最近、あるアメリカの多国籍金融機関は、オープンソースとサードパーティーのツールで構成された複数のデータサイエンス・スタックを使用して構築された数百もの機械学習モデルをデプロイするなど、いくつかの課題を抱えてIBMを訪れました。最高データ責任者は、多様なツールをすべて使用して社内全体で構築したモデルと連携する総合的なフレームワークを持っていることが、同社にとって不可欠であると考えていました。

今回は IBMのエキスパート が金融機関と協力し、IBM Cloud Pak for Dataを用いたテクノロジー主導のソリューションを作成しました。その結果、企業規模で構築されたAIガバナンスが完成し、CDOは、使用する機械学習に関係なく、銀行全体のコンプライアンスのために何百ものAIモデルを追跡し、管理できるようになりました。

場合によっては、組織のニーズは組織のAIガバナンスとより関連していることがあります。たとえば、ある多国籍医療組織は、技術的なスキルの推測に使用されていたAIモデルを、現在はソフト/基礎スキルの推測に拡張したいと考えていました。同社はIBM Consultingのメンバーを招き、データサイエンティストのチームに、コードが書かれるより十分前に、体系的な共感を得るためのフレームワークを使い、モデルの意図を考慮し、レールを保護する方法をトレーニングしました。

このセッションが成功した後、クライアントはより広範なAIガバナンスの必要性を認識しました。IBM Consultingの支援を受け、同社は初のAI倫理委員会、センター・オブ・エクセレンス、AIリテラシー・プログラムを設立しました。

多くの場合、大規模な組織ではAIガバナンスへのハイブリッド・アプローチが必要です。最近、フランスの銀行グループは新たなコンプライアンス対策に直面しました。同社には、AIガバナンスに大規模に取り組むための十分な組織プロセスと、自動化されたAIモデル監視が導入されていませんでした。チームはまた、責任を持ってAIをキュレートする文化を確立したいと考えていました。組織的なAIガバナンスとAIモデルのガバナンス・ソリューションの両方を必要としていました。

IBM Consultingはお客様と協力して、今後の多くの規制に対処するための一連のAI原則と倫理委員会を設立しました。この取り組みは、エンタープライズAIワークフローなどのテクニカル・ソリューション・コンポーネントを実装し、バイアス、パフォーマンス、ドリフトを監視し、AIモデルのファクト・シートを生成して、組織全体の透明性を高めるためのIBM Expert Labsサービスと連携して行われました。

AI 倫理を実用化するための組織ガバナンスと AI モデルガバナンスの両方を確立するには、総合的なアプローチが必要です。IBMは、お客様のAIガバナンスの実現に向けて、業種をリードする独自の機能を提供します。