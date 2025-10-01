先進発想で地域を変えるFFGのビジネス戦略｜IBMとの戦略的パートナーシップで内製化やAI活用を積極推進

—DXの具体的な取り組みを教えていただけますか。

武重：DX推進のために整備したのが、 「システム化検討プロセス」です。DX投資に関する予算と意思決定権限をDX推進本部に一元化し、各所管部から上がってくるシステム開発要望を、週1回のペースでタイムリーに審議しています。これにより、部門横断的な案件連携が進み、迅速かつ効果的な投資判断が可能となりました。

また、DX推進に不可欠なシステムの領域においては、スピードと柔軟性を兼ね備えたビジネス戦略を支えるシステムアーキテクチャの実現に向けて、 「アーキテクチャCoE（Center of Excellence） 」を設立しました。このCoEは、上記のシステム化検討プロセスと連動し、案件の企画構想段階から社内の有識者によるレビューを実施しています。これにより、アーキテクチャの観点から全体最適を徹底し、経営とシステムの整合性を担保する仕組みを構築しています。もちろん、システムは一足飛びに変わるものではありません。しかし、経営戦略やDX戦略を「鏡」として全体を見渡しながら、常に最適なアーキテクチャを志向するこの取り組みは、持続的な価値創出に向けた重要な要素であると考えています。

DXの取り組みを真に実効性のあるものにするためには、データマネジメントや人財育成、組織風土改革も欠かせません。ビジネスとAI活用を加速するためにデータマネジメントは必須です。また、DXのX（トランスフォーメーション）は組織変革です。不確実性が高く、変化の激しい環境下でも、常に新しい価値を生み出し続ける組織へと変革することが重要です。



—DX推進で最も注力してきたことは何でしょうか。

武重：内製化に積極的に取り組んできたことです。個人向けのデジタルチャネルであるバンキングアプリ、事業者向けポータル「BIZSHIP」、行員が利用する「SFA（営業支援システム）」の3つの大きな開発プロジェクトは全て内製化で対応してきました。徹底的に顧客起点に拘り、価値あるものを早く安く提供することが目的です。

そのために中途採用の強化やデジタルスキルを持つ人財の新卒採用、既存社員のリスキリングなどに取り組み、当初10人程度で発足したDX推進本部はこの3年間で160人にまで増えています。ただ、自分たちだけでは全てに対応できないので、2022年に日本IBMと戦略的パートナーシップを締結し、取り組んできました。

現在バンキングアプリは140万ダウンロードを突破、8割の人が月1回以上利用しています。BIZSHIPのユーザー数は4万先に上り、社内で利用されるSFAには行員が収集した情報や営業ノウハウが蓄積、共有され、社内のデータ利活用に対する組織風土も大きく変わってきました。お客様の状況や変化からニーズを捉え、提案すべき商品や本業支援などを、ネクスト・ベスト・アクション（NBA）として提示する仕組みを整えることで、暗黙知（経験値）を形式知化し、新人でもベテランと同等の営業提案ができるようにしています。こうした取り組みが次のステップへ進むベースになっています。