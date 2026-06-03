同じ変化は、リーダーがチャネルをどう捉えるべきかも変えています。購入の意思決定が行われる場や接点は大幅に増えています。その一部は企業が保有するものであり、ウェブサイト、アプリ、ポータル、店舗、支店、コンタクトセンター、営業ツール、サービス環境などが含まれます。

その他には、検索エンジン、マーケットプレイス、調達プラットフォーム、パートナー・エコシステム、ソーシャル環境、AI回答エンジン、新しいエージェント・インターフェースなど、企業の直接の制御外にあるものもあります。サード・パーティーの接点は、企業との直接的なやり取りが始まる前に、購入検討に影響を与えます。企業が保有する接点には、その購買意図を実際の行動へとつなげる役割があります。

課題は、自然言語やコンテキスト、制約を理解するAI環境に慣れた購入者が、企業の多くの接点で、その期待に応えられない体験に直面することです。これは収益に関わるリスクであり、このギャップを解消するには、インターフェースへの投資だけでは不十分です。

生成エンジン最適化（GEO）は、必要な要素の一部です。検索施策にとどまらず、フロントオフィスにおける重要な取り組みへと進化しています。エージェント型ディスカバリーの世界では、可視性はコンテンツ以上のものに依存します。また、AIシステムが理解、評価、信頼できる製品インテリジェンス、適格性に関するルール、料金体系、在庫情報、フルフィルメント・オプション、サービス経路も含まれます。情報は、単に人間が使用するために公開されるものではなく、機械の意思決定のために構造化されている必要があります。

Answer Engine Optimization（AEO）は、購入者がAI搭載の検索および回答エンジンを利用する際に、貴社のブランド、製品、専門知識が回答の一部になる可能性を高めることで、GEOを補完します。GEOとAEOを組み合わせることで、AI主導のカスタマー・ジャーニー全体における発見可能性、信頼性、関連性が高まります。

インフラストラクチャー層では、Model Context Protocol（MCP）やUniversal Commerce Protocol（UCP）などのプロトコルが、エージェントが企業データにアクセスし、解釈し、信頼し、それに基づいて行動するための基盤となる標準として台頭しています。これらの機能を早期に構築する企業は、発見可能性、信頼性、取引のしやすさにおいて優位性を積み重ねることができ、その優位性は、後発企業が追いつくには大きなコストを伴う可能性があります。