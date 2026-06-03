マーケティング、販売、コマース、注文管理、サービスは、収益を創出し、確保する機能です。これらは一体となって、需要を創出し、約束を交わし、顧客との関係を築き、あるいは損なう基盤となるシステムです。ほとんどの企業では、これらの機能は独立して運用されるように設計されており、それぞれが独自のテクノロジー、指標、役割を持っています。そのモデルは、組織の複雑さに対する妥当な対応でした。
このタイプのモデルは、もはや十分ではありません。次の時代には、一体となって機能するフロントオフィスが求められます。これらの機能を独立したシステムとして運営することによる代償は、今や収益の損失という形で表れています。
AIエージェントは、企業が所有しておらず、その全体像を把握できないさまざまなプラットフォーム上で、情報を収集し、選択肢を評価し、購買意思決定に影響を与えています。IBMが全米小売業協会と共同で行った調査によると、現在、消費者の45％が購入プロセスにおいてAIを利用しており、41％が製品の調査に、33％がレビューの解釈にAIを利用しています。さらに31％が、お得な情報を探すためにAIを利用しています¹。
同様の変化がB2Bにも及んでおり、購入者や購買委員会は、企業が直接管理できないプラットフォームを通じて意思決定を行うケースが増えています。お客様のフロントオフィスはすでにこの環境で競争しています。問題は、そのように設計されているかどうかです。
フロントオフィスにおけるAIの価値は、機能ごとに導入することでは生まれません。その価値は、部門横断でリアルタイムに情報を統合し、それを文脈に沿って解釈し、ポリシーやビジネス・ルールに照らして検証した上で、確信を持って意思決定や行動につなげられる能力から生まれます。
顧客の意図、製品知識、料金体系、可用性、利用権限、在庫、フルフィルメント上の制約、契約条件、リスク、サービス履歴、ロイヤルティー、ネクスト・ベスト・アクションは、いずれも同じ意思決定の場面で重要になります。ほとんどのフロントオフィスは、収益の創出、獲得、保護、拡大が行われる一連の場面を横断してオーケストレーションするためではなく、各部門内で業務を遂行するために構築されていました。
エージェント、アシスタント、自律システムが担うインタラクションの割合が増えるにつれ、この制約がビジネスに与える影響はますます大きくなります。これらのシステムは、組織図を通して企業を認識するわけではありません。企業が理解しやすく、比較しやすく、信頼でき、その情報に基づいて適切な判断や行動を取れるかどうかを評価します。企業のリーダーが自問すべきなのは、フロントオフィスが必要なタイミングで、適切に管理された最新の、意思決定に活用できるインテリジェンスをAIに提供できるかどうかです。
この変化を理解する上で最も有効な考え方は、「存在」モデルから「適格性」モデルへの転換です。従来のモデルでは、企業は製品、サービス、オファー、コンテンツ、サポートへの導線を提供することで競争していました。存在しているだけで十分でした。
エージェント型モデルでは、存在は出発点にすぎません。価格が検証できない、利用権限が不明確である、在庫情報が古い、ポリシーが曖昧である、またはフルフィルメントの信頼性が確保できないといった理由から、製品が存在していても除外される可能性があります。適格性とは、企業が特定の条件の下で特定の約束を行い、それを履行できるかどうかを問うものです。
この問いに組織全体で対応するには、フロントオフィスは、5つの機能が同じ報告系統に属するだけではなく、統一された収益システムとして機能する必要があります。取引が実行されるかどうか、また顧客体験が最初のシグナルからフルフィルメントまで一貫しているかどうかを決定するデータ、ロジック、ポリシー、決定権に対する部門横断的な権限が必要です。
同じ変化は、リーダーがチャネルをどう捉えるべきかも変えています。購入の意思決定が行われる場や接点は大幅に増えています。その一部は企業が保有するものであり、ウェブサイト、アプリ、ポータル、店舗、支店、コンタクトセンター、営業ツール、サービス環境などが含まれます。
その他には、検索エンジン、マーケットプレイス、調達プラットフォーム、パートナー・エコシステム、ソーシャル環境、AI回答エンジン、新しいエージェント・インターフェースなど、企業の直接の制御外にあるものもあります。サード・パーティーの接点は、企業との直接的なやり取りが始まる前に、購入検討に影響を与えます。企業が保有する接点には、その購買意図を実際の行動へとつなげる役割があります。
課題は、自然言語やコンテキスト、制約を理解するAI環境に慣れた購入者が、企業の多くの接点で、その期待に応えられない体験に直面することです。これは収益に関わるリスクであり、このギャップを解消するには、インターフェースへの投資だけでは不十分です。
生成エンジン最適化（GEO）は、必要な要素の一部です。検索施策にとどまらず、フロントオフィスにおける重要な取り組みへと進化しています。エージェント型ディスカバリーの世界では、可視性はコンテンツ以上のものに依存します。また、AIシステムが理解、評価、信頼できる製品インテリジェンス、適格性に関するルール、料金体系、在庫情報、フルフィルメント・オプション、サービス経路も含まれます。情報は、単に人間が使用するために公開されるものではなく、機械の意思決定のために構造化されている必要があります。
Answer Engine Optimization（AEO）は、購入者がAI搭載の検索および回答エンジンを利用する際に、貴社のブランド、製品、専門知識が回答の一部になる可能性を高めることで、GEOを補完します。GEOとAEOを組み合わせることで、AI主導のカスタマー・ジャーニー全体における発見可能性、信頼性、関連性が高まります。
インフラストラクチャー層では、Model Context Protocol（MCP）やUniversal Commerce Protocol（UCP）などのプロトコルが、エージェントが企業データにアクセスし、解釈し、信頼し、それに基づいて行動するための基盤となる標準として台頭しています。これらの機能を早期に構築する企業は、発見可能性、信頼性、取引のしやすさにおいて優位性を積み重ねることができ、その優位性は、後発企業が追いつくには大きなコストを伴う可能性があります。
リーダーに求められる対応は大きく変わります。AIが機能的な境界を越えて解釈・決定・行動することが求められている場合、フロントオフィスのトランスフォーメーションは機能ごとに管理することはできません。企業には、収益の成果を左右するエクスペリエンス、シグナル、ルール、ポリシー、適格性のロジック、および意思決定権について、部門横断的な設計権限が必要です。この権限がなければ、各部門が独自のツールをモダナイズする一方で、企業は意思決定の瞬間に必要なインテリジェンスを統合できないままになる可能性があります。
フロントオフィスは、エージェント型の時代を前提として設計されたものではありません。それは過去への批判ではありません。競争の基盤が変わりつつあることを認識したものです。
AIがより多くのB2CおよびB2Bの意思決定を仲介するようになるにつれ、企業は、組織内のどこかに必要な機能が存在するかどうかではなく、需要が購買へと転換するタイミングで、それらの機能を適格なものとして提供でき、信頼され、実行可能な状態にできるかどうかによって評価されるようになります。現在の優先事項は、収益を創出し、獲得し、保護し、拡大するための意思決定を中心にフロントオフィスを設計することです。
フロントオフィスの変革課題は、企業ごとに異なります。しかし、明確な方向性を持って取り組んでいるリーダーは、この取り組みを単なるテクノロジーの刷新と捉えているリーダーよりも、本質を突いた問いを投げかける傾向があります。
現在、これら4つの質問すべてにうまく答えられる企業はありません。自社の不足している点を率直に認識している企業こそが、そのギャップを埋めるうえで最も有利な立場にあります。
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