いまでは多くの企業でAI活用が進められ、人事領域においても様々なAI活用が進められてきています。例えば、

応募者の履歴書・経歴書から、活躍しそうな人材をAIで特定する

従業員からの問い合わせをAIチャットボットが自動回答する

従業員のキャリア志向・スキル・経験と、職務要件に鑑みて異動案をAIが自動生成する

上記に限らず、採用、異動、評価、キャリア開発・育成、リテンションといったように、人事に関する多くのシーンでAI活用が見られるようになってきました。しかし、それらは人的資本を高度化する一助にはなるものの、残念ながらその効果は限定的であり、人的資本を本質的に向上させるまでには至っていません。それは一体どういうことなのでしょうか。

複数の人事システムやツールが乱立しており、それら複数にまたがって存在している人事データをAIがまとめて処理するまでには至っていない

また、AIが処理する範囲は業務の一部分であり、AIが処理した結果を人により判断し、かつ次のアクションを命令する必要がある

このように、AIであっても人事制度・業務・システムの複雑さを乗り越えて処理できていなかったことにより、AIで処理した結果を人で判断・処理する、次のアクションを考える・命令することが残ってしまいます。つまり、人が介入すべきポイントが依然として多く、人事業務にリソースを割かれている現状も相まって、AI導入前と比較して劇的な効果が得られていないのです。しかし、AIは日々進化しています。従来のAIから進化した、エージェント型AIが出てきました。従来のAIは、従業員との対話を通じて業務を整理・支援する「補助的な存在」であった一方、エージェント型AIは自律的に処理し、タスクを完結できる主体性を備えます。例えば、複数システムに分散していたデータの統合・加工や判断を人中心で実施・完結してきましたが、今後はエージェント型AIが自動で確認・統合・加工し、処理結果から判断して追加で処理を進めるなど、AIで完結することが可能になります。具体例としては図2に示すように、現在は人事部が対応している「役員決定から報酬決定までの確認・手続き」を、これからはエージェント型AIが自律的に遂行し、人事部はその結果を確認するのみ、というように業務効率を高めることができます。