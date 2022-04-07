ESGレポートの未来―未来の展望

消費者、株主、従業員からのプレッシャーに加え、投資家や金融機関の間でサステナビリティー・リスクは投資リスクであるとの認識が高まる中、（BlackRock社のCEOであるLarry Fink氏がCEO宛書簡で強調している通り）ESG報告書の重要性が急速に認識されています。ESGパフォーマンスが議題の最上位に急上昇する中、ESGレポート・セクターは変化する運命にあり、競合するガイダンスやレポート・フレームワークの集合体に長い間悩まされてきました。
現在のESGフレームワークは、環境、社会、ガバナンスという中核的なトピックにさまざまなレベルで重点を置いており、各トピックを詳細にカバーするフレームワークもあれば、2つのトピックのみをカバーするもの、また、いくつかのトピックを詳細にカバーしていくつかは大まかにカバーするフレームワークもあります。
既存のESGフレームワークのリストは長く、そのバリエーションも多いため、このESGフレームワークのマトリックスでは、対象範囲の例など主要な特徴をまとめています。
レポートとガイダンスのフレームワークが多数あることを考慮すると、必然的にかなりの重複が生じます。例えば、TCFDは、重要な気候関連の問題が企業の財務性能にどのような影響を与えるかという点に焦点を当てています。一方、SASBはサステナビリティーに幅広く注力しており、重大なサステナビリティー問題が企業の財務パフォーマンスにどのように影響するかを評価しているため、その中には気候関連リスクももちろん含まれており、TCFDと重複しています。
SASBの基準とTCFDの推奨事項を調和させるために、SASBは79の業界基準のレビューを行っており、それらをTCFDの推奨事項と緊密に連携させることを目的として評価しています。この整合により、SASB基準に沿って報告する企業は、TCFDの推奨事項も満たすことになります。
企業の報告負担を軽減することを念頭に、各フレームワークは整合性を図るべく行動を起こしており、CDP、SASB、GRIはいずれもフレームワークを整合させています。同様に、GRIは、企業のサステナビリティー開示を国連の17の持続可能な開発目標（SDGs）と整合させるために、開示基準を更新しており、それによってPRIとの整合性も図っています。
一方、実物資産投資に関しては、GRESBはGRI、PRI、TCFD、SASBに沿って評価を構築することに多大な努力を払ってきました。注目すべきは、開示要件の約半分がSASBと共有されていることです。
ESGレポートの将来は、少なくとも3つの別々の観点から見ることができます。これには、規制の変更、特定のフレームワークを中心とした業界の合体、およびフレームワーク間の統合という観点が含まれます。
規制の変更に関しては、国内および超国家レベルの管轄区域にわたってさまざまな進歩が見られました。2022年3月に発表された米国証券取引委員会（SEC）の提案は、TCFDをモデルにした開示にさまざまな企業を従わせるもので、英国政府も同様の要件を追求しています。同様に、CSRD、EUタクソノミー、SFDRを含むEUの持続可能な金融パッケージも、企業に対してESG関連の開示をさらに要求しています。
ESGレポートの実践が成熟するにつれて、産業セクターはそれぞれが好むフレームワークを中心に合体しつつあります。この点で早くから動いていたのは不動産セクターで、S&P Globalのコーポレート・サステナビリティー評価（CSA）を通じてダウ・ジョーンズ・サステナビリティー・インデックスに照らして報告することを支持しており、この傾向は最近では投資コミュニティーの間でも見られています。一部の資産運用会社（Blackrock社など）は投資先にSASBに照らして報告するよう奨励しています。
も発生しており、その結果、フレームワークが独自のニッチにさらに焦点を当てたランドスケープが発生しています。上記以外にも、こうした合意はいくつかあり、最近ではIFRSとGRIが基準設定の調整に合意した例があります。単一のESGフレームワークに正式に統合されていないかもしれませんが、これは、フレームワークがESGに影響するさまざまな分野に焦点を当てられるようにする動きを示している可能性があります。
BlackRock社のLarry Fink氏が語るように、「気候変動は企業の長期的な見通しを決定づける要因となっています。」現在、企業はこれまで以上にESG効率を報告することが求められています。ESGリスクを真剣に受け止めないと、年次総会での株主の行動から、資産マネージャーによる投資撤退まで、組織にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。新型コロナウイルス感染症によって引き起こされた壊滅的な被害は、投資家にとってリスク管理の重要性を高めるものでした。
当然のことながら、ESGレポートの数は劇的に増加しており、低炭素への移行を加速させる圧力が高まるにつれて、ESGレポートの重要性が高まっていることをすべての兆候が示しています。しかし、ESGレポートがチェックボックス型の活動になってはなりません。結局のところ、最終的な目標はESG効率の向上です。
成功に向けた準備を整えるために、ESGレポートだけでなく継続的な業績向上に関しても、従うべきベスト・プラクティスがあります。例えば、現在および将来のレポート要件を満たすためには、柔軟な形式で優れたデータ基盤を確保することが重要です。その中心となるのは、データの収集と保存のプロセスがデータ・ソースまで追跡可能で監査可能であることです。
同様に重要なのは、グローバルに柔軟な境界設定を可能にすることです。具体的には、レポート・グループとその基礎となる場所、アカウント、メーターを簡単に構成および変更できます。在庫境界を変更するような構造変化が組織内で発生した場合（買収や売却など）、ベースライン排出量を再計算する必要があります。
データを柔軟な組織階層に構造化すると、ベースラインを再計算するプロセスが簡素化され、ESGレポートの機敏性が向上します。ESGデータ管理におけるこれらの実践の詳細については、炭素会計およびESGデータ管理の電子書籍をご覧ください。
また、脱炭素化戦略の実装に必要なデータは、多くの場合、組織全体のさまざまな内部システムに分散しており、その多くは互換性がない可能性があることを認識することも重要です。また、データを共有するためのシステムやプロセスを備えていないサプライヤーがデータを保持している可能性もあります。
データ収集の課題に対処するには、企業はデータ収集プロセスを専門のサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることを検討する必要があります。もう1つのベスト・プラクティスは、可能な限り自動データ転送を目指すことです。データ収集前に人が扱うファイルは、読み込みに失敗したり、精度が低下したり、メトリクスが混乱したりしやすいためです。ベスト・プラクティスは、クラウドベースのエンタープライズ・ソフトウェア・プラットフォームを使用して、データを継続的に保管および管理することです。この方法は、スプレッドシートよりも優れています。
フレームワーク間の統合が進み、業界ごとに推奨されるフレームワークに関する明確性が高まっているにもかかわらず、ESGレポートは依然として複雑な分野であり、複数のフレームワークに報告することが企業にとって負担となる場合があります。しかし、強力なデータ基盤が整備されていれば、グローバル・フレームワークが実現するかどうかにかかわらず、企業は報告要件を満たすために適切な体制を整えることができます。
