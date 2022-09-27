今日、AIはビジネス機能のあらゆる側面に浸透しています。金融サービス、従業員の採用、カスタマー・サービス管理、医療管理など、あらゆる業種・業務でAIがますますクリティカルなワークフローを強化しています。
しかし、AIの導入が進むと、より大きな課題が伴います。マーケットプレイスでは、不正確な結果、不公平な推奨事項、その他の望ましくない結果を伴う間違いが数多く見られました。これにより、AIが責任を持って使用されているかどうかについて、民間組織と公的機関の両方の間で懸念が生じています。それに、複雑なコンプライアンス規制や基準のナビゲーションを加えると、信頼できるAIのストラテジーの必要性が明らかになります。
責任ある方法でAIの利用を拡大するためには、AIのライフサイクルを通じて方針を定め、説明責任を確立するプロセスであるAIガバナンスが必要です。そのためには、AI倫理ポリシーが必要です。信頼性の高いシステムは、倫理原則をAIのアプリケーションとプロセスに埋め込むことによってのみ構築できるからです。
IBM Research は 2012 年から信頼できるAIを開発してきました。IBMが2018年にAI倫理委員会を立ち上げたとき、AIの倫理はマスコミで話題になっておらず、ビジネスリーダーの間でもトップオブマインドではありませんでした。しかし、AIが不可欠なものとなり、日常生活のさまざまな側面に関わるものになるにつれて、AI倫理への関心は飛躍的に高まっています。
IBM Institute of Business Valueによる2021年の調査では、経営幹部の約75%がAI倫理を重要視しており、2018年の50%未満から急上昇しています。さらに、この調査では、組織が事業単位全体で広範なAI倫理のストラテジーを実施することで、将来的には競争上の優位性が得られる可能性があると示唆しています。
IBM では、信頼できる AI を構築するには、次の 3 つの倫理原則に基づいた多分野にわたる多次元アプローチが必要であると考えています。
AI が下した意思決定に対して本当に信頼を得るには何が必要かを考えるとき、リーダーは人間中心の 5 つの質問を自問すべきです。それは「理解しやすいか」「公平であるか」「誰かが改ざんしていないか」「説明責任は果たされているか」「データは保護されているか」です。これらの質問は、信頼できる AI の 5 つの基本原則、つまり公平性、堅牢性、プライバシー、説明可能性、透明性に相当します。
AI ガバナンスについて議論する際には、次の 2 つの異なる側面が同時に存在していることを意識することが重要です。
AIガバナンスには、組織のAIストラテジーの決定と推進が含まれます。これには、AI の原則、規制、法律に基づいて組織の AI ポリシーを確立することが含まれます。
AIモデル・ガバナンスでは、AIやMLのライフサイクルの各段階でガードレールを実装するテクノロジーを導入します。これには、データ収集、プロセスの計測、すべての利害関係者が必要な情報を利用できるようにするための透明性のある報告が含まれます。
多くの場合、AIガバナンスの形で信頼できるソリューションを探している組織は、これらの一方または両方に関するガイダンスを必要としています。
最近、あるアメリカの多国籍金融機関は、オープンソースとサードパーティーのツールで構成された複数のデータサイエンス・スタックを使用して構築された数百もの機械学習モデルをデプロイするなど、いくつかの課題を抱えてIBMを訪れました。最高データ責任者は、多様なツールをすべて使用して社内全体で構築したモデルと連携する総合的なフレームワークを持っていることが、同社にとって不可欠であると考えていました。
今回は IBMのエキスパート が金融機関と協力し、IBM Cloud Pak for Dataを用いたテクノロジー主導のソリューションを作成しました。その結果、企業規模で構築されたAIガバナンスが完成し、CDOは、使用する機械学習に関係なく、銀行全体のコンプライアンスのために何百ものAIモデルを追跡し、管理できるようになりました。
場合によっては、組織のニーズは組織のAIガバナンスとより関連していることがあります。たとえば、ある多国籍医療組織は、技術的なスキルの推測に使用されていたAIモデルを、現在はソフト/基礎スキルの推測に拡張したいと考えていました。同社はIBM Consultingのメンバーを招き、データサイエンティストのチームに、コードが書かれるより十分前に、体系的な共感を得るためのフレームワークを使い、モデルの意図を考慮し、レールを保護する方法をトレーニングしました。
このセッションが成功した後、クライアントはより広範なAIガバナンスの必要性を認識しました。IBM Consultingの支援を受け、同社は初のAI倫理委員会、センター・オブ・エクセレンス、AIリテラシー・プログラムを設立しました。
多くの場合、大規模な組織ではAIガバナンスへのハイブリッド・アプローチが必要です。最近、フランスの銀行グループは新たなコンプライアンス対策に直面しました。同社には、AIガバナンスに大規模に取り組むための十分な組織プロセスと、自動化されたAIモデル監視が導入されていませんでした。チームはまた、責任を持ってAIをキュレートする文化を確立したいと考えていました。組織的なAIガバナンスとAIモデルのガバナンス・ソリューションの両方を必要としていました。
IBM Consultingはお客様と協力して、今後の多くの規制に対処するための一連のAI原則と倫理委員会を設立しました。この取り組みは、エンタープライズAIワークフローなどのテクニカル・ソリューション・コンポーネントを実装し、バイアス、パフォーマンス、ドリフトを監視し、AIモデルのファクト・シートを生成して、組織全体の透明性を高めるためのIBM Expert Labsサービスと連携して行われました。
AI 倫理を実用化するための組織ガバナンスと AI モデルガバナンスの両方を確立するには、総合的なアプローチが必要です。IBMは、お客様のAIガバナンスの実現に向けて、業種をリードする独自の機能を提供します。
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。