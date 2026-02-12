本記事では、企業価値向上の観点で多くの企業が重点的に取り組んでいる「従業員エンゲージメント」をテーマに、業務効率化と従業員体験を両立する人事オペレーション変革のポイントをご紹介します。
企業価値の源泉は、設備や機械といった有形資産から、人的資本、ブランド、技術といった無形資産にシフトしていますが、我が国の企業価値に占める無形資産の割合は米国に比べて低い水準にあります。
我が国では伝統的に製造業を中心とした設備投資型産業の比重が高く、かつ、株式持ち合い等によるコーポレートガバナンスの欠落、リスク・テイカーを支援する仕組み・文化の未成熟といった要因により、産業構造の転換が遅れていました。その一方で、米国はITサービス、半導体、金融、製薬などデジタルや知識集約型産業への転換を進め、無形資産がその競争力を支えています。
現在、我が国においても、コーポレートガバナンス・コードの改訂、有価証券報告書へのサステナビリティ項目の記載義務化など資本市場での制度整備によって、企業の事業ポートフォリオの転換、ひいては産業構造の転換を進めているところです。
「人」がサービス提供や知的財産創出などの価値創造を担う知識集約型産業を中心に、無形資産の中でも人的資本の重要性は増しています。とりわけ、従業員の仕事への関わり方、組織との結びつき方を示す従業員エンゲージメントは、正に「人」が「企業価値創造」にどのくらい寄与できているか示す重要な経営指標です。非財務指標というより未財務指標として管理することが適切であり、エンゲージメントの向上は多くの企業にとって経営課題となっています。
このように、従業員エンゲージメント向上についての経営から人事部門への期待は非常に高くなっています。エンゲージメントを高めるためには、増加を促進する施策と阻害要因を除去する施策をバランスよく実施することが肝要です。
エンゲージメントには複数のドライバーがありますが、仕事のやりがいや成長といった内面的要素は特に重要です。経営や部門上位マネジメントが示すビジョン・パーパスに共感し、自身及び組織の成長を期待できる環境を整備することで、組織への貢献意欲が高まります。適切なジョブアサインの仕組み設計・リスキリングの機会提供など従業員の成長を促す施策や、管理職のマネジメントスキル向上・管理職支援の仕組み整備などが主要施策となります。
一方で、エンゲージメントを直接押し上げるわけではないものの、確実に低下させる要因も存在します。煩雑な手続き、分断された情報、問い合わせのたらい回しといった業務上のストレスは小さな不満として蓄積し、結果としてパフォーマンスや組織へのロイヤリティを損ないます。この特性に対しては、業務プロセスの見直しやシステム改修などのオペレーションを中心とした改善や、お互いに支え合う従業員コミュニティの整備といった風土醸成で対応することが可能です。
このように、持続的なエンゲージメント向上には「従業員の成長実感を高める施策」と「業務ストレスを取り除くオペレーション施策」という双方の観点が必要です。とりわけ後者については、人事部門側の効率化ばかりを優先すると、従業員にとって使いづらさが残り、従業員体験を通じたエンゲージメント向上の効果も限定的になります。
次章では、効率化だけでなく従業員体験を起点に設計されたオペレーション変革のアプローチを紹介します。
IBMでは業務効率化と従業員体験の向上を両立するためのソリューションを提供しています。例えば、生成AIを活用したチャットボットは、従業員が時間帯の制約なく問い合わせすることが可能で、回答も質問内容に応じて生成されるので、人事部門の負荷軽減と従業員の利便性向上を同時に実現することができます。
但し、こうした取り組みを個々のソリューション単位で進めてしまうと、個別最適にはなるものの全体最適とは言えず、業務・システムがサイロ化して、結果的にソリューションの利用率が上がらない、機能が重複して投資が過剰になるといった弊害が生じ易くなります。重要なのは、従業員体験を「点ではなく線」として捉え、従業員のジャーニー(一連の体験を通じた動的な感情・課題認識の変遷)を見通したうえで、データ・テクノロジーを適切に活用することです。
IBMではこの考え方を実践するために、デザインシンキング手法を用いて従業員のジャーニーをお客様の人事担当者と共創し、End-to-Endのソリューション構想を描きます。ワークショップでは想定される社員をペルソナとして設定し、ロールプレイングなどを通じて実際の行動や体験、感情を検証することで、徹底して従業員目線で検討します。個別施策からではなく、ソリューション全体像から検討することで、各サービスの優先度や役割を整理でき、企業風土や従業員のITリテラシーなど自社固有の特徴に応じた最適な構想策定が可能となります。
このようにIBMでは、テクノロジー活用と徹底した従業員目線を組み合わせることで業務効率化と従業員体験向上を実現するオペレーション変革を推進していきます。
従業員のジャーニー全体にアプローチし、窓口を一元化したワンストップサービスを提供することで、問い合わせ内容や傾向、処理時間などの人事業務におけるデータが自然に蓄積されます。これらのデータを分析することで、従業員の負担になっている領域やエンゲージメント低下につながる要因を特定できます。
その結果、これまで担当者の感覚・経験に依存していた「やった方が良さそう」から、データに基づく「やるべき」へ、判断基準を洗練させることが可能になります。これによって、改善効果の最大化と早期創出が可能となり、従業員と人事担当者の負荷低減の両立、ひいては人事担当が本来注力すべき「従業員の成長実感を高める施策」への注力や、従業員自身のリスキリングの時間確保もし易くなります。
労働力不足や働き方の多様化など企業を取り巻く状況が大きく変化する中で、従業員一人ひとりの持つ可能性を最大化することは、企業の持続的な成長に不可欠です。IBMはテクノロジーを活用しながら、人事の観点で企業価値向上を支える仕組みづくりにこれからも貢献していきます。