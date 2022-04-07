ESGレポートの未来―未来の展望

BlackRock社のLarry Fink氏が語るように、「気候変動は企業の長期的な見通しを決定づける要因となっています。」現在、企業はこれまで以上にESG効率を報告することが求められています。ESGリスクを真剣に受け止めないと、年次総会での株主の行動から、資産マネージャーによる投資撤退まで、組織にさまざまな悪影響が生じる可能性があります。新型コロナウイルス感染症によって引き起こされた壊滅的な被害は、投資家にとってリスク管理の重要性を高めるものでした。

当然のことながら、ESGレポートの数は劇的に増加しており、低炭素への移行を加速させる圧力が高まるにつれて、ESGレポートの重要性が高まっていることをすべての兆候が示しています。しかし、ESGレポートがチェックボックス型の活動になってはなりません。結局のところ、最終的な目標はESG効率の向上です。

成功に向けた準備を整えるために、ESGレポートだけでなく継続的な業績向上に関しても、従うべきベスト・プラクティスがあります。例えば、現在および将来のレポート要件を満たすためには、柔軟な形式で優れたデータ基盤を確保することが重要です。その中心となるのは、データの収集と保存のプロセスがデータ・ソースまで追跡可能で監査可能であることです。

同様に重要なのは、グローバルに柔軟な境界設定を可能にすることです。具体的には、レポート・グループとその基礎となる場所、アカウント、メーターを簡単に構成および変更できます。在庫境界を変更するような構造変化が組織内で発生した場合（買収や売却など）、ベースライン排出量を再計算する必要があります。

データを柔軟な組織階層に構造化すると、ベースラインを再計算するプロセスが簡素化され、ESGレポートの機敏性が向上します。ESGデータ管理におけるこれらの実践の詳細については、炭素会計およびESGデータ管理の電子書籍をご覧ください。

また、脱炭素化戦略の実装に必要なデータは、多くの場合、組織全体のさまざまな内部システムに分散しており、その多くは互換性がない可能性があることを認識することも重要です。また、データを共有するためのシステムやプロセスを備えていないサプライヤーがデータを保持している可能性もあります。

データ収集の課題に対処するには、企業はデータ収集プロセスを専門のサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることを検討する必要があります。もう1つのベスト・プラクティスは、可能な限り自動データ転送を目指すことです。データ収集前に人が扱うファイルは、読み込みに失敗したり、精度が低下したり、メトリクスが混乱したりしやすいためです。ベスト・プラクティスは、クラウドベースのエンタープライズ・ソフトウェア・プラットフォームを使用して、データを継続的に保管および管理することです。この方法は、スプレッドシートよりも優れています。

フレームワーク間の統合が進み、業界ごとに推奨されるフレームワークに関する明確性が高まっているにもかかわらず、ESGレポートは依然として複雑な分野であり、複数のフレームワークに報告することが企業にとって負担となる場合があります。しかし、強力なデータ基盤が整備されていれば、グローバル・フレームワークが実現するかどうかにかかわらず、企業は報告要件を満たすために適切な体制を整えることができます。

