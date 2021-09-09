AIの規制と標準へのコンプライアンスを向上させるための 5 つのベスト・プラクティス

ここ 10 年間で、人工知能 (AI) の価値が多くの業種で実証されてきました。これらの傾向により、ビジネス運営を合理化するだけでなく、競争上の優位性を獲得するために、多くの組織がAIテクノロジーへの関心を高めています。

ただし、ビジネス運営をサポートするためのAIの導入と使用は、特定の一連の権威あるルールに示されているような明確な原則やプラクティスに従って管理されない場合、個人、グループ、さらには社会に重大なリスクをもたらす可能性があります。しっかりと管理しなければ、AIがそれに依存する個人やグループの基本的権利を侵害する可能性が高まります。たとえば、特定の性別や民族にバイアスを持つAIを使用してしまい、採用候補者の履歴書をスクリーニングするというような、明らかに受け入れられないことが起こり得ます。

権限のあるルールにはさまざまな形式があり、さまざまな応用分野があります。以下はその一例です。

イリノイ州の新しい人工知能ビデオ面接法のような、政府機関の法律や規制。

ISO AI ワーキンググループで開発中のものなどの国際規格、または IEEE の AI 標準などの技術に焦点を当てた標準。

原則、ポリシー、または手順に基づいた組織内部のルール。

したがって、AI の拡張と使用を拡大するには、組織はコンプライアンス管理プログラム、つまり適用可能な AI の権威あるルールの関連要件に対応するプログラムを確立する必要があります。このようなプログラムは、組織の原則と価値観、および関係者の期待や要求と一致するように、AIの使用に関するガードレールを構築します。