人的資本経営の高度化やAI活用の重要性は、すでに多くの企業で共通認識となっています。弊社にご相談をいただく際も、人事データ基盤やタレントマネジメントシステムは導入済みであり、「準備は整ったので、これから活用していきたい」と考えられているお客様が増えている印象です。
一方で、実行段階に入った企業からは異なる声が上がります。「システムは導入したがデータが揃わない」「システム間でデータが異なり、うまく連携できない」「必要な情報は結局、現場からExcelで回収している」。こうした状況はごく一部の企業の話では決してありません。
新しい基盤・システムの運用が定着すれば解消されるのではないか、という期待のもと業務運用が進められます。しかし、一定期間を経ても状況は改善せず、「不備のあるデータを手作業で補完する運用」がそのまま定着していきます。結果として、本来想定していた分析や可視化は限定的な利用にとどまり、投資対効果が十分に発揮されないまま運用が続いているケースが多く見られます。
多くの企業ではこれを「データの標準化が不十分だった」と捉え、従業員・組織・等級といった共通マスタの定義見直しや、各社からのデータ収集プロセスの改善に取り組みます。
しかし、取り組みの多くが、マスタ整備のようなデータ定義に関する検討と、各社からの人事データ提供のプロセスに関する検討がほとんどであり、標準化したデータの維持・ガバナンス視点での検討はあまりなされていません。
大前提として、データ標準化は不可欠です。共通マスタがなければ、データ分析や活用も成立しません。
一方で、実際の業務運用では、このせっかく定義した標準の維持がなかなかに難しい実態があるという点も正しく認識しておく必要があります。
特に人事という領域は、各社・各拠点ごとに制度が異なることや、歴史的な運用の積み重ねによって個別最適が形成されてきた領域であるという特徴を持っていることもあり、日々の業務の中で個別事情を勘案した例外対応が必要になる場合が珍しくありません。それによって徐々に標準からの逸脱が積み重なっていき、結果として、同じ項目であっても拠点・会社ごとに扱いが異なり、気づかないうちに例外的なマスタ増え、結果的に定義した標準からばらつきが広がっていきます。
そもそも人事データは後から集めて整えるものではなく、異動や評価、発令といった日々業務の中で生成され、その時点で一定の整合性が担保されているべきです。
しかし現実には、この前提が成立せず、生成された段階でばらつきを含んだデータが、そのまま蓄積されていき、後工程での補正に依存せざるを得なくなっています。
人事データ活用の現場では、データクレンジングが終わらないまま次の収集が始まり、常に「不完全なデータ」を前提とした運用が続いているわけです。
多くの企業で起きているデータ活用の停滞は、活用フェーズではなく、データの蓄積フェーズに起因しています。
ここで問うべきは、どう整えるかではありません。なぜ正しい状態が維持されないのかです。
標準化した人事データがそれでもなお運用とともに崩れていく最大の要因は、例外処理が各拠点やSSCの現場運用担当に委ねられている点にあります。
前述でも述べた通り、人事業務は各社・各拠点の制度や運用の積み重ねによって成立しています。そのため、各現場の運用者の責任範囲において業務が滞りなく回ることが優先されやすく、結果として各社・各拠点の固有事情に対する判断が現場に委ねられる傾向があります。この状態でシステムを導入しても、入力の判断が統一されなければ、データのばらつきは解消されません。
更に根深い問題として、見た目上は同じ項目・フォーマットであってもそのデータが指している意味が異なる場合もあり、より差異が表面化しにくくなります。実態としては異なるデータが入力されているにもかかわらず、それが「見えない差異」として蓄積されていくわけです。
特に影響が大きいのが例外対応です。事業や制度の違いがある以上、固有事情は発生しますし、その上でさらなる例外は必ず発生します。例外を認めないことは難しいと思う一方で、その例外をどのように処理するかという判断が、多くの企業では運用担当やSSCに委ねられています。
・現場判断で処理される例外
・標準との切り分けが曖昧なまま、なし崩し的に蓄積される対応
・本社が実態を把握しないまま、事後報告で成立する運用
これらは現場の善意によって支えられています。業務を止めないため、現場はその都度最適と思われる判断を行います。しかし、その積み重ねが結果として統一を崩し、データの意味を分断します。
この段階に至ると、後から整合を取ることはほぼ不可能です。
つまり問題は、例外含めた標準定義の甘さと、運用時の統制が機能していないことにあります。
この問題の解決の方向性は、例外含めたデータ標準の定義と、例外判断を集約させた統制の取れた運用への転換になります。
1． 業務プロセスの統一
業務とデータを切り離さず設計します。発令などの人事イベントを起点に、正しい手続きを経なければ業務が完了しない状態を作ることで、結果としてデータが揃うようにします。後から集めるのではなく、業務の中で揃う前提に切り替えます。
2． データに関する標準と例外処理の定義
例外の扱いを明確にします。どこまでを標準とし、どこからを例外とするのかを定義し、例外については本社が管理・承認する経路に限定します。現場判断で処理できる余地を残さないことが重要です。この際、共通マスタの変更や拡張についても、ルールを明確化します。個別最適での拡張を許容し続ける限り、同じ問題は繰り返されます。
3． 本社判断による業務・データ統制
そして最も重要なのは、最終的な判断を担う主体を明確にすることです。本社が業務とデータのオーナーとして責任を持ち、全体最適の観点で判断を行う体制に移行する必要があります。
人的資本経営において、いま真に問われているのは、データを集める力ではありません。綺麗なデータ定義書を作る能力でもありません。問われているのは、人事データにおける「規律の作り込み」と、その「運用の徹底」に、本社がオーナーシップ（覚悟）を持ってやり切れるかどうかです。
現場やSSCに判断の余地を委ね続ける限り、例外は際限なく積み上がり、標準は砂上の楼閣と化します。その結果、どれほど多額の投資をして最新のシステムを入れ替えても、データが揃わず、活用が進まないという停滞からは永遠に抜け出せないでしょう。
標準と例外を統制する責任を本社が引き受ける。この前提に立てるかどうかが、人的資本経営の成否を分けます。