AIの規制と標準へのコンプライアンスを向上させるための 5 つのベスト・プラクティス

ここ 10 年間で、人工知能 (AI) の価値が多くの業種で実証されてきました。これらの傾向により、ビジネス運営を合理化するだけでなく、競争上の優位性を獲得するために、多くの組織がAIテクノロジーへの関心を高めています。
ただし、ビジネス運営をサポートするためのAIの導入と使用は、特定の一連の権威あるルールに示されているような明確な原則やプラクティスに従って管理されない場合、個人、グループ、さらには社会に重大なリスクをもたらす可能性があります。しっかりと管理しなければ、AIがそれに依存する個人やグループの基本的権利を侵害する可能性が高まります。たとえば、特定の性別や民族にバイアスを持つAIを使用してしまい、採用候補者の履歴書をスクリーニングするというような、明らかに受け入れられないことが起こり得ます。
権限のあるルールにはさまざまな形式があり、さまざまな応用分野があります。以下はその一例です。
したがって、AI の拡張と使用を拡大するには、組織はコンプライアンス管理プログラム、つまり適用可能な AI の権威あるルールの関連要件に対応するプログラムを確立する必要があります。このようなプログラムは、組織の原則と価値観、および関係者の期待や要求と一致するように、AIの使用に関するガードレールを構築します。
組織が従わなければならない権威あるルールの複雑さと絶え間ない変化は、圧倒的なものになる可能性があります。さらに、新しいAIルールを導入すると、既存のルールへの準拠状況に悪影響が及ぶ可能性があります。そのため、組織全体で一貫したコンプライアンス アプローチを可能にし、該当する要件を満たすために適切な制御を活用するために、組織が AI コンプライアンスを体系的に処理する方が効果的です。
既存のAIの権威ある規則の更新や新しい規則の出現により、組織がコンプライアンスプログラムと統制を設定する方法を大幅に変更する必要がある場合があります。さらに、新しい AI 要件に適応すると、組織が対応できるレベルを超えた複雑さが生じる可能性があります。
これらの変化に効率的に適応するために、組織は関連するAIの権威ある規則の策定と変更を積極的に監視する必要があります。
組織に複数の権威あるAIルールが適用されている場合、特定のコンテキストで対処すべきAI要件のすべてを絞り込むことはしばしば困難を伴います。これは、管轄区域ごとに異なるソースから発行されたAIの権威あるルールから要件をマッピングすることが、複数の専門分野（AI、プライバシー、セキュリティなど）にまたがる複雑な作業となってしまうためです。
社内またはサードパーティのアウトソーシング サービス (IBM Promontory Servicesなど) を使用すれば、組織は一貫して満たす必要のある共通のAI要件と、必要に応じて対処できる補足的な要件をマッピングできます。
効果的な AI コンプライアンス管理アプローチには、AI コンプライアンスの目標を実現するための適切かつ実践的な手順を明確に伝えることが含まれます。
組織は、従業員が組織のAIコンプライアンス目標、それらの目標を達成する上での役割、および実際の進め方を理解できるように、適切なプロセス支援および教育活動を展開する必要があります。
関連する技術的および組織的な手段を用いて、AIコンプライアンスを徹底することが重要です。
検証を過度に重視するのではなく、信頼と透明性を促進することに重点を置いた積極的なコンプライアンス施行アプローチは、組織が従業員の全面的なサポートを得て AI コンプライアンス目標を達成できるため、多くの場合、より効果的です。
テクノロジーは、効果的なAIコンプライアンス・プログラムを支援する上で重要な役割を果たします。たとえば、次のようなメリットがあります。
経営層が後援し、従業員が支持する効果的なAIコンプライアンス プログラムにより、企業は、信頼できるAIを企業全体で導入するために必要なコンプライアンスを達成できます。
その他詳細：
生成AIがもたらす新たな課題、AIモデルおよびMLモデルを制御する必要性、信頼性と透明性を高めた説明可能なAIフレームワークを構築する手順をご紹介します。
IBM watsonx.governanceを使用すれば、生成AIモデルをあらゆる場所から管理したり、クラウドまたはオンプレミスにデプロイしたりできます。
AIガバナンスが、どのように従業員のAIに対する信頼向上や、導入とイノベーションの加速、顧客からの信頼向上に役立つかをご覧ください。
IBMコンサルティングを活用して、EUのAI法に備え、責任あるAIガバナンスに取り組みましょう。