「富とは、見えるものだけでなく、見えないものによってもたらされる」
トーマス・エジソンによるこの言葉を裏づけるように、近年では時価総額といった企業価値は、有形資産（土地・建物・設備・商品等）から無形資産（人材・ブランド・特許・商標等）を源泉とするようになりました。
そのようななか、日本においては無形資産の中でも特に人的資本が注目されています。そのきっかけは「2023年の有価証券報告書における人的資本情報の開示義務化」に遡りますが、それに加えて労働人口の減少や、転職者数の増加にみられる労働市場の流動性の高まりによって、企業において優秀な人材の獲得・維持が重要課題になってきていることも背景にあります。企業としては単に労働力を確保するだけでなく、個々人の能力を最大限に引き出し、生産性を高めることや、従業員エンゲージメントを高めることに取り組むなど、人的資本の重要性がこれまで以上に増してきていることは見過ごせません。
いまでは殆どの企業が人的資本高度化に取り組んでいる一方、IBMの調査によると「人的資本が企業の競争優位性を築いている」と回答する企業はわずか2割強にすぎません。「取り組みを進めているものの、正解が分からない」といったように、手触り感や手ごたえを感じにくく、一進一退を繰り返している企業も多いようです。
実際のところ、企業によって状況は様々であるものの、おもに以下3つの要因がありそうです。
1. 人事部のリソース不足
給与計算などのオペレーショナルな人事業務にリソースを取られ、人的資本高度化に注力するための十分なリソースを確保できていない
2. 経営戦略と人事戦略の非連動
人事戦略が経営戦略に結びついておらず、目指すべき人的資本が曖昧・抽象的となり、人的資本を高度化する議論・取り組みが熱を帯びていない
3. 人材データの分断やデータ不足
人的資本の状態をあらわす人材データが複数の人事システム・ツールに分散しており、使い勝手が悪い。また、人材データが未登録、もしくは登録されていても古いまま更新されていない
上記に示した3つの要因のなかでもIBMのお客さまからは「①人事部のリソース不足」という声を多く耳にします。人事業務を効率化し、捻出したリソースを人的資本高度化へシフトすることを目指す一方で、なぜリソース不足から抜け出せていないのでしょうか。多くの場合、業務効率化に際してシステムを刷新し、それを機に制度や業務プロセスを見直すことが多いでしょう。しかし、実際にはその思惑どおりに行かず、人事制度や業務を人事システム（パッケージ）へ適合しきれず、自社用にシステムを作り込むことや、システム外で対応する手作業が残ってしまうケースも多いのではないでしょうか。また、人事・給与、勤怠、タレントマネジメントなどの人事システムが複数存在するなかデータは分散し、業務プロセスは思うほど見直しできずに複雑さが残り、結果として当初想定した効率化が果たせていない、という状況もよく見られます。このように、依然として人事業務に多くのリソースが割かれている状況は変わっておらず、人的資本高度化が疎かになっているのではないでしょうか。しかし、その状況を大きく変え得るテクノロジーが出てきました。言わずと知れたAIです。
いまでは多くの企業でAI活用が進められ、人事領域においても様々なAI活用が進められてきています。例えば、
上記に限らず、採用、異動、評価、キャリア開発・育成、リテンションといったように、人事に関する多くのシーンでAI活用が見られるようになってきました。しかし、それらは人的資本を高度化する一助にはなるものの、残念ながらその効果は限定的であり、人的資本を本質的に向上させるまでには至っていません。それは一体どういうことなのでしょうか。
このように、AIであっても人事制度・業務・システムの複雑さを乗り越えて処理できていなかったことにより、AIで処理した結果を人で判断・処理する、次のアクションを考える・命令することが残ってしまいます。つまり、人が介入すべきポイントが依然として多く、人事業務にリソースを割かれている現状も相まって、AI導入前と比較して劇的な効果が得られていないのです。しかし、AIは日々進化しています。従来のAIから進化した、エージェント型AIが出てきました。従来のAIは、従業員との対話を通じて業務を整理・支援する「補助的な存在」であった一方、エージェント型AIは自律的に処理し、タスクを完結できる主体性を備えます。例えば、複数システムに分散していたデータの統合・加工や判断を人中心で実施・完結してきましたが、今後はエージェント型AIが自動で確認・統合・加工し、処理結果から判断して追加で処理を進めるなど、AIで完結することが可能になります。具体例としては図2に示すように、現在は人事部が対応している「役員決定から報酬決定までの確認・手続き」を、これからはエージェント型AIが自律的に遂行し、人事部はその結果を確認するのみ、というように業務効率を高めることができます。
その結果、これまではAIを活用しても人が業務を完結させる必要があったところ、今後はAIが自律的に処理することで業務を完結させ、人はその監視と意思決定に注力する、そのような世界にシフトすると考えられています。つまり、これまで阻まれてきた人事業務の効率化を一段上のレベルに高める可能性を秘めています。これまで業務効率化を目指すなかで、人事制度をシンプルに改訂できなかった、人事システムやツールを統合しきれなかったことで、人事業務効率化が道半ばになっていたかもしれません。しかし、制度・業務・システムが現行のままであっても、エージェント型AIにより業務効率を飛躍的に向上させることができ、それによりリソースを人的資本高度化にシフトできるのではないかと考えられます。非常に夢のある話です。
人的資本を企業としての競争優位にするためには、これまで重荷になっていた人事業務のリソースを人的資本高度化にシフトすることは出発点にすぎません。目に見えず、捉えどころがない人的資本を高度化するには、常に挑戦と困難に向き合っていく取り組みになるでしょう。これまで自社において多くの変革により大きな成果を挙げてきたIBM自身も、AI活用を前提においた大規模、かつ抜本的なデジタルオペレーション変革を推進しており、人的資本を次のレベルに引き上げる挑戦を日々続けています。そこで得られたIBMの経験・知見をベースに、みなさまの企業における人的資本高度化の一助となることを願ってやみません。