度の方向づけや軌道修正が有効な局面もありますが、最終的には各受講生が自ら考え、判断し、責任を引き受けてやり切れる状態を目指していました。そこで私たちは自立自走を促す介入へ段階的に移行しました。答えを提示するのではなく、問いを返し、考える余白を残します。短期の効率や成果より、徹底的に考え抜き自ら意思決定できる力の獲得を優先するためです。同時に、受講生によるDXの取り組みが経営視点で有効なものとなるよう、経営層と成果水準について期待値を合わせることを意識しました。受講生へのフィードバックが経営の期待と乖離しないよう認識合わせを行い、プログラム進行に伴う期待値の変化も織り込みながら、フィードバック観点や介入の強度を検討しました。育成を戦略と接続し続ける重要な取り組みの一つであったと考えています。
デジタルスキルの定義や研修は非常に重要ですが、それだけで変革を推進する人材が育つわけではありません。経営層が「次の経営を担うリーダー人材に求める意識と行動」を言語化し、それを受講生に伝え続けるとともに、受講生の実践を適切なバランスで支え、振り返りと変化への意思を持って成長を促す。この循環がうまく回ることで、育成は戦略実現に資する取り組みになると考えます。