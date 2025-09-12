これまで多くの企業で行われてきた後継者管理は、主要ポジションに空席が生じた際に適任者を異動で充てる「事後対応型」が中心でした。計画性は限定的で、候補者の育成や外部採用は十分に行われず、経営戦略との接続も薄いままでした。
しかし現在、企業を取り巻く環境は劇的に変化しています。市場競争の激化、技術革新の加速、人材の流動化、事業ポートフォリオの入れ替えなどにより、主要ポジションの空席や交代が経営に与える影響は、これまで以上に深刻です。経営の意思決定スピード、組織の方向性、さらには企業価値そのものが揺らぎかねません。
こうした状況では、「空席が出てから」では間に合いません。事業戦略と連動し、将来の組織体制を見据えた事前設計型の後継者戦略が必要です。これは単なる人事施策ではなく、経営リスクマネジメント、企業価値維持、戦略実行力の確保という経営アジェンダそのものです。
私たちIBMが多くの企業をご支援する中で、日本企業の後継者管理には共通する課題構造が見られます。これらは人事の課題にとどまらず、経営の意思決定スピードや組織力の持続性に直結します。
(1) キーポジションが未定義
どのポジションを後継管理対象とするのか、優先順位をどうつけるのかが不明確なまま、組織図の上位層を一律に対象としてしまう。結果として、戦略的な配置計画やリソース集中ができない。
(2) 候補者情報の分散と非統合
評価、スキル、職務経歴、学習履歴などの情報が部門ごとに分断され、全社的に比較・分析できない。必要な候補者を特定するまでに時間がかかり、経営判断や育成計画が後手に回る。
(3) 属人的で不透明な選定プロセス
経営層や一部マネジャーの経験や印象に依存し、評価基準や判断の根拠が共有されていない。そのため、関係者間で候補者の評価や優先順位について認識が食い違い、意思決定に時間がかかる。さらに、形式だけの会議やチェックリストにとどまり、形骸化されたおざなりの後継者選定が行われている場合もあり、実効性を欠くケースが少なくない。
(4) 将来性を見据えた後継者評価の不足
候補者の評価が現時点の成果や業務遂行能力に偏り、将来のリーダー候補としてのポテンシャルが十分に見極められていない。
将来性を評価する仕組みや基準が整っていないことも多く、高い潜在能力を持つ人材が後継者候補から漏れてしまう。
(5) 育成施策との連動不足
候補者を選定しても、その後の育成や経験付与の方向性が明確でないため、場当たり的なアサインや研修にとどまる。結果として、将来のポジションに必要なスキルや経験が計画的に積み上がらず、戦略的な適所適材が実現しない。
(6) 後継者管理方針・体制の未整備
後継者管理対象ポジションのレイヤーに応じ、後継者選定の会議体、関与するステークホルダーとその役割、意思決定をサポートする基本的なルール（部門横断的な人選の要否・可否、外部採用を検討する基準など）が整備されていない。その結果、システムにデータが揃っていても「部門ごとに縦割りの中から選ぶだけ」にとどまり、企業として後継者管理の重要性に対する感度が高まらず、適切な運営が実現していない。
後継者管理を経営アジェンダとして機能させるには、「経営戦略に基づく方向性の明確化」と「データに基づく意思決定」を一体化させる必要があります。計画と実行の双方を結びつける、このプロセス設計こそが持続的なリーダーシップパイプライン構築の鍵です。
① キーポジションの定義
出発点は、経営戦略の実行に不可欠なポジションを特定することです。単に組織図上の上位役職を並べるのではなく、今後の事業成長や変革に直結する役割を選び出します。
ここで策定されるのが「キーポストプロファイル」です。職務目的、必要なスキル・経験、カルチャーフィットの要件などを含み、後継者選定の評価基準となります。
② 統合プロファイルによる候補者可視化
第1回で紹介した「統合プロファイル」を後継者管理でも活用します。評価履歴、スキルデータ、職務経歴、学習履歴、キャリア志向などを一元化することで、候補者の全体像を明確にし、複数候補間の客観的な比較を可能にします。
③ 客観的な意思決定を支えるデータ活用
キーポストプロファイルと統合プロファイルを照合し、要件適合度や候補者プールのバランスを分析します。
この分析は、経営層・人事が合意形成を行う際の客観的根拠となり、議論の質を高めます。
データは「誰を選ぶか」を決定するのではなく、「なぜその人か」を説明し、判断を補強する役割を果たします。必要に応じて、AIや人材分析モデルを用いて候補者の可能性や将来性を補足することも可能です。
④ 育成計画の立案と実行
後継者候補の特定後は、キーポジションで定義されている要件を基準に候補者ごとに不足している知識・スキル・経験を洗い出し、育成計画を策定します。育成計画では異動、アサインメント、国内外でのプロジェクト参画、経営研修、OJTなどを組み合わせ、計画的に能力を強化します。
⑤ サイクル運用による継続的改善
評価→選定→育成→再評価のサイクルを回し続けることで、戦略ニーズに沿った後継者パイプラインを維持できます。環境変化や戦略転換があった場合にも、迅速に計画を更新できる仕組みをシステムで構築します。
後継者管理は、将来に備えるための単なる「人事施策」ではなく、経営の持続性と成長性を守るための「戦略的経営プロセス」です。
本ブログシリーズ第2回で紹介した「統合プロファイルによる人材情報基盤」は、このプロセスを支える土台となり、経営と人事が共通の視点で人材を捉えることを可能にします。
この基盤に、キーポジション定義、データ活用（AIなどの先端技術を含む）、計画的な育成を組み合わせることで、経営・人事戦略に基づく後継者確保が実現します。繰り返しになりますが、変化の激しいビジネス環境においては、計画性のないリーダー登用は事業継続リスクを高めかねません。
後継者管理とは、経営と人事が描く企業の成長に資する次世代リーダーを計画的に育成することであり、その実現に向けて継続的な改善を繰り返していくことが人的資本経営の成否を分けます。
IBMは、この未来図の策定から基盤構築、データ活用、運用プロセスの定着に至るまで、経営と人事の双方と伴走しながら、戦略的な後継者管理の実現を支援します。
単なるシステム導入にとどまらず、経営課題と直結した人材戦略の推進パートナーとして、持続的成長を支えるリーダーシップパイプラインの構築を共に目指していきます。
