企業価値の源泉は、設備や機械といった有形資産から、人的資本、ブランド、技術といった無形資産にシフトしていますが、我が国の企業価値に占める無形資産の割合は米国に比べて低い水準にあります。

我が国では伝統的に製造業を中心とした設備投資型産業の比重が高く、かつ、株式持ち合い等によるコーポレートガバナンスの欠落、リスク・テイカーを支援する仕組み・文化の未成熟といった要因により、産業構造の転換が遅れていました。その一方で、米国はITサービス、半導体、金融、製薬などデジタルや知識集約型産業への転換を進め、無形資産がその競争力を支えています。

現在、我が国においても、コーポレートガバナンス・コードの改訂、有価証券報告書へのサステナビリティ項目の記載義務化など資本市場での制度整備によって、企業の事業ポートフォリオの転換、ひいては産業構造の転換を進めているところです。



「人」がサービス提供や知的財産創出などの価値創造を担う知識集約型産業を中心に、無形資産の中でも人的資本の重要性は増しています。とりわけ、従業員の仕事への関わり方、組織との結びつき方を示す従業員エンゲージメントは、正に「人」が「企業価値創造」にどのくらい寄与できているか示す重要な経営指標です。非財務指標というより未財務指標として管理することが適切であり、エンゲージメントの向上は多くの企業にとって経営課題となっています。