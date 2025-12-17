スキル管理は、先述の通り、仕組みを導入すれば終わるものではありません。企業が置かれた状況や既存の人事システム環境に合わせて、段階的に整えていくことが重要です。ここでは、その際に押さえておきたい基本的なステップを整理します。

STEP1：役割・スキルの整理

まずは、事業戦略を踏まえて「この役割にはどのような成果が求められ、そのためにどんなスキルが必要か」を整理します。ただし、最初から全社一斉に行うと議論が広がりすぎてしまうため、着手範囲を適切に絞ることが実務上は進めやすいポイントになります。

特に最初の対象として選ばれることが多いのは、次のような領域です。

① キーポジションから始める

事業への影響が大きい役割や、後継者育成・配置に課題がある領域では、期待される役割や必要な能力がもともと議論されていることが多く、整理の基盤が比較的そろっています。また、ここでの整理結果は後継者管理や採用といった人材施策に直結しやすいため、取り組む意義が分かりやすい範囲になります。

② 既に枠組みが整っている専門領域を土台にする

開発系や専門職など、業務内容や必要スキルの整理が一定程度進んでいる領域がある場合、そこから着手する方法です。既存の考え方を基点にすることで検討の負荷を抑えつつ、全体像をつかみやすくなり、他職種への展開にもつながります。

このように、整理しやすい領域から順に対象を広げていくことで、組織として扱いやすいスキル体系を無理なく整えていくことができます。

STEP2：スキルを核とした“統合プロファイル”の構築

整理したスキルを単独で保持するのではなく、社員に関する他の情報とあわせて一つのプロファイルとして管理することで、人材施策に活かしやすくなります。

スキル情報だけを見ると判断しづらい場面でも、他の情報と統合することで、社員の強みや可能性が立体的に見えてきます。

統合プロファイルに含める代表的な情報には、次のようなものがあります。

職務経験 ：どの領域で、どのような役割を担ってきたか

：どの領域で、どのような役割を担ってきたか 評価の履歴 ：どの力が発揮されてきたか、成長の傾向はどうか

：どの力が発揮されてきたか、成長の傾向はどうか 学習・研修履歴 ：どのテーマに取り組み、どの領域に関心があるか

：どのテーマに取り組み、どの領域に関心があるか キャリア志向：どの方向に成長したいか、どの領域に挑戦したいか

こうした情報を一つにまとめることで、

次のポジションに向けて伸ばすべき領域

配置の可能性

必要な学習機会

などが見えやすくなります。

特に、後継者育成やアサイン計画では、“スキル×経験×志向” の全体像が判断材料となるため、スキルを中心に据えた統合的なプロファイルを持つことが、施策の実効性につながりやすくなります。

STEP3：更新プロセスの設計

スキル情報は時間とともに変化するため、更新を自然に行える仕組みをあらかじめ設計しておくことが重要です。更新が続くかどうかは仕組み次第であり、負荷が高すぎるとすぐに滞ってしまいます。実務では、次のようなタイミングを“更新のきっかけ”として組み込む方法が多く見られます。

評価面談時 ：上司・部下でスキルの現状や強みを確認する中で更新する

：上司・部下でスキルの現状や強みを確認する中で更新する 異動・ローテーション時 ：新しい役割や経験に応じて反映する

：新しい役割や経験に応じて反映する プロジェクト終了時 ：得られた知識・経験を棚卸しする

：得られた知識・経験を棚卸しする 管理者レビュー時：現場が把握している差分を定期的に反映する

また、すべてを頻繁に更新するのではなく、

重点スキルに絞って更新する

年に一度は全体を棚卸しする

など、負荷を分散する工夫も効果的です。

このように、“更新するきっかけ”と“無理のない頻度”を設計することで、スキル情報が古くならず、活用につながりやすくなります。

STEP4：可視化と人材施策への接続

整備したスキル情報は、可視化することで初めて配置・育成・後継者育成などの人材施策とつながっていきます。可視化は目的ではなく、施策を前に進めるための“橋渡し”としての役割を持ちます。

たとえば、次のような観点で可視化することで、議論の質が大きく変わります。

部門別のスキル分布 ：どの部門にどの能力が多いか・少ないかを把握

：どの部門にどの能力が多いか・少ないかを把握 必要スキルとのギャップ ：事業方針に対して不足している能力を特定

：事業方針に対して不足している能力を特定 リスキリング対象 ：今後の事業推進に向け非重点スキル保有者のリスキリングや、重点スキルに類似したスキル保有者のアップスキリングの検討

：今後の事業推進に向け非重点スキル保有者のリスキリングや、重点スキルに類似したスキル保有者のアップスキリングの検討 役割との適合度 ：配置の見直しや育成テーマの検討につなげる

：配置の見直しや育成テーマの検討につなげる 育成優先度：誰にどの学習機会を提供すべきかを検討

こうした可視化を起点に、

配置見直し

育成計画策定

後継者候補の抽出

組織課題の明確化

など、具体的なアクションへつなげていくことができます。

スキル情報を施策と結びつけることで、組織としての意思決定の精度が高まり、個人の成長支援にも一貫性が生まれます。