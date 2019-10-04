フェイルファーストの考え方は大小両方の問題に適用できますが、このアプローチで成果が得られるかどうかは、プログラムの成功と影響を左右するいくつかの重要な柱にかかっています。

私は同僚（そして全体的な成長についての重要人物）のPeter Iklandousに、フェイルファーストについてどう考えるかを尋ねたところ、彼はこう言いました。「フェイルファーストは素晴らしい概念であり、多くの組織がそれを明言しているにもかかわらず、実際にそれを実行するのは困難であることがわかりました。失敗を早めるには、トップの賛同が必要です。特効薬などなく、すべてが期待どおりに機能するわけではないことを認識する必要があります。リーダーシップのサポートがなければ、チームは恐怖を感じて失敗する可能性のあるものを試したり、プライベートで何かを試したりして、すぐに失敗したことによる学習効果が制限されます。」と語っています。

Peterのコメントには、私の経験と「勝つためのプレイ」のアプローチに当てはまる2つの本当に重要なアイデアがあります。

1つ目は、リーダーシップがそのアプローチを真に支持する必要があるということです。新しいアイデアを探求する機会が得られ、アイデアが成功しなかったとしても、仕事、キャリア、ボーナス、昇進のリスクがないという自信が得られれば、テストとイノベーションが栄える環境になります。

私の経験では、「失敗」という概念を完全に再構築することはさらに効果的です。テスト・プロセスでは、企業が正しい答えを導き出すまでのスピードと、その過程で得られる学習の両方が重要になります。

想定される障害が文書化され、社内で確実な方法で伝達されていれば、その経験は他のチームが同じアイデアを何度もテストするのを避けるのに役立ちます。その意味で、成果は、成功か失敗かに関係なく、適切に文書化され共有されていれば、組織的知識の増加を表します。その知識には価値があります。

成功したテストとは、テスト自体がうまくいかなくても、組織内の誰もが再度試みようと時間を無駄にすることがなくなるものとも言えます。

この考え方は2つ目の考え方にもつながります。つまり、テストの真のインパクトは透明性と組み合わせて初めて達成できるということです。この透明性は、賛同を生み出し、規模を拡大し、さらにはうまくいかないものについての学びを共有するために不可欠です。Peterが説明したように、「学習効果」がなければ、組織的知識という価値の多くは生み出されることはありません。