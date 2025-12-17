AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

未来型人的資本経営THINK第8回
スキルは資産 ― 後継者候補を可視化するためのスキル管理基盤

Cheese Factory

近年、IBMが企業のご支援をさせていただく中で、スキルに着目した人材マネジメントに関するご相談が増えてきています。事業や組織の変化が速まり、社員が持つ力をより丁寧に把握したいというニーズが高まる中で、「スキル」という単位で人材を理解しようとする動きが広がりつつあります。一方で、スキル管理はすぐに整うものではなく、取り組みを進めるうえで様々な課題も存在します。本記事では、スキルを基点とした人材マネジメントの考え方、実務で直面する課題、そしてAI活用を含めた今後の方向性を整理します。

1.    なぜスキルが注目され始めているのか ― 経営環境が求める「変化への適応」

企業からのご相談が増えている要因には、いくつか共通した環境変化があります。

  • 事業や役割の変化が速まっている

新規事業やデジタル化の進展に伴い、必要とされる能力が短いスパンで変わるようになりました。職務定義だけでは把握しきれない領域が増え、「どの役割にどの力が必要なのか」を柔軟に見直す必要が生まれています。事業の変化に応じ、その事業を推進する人的資本をスキルベースで捉える必要性が増している状況下で、リスキリングやアップスキリングの施策に向けた現状把握や施策の成果把握が求められています。

  • 社員の経験・学習が多様化し、把握しづらくなっている

社員はプロジェクト経験、社内外の学習機会、異動などを通じてさまざまなスキルを獲得していますが、こうした情報が全社的に整理されていないケースも少なくありません。その結果、「誰がどのような強みを持っているのか」がつかみにくい状況が生まれます。

  • 外部採用だけで必要な能力を確保することが難しくなっている

専門性が求められる領域ほど人材市場での獲得競争が厳しく、外部に求めれば必ず確保できるという状況ではなくなっています。募集を出しても適任者が見つからない、採用しても期待するスキルレベルに届かない、といった声もよく伺います。こうした中で、社内にいる人材の力をどう見極め、どこに伸ばしていくかを考えることが、組織の持続的な競争力を左右する重要な論点になっています。

こうした状況は、スキル情報を把握しようとする企業の動きを後押ししており、「スキルをどう管理し、どう人材施策に結びつけるか」が関心を集める背景となっています。

2.    スキル管理の難しさ ― 定義・可視化・運用の分断

スキルを扱う重要性は高まってきているものの、実際の運用に至るまではいくつかの課題があります。
多くの企業で共通するのは、次の3点です。

  • 課題①：スキル定義の揺らぎと継続的なメンテナンス

部門ごとにスキルの粒度や表現が異なり、「全社で統一する」ことが簡単ではありません。細分化すると管理が難しくなり、粗いと活用しづらい。この“ちょうどよい粒度”を見つけることに、多くの企業が頭を悩ませています。また、スキルライブラリーの陳腐化を防ぐために継続的にメンテナンスする必要性がある一方で、その役割を担う体制や工数の確保が課題となっています。

  • 課題②：スキルの更新が続けにくい

スキルは変化しやすい情報であるため、一定期間が経つとすぐ古くなってしまいます。社員の入力負荷が高かったり、更新するメリットが感じられなかったりすると、運用が続きません。現場からは「忙しい中で更新まで手が回らない」という声もよく聞かれます。

  • 課題③：人材施策とつながらず、活用されない

スキル情報を集めても、配置や育成、後継者育成、評価といった人材施策と結びついていないと、活用されずに終わってしまいます。「作ったが使われていない」という感覚を避けるためには、スキルを施策まで接続する設計と、従業員へのスキル情報の活用方針の周知が欠かせません。

このように、スキル管理は“作ること”以上に“続けること”、“活かすこと”に難しさがあるテーマだといえます。

3.    スキル情報を活用するための、人事システムにおける進め方

スキル管理は、先述の通り、仕組みを導入すれば終わるものではありません。企業が置かれた状況や既存の人事システム環境に合わせて、段階的に整えていくことが重要です。ここでは、その際に押さえておきたい基本的なステップを整理します。

STEP1：役割・スキルの整理

まずは、事業戦略を踏まえて「この役割にはどのような成果が求められ、そのためにどんなスキルが必要か」を整理します。ただし、最初から全社一斉に行うと議論が広がりすぎてしまうため、着手範囲を適切に絞ることが実務上は進めやすいポイントになります。

特に最初の対象として選ばれることが多いのは、次のような領域です。

① キーポジションから始める
事業への影響が大きい役割や、後継者育成・配置に課題がある領域では、期待される役割や必要な能力がもともと議論されていることが多く、整理の基盤が比較的そろっています。また、ここでの整理結果は後継者管理や採用といった人材施策に直結しやすいため、取り組む意義が分かりやすい範囲になります。

② 既に枠組みが整っている専門領域を土台にする
開発系や専門職など、業務内容や必要スキルの整理が一定程度進んでいる領域がある場合、そこから着手する方法です。既存の考え方を基点にすることで検討の負荷を抑えつつ、全体像をつかみやすくなり、他職種への展開にもつながります。

このように、整理しやすい領域から順に対象を広げていくことで、組織として扱いやすいスキル体系を無理なく整えていくことができます。

STEP2：スキルを核とした“統合プロファイル”の構築

整理したスキルを単独で保持するのではなく、社員に関する他の情報とあわせて一つのプロファイルとして管理することで、人材施策に活かしやすくなります。
スキル情報だけを見ると判断しづらい場面でも、他の情報と統合することで、社員の強みや可能性が立体的に見えてきます。

統合プロファイルに含める代表的な情報には、次のようなものがあります。

  • 職務経験：どの領域で、どのような役割を担ってきたか
  • 評価の履歴：どの力が発揮されてきたか、成長の傾向はどうか
  • 学習・研修履歴：どのテーマに取り組み、どの領域に関心があるか
  • キャリア志向：どの方向に成長したいか、どの領域に挑戦したいか

こうした情報を一つにまとめることで、

  • 次のポジションに向けて伸ばすべき領域
  • 配置の可能性
  • 必要な学習機会

などが見えやすくなります。

特に、後継者育成やアサイン計画では、“スキル×経験×志向” の全体像が判断材料となるため、スキルを中心に据えた統合的なプロファイルを持つことが、施策の実効性につながりやすくなります。

STEP3：更新プロセスの設計

スキル情報は時間とともに変化するため、更新を自然に行える仕組みをあらかじめ設計しておくことが重要です。更新が続くかどうかは仕組み次第であり、負荷が高すぎるとすぐに滞ってしまいます。実務では、次のようなタイミングを“更新のきっかけ”として組み込む方法が多く見られます。

  • 評価面談時：上司・部下でスキルの現状や強みを確認する中で更新する
  • 異動・ローテーション時：新しい役割や経験に応じて反映する
  • プロジェクト終了時：得られた知識・経験を棚卸しする
  • 管理者レビュー時：現場が把握している差分を定期的に反映する

また、すべてを頻繁に更新するのではなく、

  • 重点スキルに絞って更新する
  • 年に一度は全体を棚卸しする

など、負荷を分散する工夫も効果的です。

このように、“更新するきっかけ”と“無理のない頻度”を設計することで、スキル情報が古くならず、活用につながりやすくなります。

STEP4：可視化と人材施策への接続

整備したスキル情報は、可視化することで初めて配置・育成・後継者育成などの人材施策とつながっていきます。可視化は目的ではなく、施策を前に進めるための“橋渡し”としての役割を持ちます。

たとえば、次のような観点で可視化することで、議論の質が大きく変わります。

  • 部門別のスキル分布：どの部門にどの能力が多いか・少ないかを把握
  • 必要スキルとのギャップ：事業方針に対して不足している能力を特定
  • リスキリング対象：今後の事業推進に向け非重点スキル保有者のリスキリングや、重点スキルに類似したスキル保有者のアップスキリングの検討
  • 役割との適合度：配置の見直しや育成テーマの検討につなげる
  • 育成優先度：誰にどの学習機会を提供すべきかを検討

こうした可視化を起点に、

  • 配置見直し
  • 育成計画策定
  • 後継者候補の抽出
  • 組織課題の明確化

など、具体的なアクションへつなげていくことができます。

スキル情報を施策と結びつけることで、組織としての意思決定の精度が高まり、個人の成長支援にも一貫性が生まれます。

4.    スキル管理領域におけるAI活用

スキル管理の必要性が高まる一方で、実務では「定義づくり」「更新」「活用」のそれぞれに負荷がかかり、運用が続きにくいという課題がありました。こうした構造的な難しさに対して、近年はAIを補助的な手段として活用する動きが見られるようになっています。

AIは、社員が業務の中で残してきた多様な情報をもとに、保有している可能性の高いスキルを推定することができます。たとえば、次のような情報が活用されます。

  • プロジェクト・業務実績：どの領域で、どのような役割を担ったか
  • 自由記述のコメント：評価コメントや日常の業務記録に表れる強み
  • 目標・評価の記述：どの力が発揮されたか、どの点が評価されたか
  • 学習履歴や資格情報：学びの傾向や関心領域

これらの情報から、AIがスキルの候補を自動で抽出し、「人が確認する前段階」を整える役割を担います。

このアプローチは、課題で挙げた次のような点に特に効果があります。

  • 課題①への効果 定義づくりの負荷を和らげる

業務実績や評価コメントから、社員が発揮している力をAIが洗い出すことで、スキル定義の議論に必要な“素材”を集めやすくなります。

  • 課題②への効果 更新が続かないという課題への補助

入力をゼロから行うのではなく、AIが候補を示し、それを人が確認する形にすることで、「更新のハードル」を大きく下げることができます。更新頻度を高めるきっかけにもつながります。

  • 課題③への効果 活用につながらないという課題の改善

スキル情報の鮮度が保たれると、STEP4で示した可視化や施策接続の精度が高まり、配置・育成・後継者育成の議論が進めやすくなります。

AIはスキル管理を完全に自動化するものではありませんが、人の判断を支える“前処理”や“補完”を担う存在として、運用性を高めるうえで現実的な選択肢になりつつあります。これまで負荷が集中していた作業の一部をAIが補うことで、スキル管理が日常業務のなかに自然と溶け込みやすくなる点が、今後の大きな可能性だと言えます。

5.    まとめ ― スキル管理は一気に完成させるものではなく、段階的に育てていくもの

スキル管理は、大掛かりな仕組みを一度に整えるのではなく、企業の状況に応じて段階的に育てていくテーマです。重要性が高まる一方で、すぐに成果が出る分野ではないため、

  • 運用可能な範囲から始める
  • 従業員が効果を感じられるような小さな成功体験を積む
  • 人材施策との接続を徐々に広げる
  • 必要に応じてAI活用を検討する

といった着実な進め方が有効です。

IBMは、お客様の組織環境や人事課題に合わせて、最適なスキル基盤の構築と運用をご支援します。スキル情報を活かし、組織の成長につながる人材マネジメントを一緒に形づくっていきます。