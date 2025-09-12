私たちIBMが多くの企業をご支援する中で、日本企業の後継者管理には共通する課題構造が見られます。これらは人事の課題にとどまらず、経営の意思決定スピードや組織力の持続性に直結します。



(1) キーポジションが未定義

どのポジションを後継管理対象とするのか、優先順位をどうつけるのかが不明確なまま、組織図の上位層を一律に対象としてしまう。結果として、戦略的な配置計画やリソース集中ができない。



(2) 候補者情報の分散と非統合

評価、スキル、職務経歴、学習履歴などの情報が部門ごとに分断され、全社的に比較・分析できない。必要な候補者を特定するまでに時間がかかり、経営判断や育成計画が後手に回る。



(3) 属人的で不透明な選定プロセス

経営層や一部マネジャーの経験や印象に依存し、評価基準や判断の根拠が共有されていない。そのため、関係者間で候補者の評価や優先順位について認識が食い違い、意思決定に時間がかかる。さらに、形式だけの会議やチェックリストにとどまり、形骸化されたおざなりの後継者選定が行われている場合もあり、実効性を欠くケースが少なくない。



(4) 将来性を見据えた後継者評価の不足

候補者の評価が現時点の成果や業務遂行能力に偏り、将来のリーダー候補としてのポテンシャルが十分に見極められていない。

将来性を評価する仕組みや基準が整っていないことも多く、高い潜在能力を持つ人材が後継者候補から漏れてしまう。



(5) 育成施策との連動不足

候補者を選定しても、その後の育成や経験付与の方向性が明確でないため、場当たり的なアサインや研修にとどまる。結果として、将来のポジションに必要なスキルや経験が計画的に積み上がらず、戦略的な適所適材が実現しない。



(6) 後継者管理方針・体制の未整備

後継者管理対象ポジションのレイヤーに応じ、後継者選定の会議体、関与するステークホルダーとその役割、意思決定をサポートする基本的なルール（部門横断的な人選の要否・可否、外部採用を検討する基準など）が整備されていない。その結果、システムにデータが揃っていても「部門ごとに縦割りの中から選ぶだけ」にとどまり、企業として後継者管理の重要性に対する感度が高まらず、適切な運営が実現していない。

