標準化した人事データがそれでもなお運用とともに崩れていく最大の要因は、例外処理が各拠点やSSCの現場運用担当に委ねられている点にあります。



前述でも述べた通り、人事業務は各社・各拠点の制度や運用の積み重ねによって成立しています。そのため、各現場の運用者の責任範囲において業務が滞りなく回ることが優先されやすく、結果として各社・各拠点の固有事情に対する判断が現場に委ねられる傾向があります。この状態でシステムを導入しても、入力の判断が統一されなければ、データのばらつきは解消されません。



更に根深い問題として、見た目上は同じ項目・フォーマットであってもそのデータが指している意味が異なる場合もあり、より差異が表面化しにくくなります。実態としては異なるデータが入力されているにもかかわらず、それが「見えない差異」として蓄積されていくわけです。



特に影響が大きいのが例外対応です。事業や制度の違いがある以上、固有事情は発生しますし、その上でさらなる例外は必ず発生します。例外を認めないことは難しいと思う一方で、その例外をどのように処理するかという判断が、多くの企業では運用担当やSSCに委ねられています。



・現場判断で処理される例外



・標準との切り分けが曖昧なまま、なし崩し的に蓄積される対応



・本社が実態を把握しないまま、事後報告で成立する運用



これらは現場の善意によって支えられています。業務を止めないため、現場はその都度最適と思われる判断を行います。しかし、その積み重ねが結果として統一を崩し、データの意味を分断します。



この段階に至ると、後から整合を取ることはほぼ不可能です。



つまり問題は、例外含めた標準定義の甘さと、運用時の統制が機能していないことにあります。

