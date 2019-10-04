フェイルファーストの哲学と、より伝統的なストラテジーおよび計画プロセスには、「正しい仕事のやり方」に関する独自の知的・感情的な問題が関連しています。
失敗するのは、リーン原則と科学的手法とスネークオイルの完璧な組み合わせであり、（不完全な）データを分析し、計算されたリスクを取るというビジネス・リーダーの中核作業に取って代わることはないと、双方から注目されています。
これらのホット・テイクについて考えている時間が増えれば増えるほど、両方がばかげているように聞こえます。実際には、これら（失敗から学ぶアプローチであり、従来のストラテジーである）は問題から解決への到達を全体的に加速できる補完的なアプローチなのです。
おそらくそれは退屈な「答えは中間にある」という現実確認かもしれませんが、それはほぼ確実に真実です。
フェイルファーストとは、新しいアイデアを開発して立ち上げる際に、反復的かつ仮説主導のアプローチを採用する哲学です。これは、最小実行可能製品（MVP）の概念と大きく関連しており、アイデアを検証または無効にすることができる早期フィードバックを取得することを前提としています。
その名前が示すように、フェイルファースト・アプローチの中心にある理念は、仮説、MVP、成果分析のサイクルを通して、組織が変化を学習し、適応する速度を機能的に高めることです。
このアプローチにより、優れたアイデアをより迅速に拡張することができ、意図した結果を導き出していないアイデアを微調整したり廃止したりすることができるため、成功の可能性が低いプログラムに関連する時間とコストが削減されます。
その結果、組織はよりコスト効率よくテストとイノベーションを行うことができるようになり、機能するものに多くの時間を費やし、機能しないものに費やす時間を減らします。
上記の説明は、表面的には、反論しにくいように思えますし、実際、部分的にはそうなのです。このアプローチについては、客観的で体系的、科学的なものがあります。しかし批判者は、分析と計算されたリスクテイクこそが、成功する組織の生命線の一部だと言うでしょう。
IBMのAnalytics and AI事業体のGMであるRob Thomasは、数年前に「自ら実行するのではなく、パイロットを提案することは、弱さの表れである」という言葉を書いています。（ibm.com外部へのリンク）
では、どういうことなのでしょうか?フェイルファーストの考え方と、戦略的な計画やリスクリスクに対する従来型のアプローチとは矛盾しているでしょうか。
この質問への答えは、フェイルファーストに対するいくつかの二者択一の対応がどこから来るのかということです。しかし実際には、フェイルファースト哲学は、ストラテジー、分析、リスク行動など、より従来のアプローチと共存できるだけでなく、それらのアプローチを強化し、実際にそれらのアプローチを成功に導くことができるのです。
たとえば、入手可能なすべての情報に基づいて、組織にとって新しい地域市場に参入することが不可欠であると判断する場合があります。十分なデータがあるため、自信を持ってその決定を行い、緊急性とコミットメントの両方を持ってその決定を実行し始めることができます。このストラテジーの「テスト」がないだけでなく、最初の失敗やここまでの道のりを通じて、組織がその戦略にコミットし続ける可能性が高くなります。
しかし、ここで、従来のストラテジー・プロセスと、フェイルファーストという題目が、互いに相乗効果を発揮し始める可能性があります。フェイルファースト・アプローチが市場参入の戦略的決定を補完できるのは、「方法」を迅速に検証または無効にする方法です。望ましい最終目的地が明確であっても、その道筋が明確でない場合、テストと反復は、組織が足場を見つけるまでの道を明らかにするのに役立ちます。
この場合、フェイルファースト・アプローチを使用して、特定の市場に参入するかどうかを判断するのは間違ったアプローチになります。初期の失敗がフェイルファースト思考と相まって、事業拡大の最初のパスが失敗したことで、戦略的な市場の放棄を余儀なくされる可能性があります。代わりに、市場参入の決定は戦略的分析と計画の産物であり、フェイルファーストは「方法」をより早く理解する役割を果たします。
フェイル・ファスト哲学を組織のストラテジー・プロセスにどのように集中的に組み込むことができるかを示す最良の例は、A.G.ラフリーとロジャー・マーティンが『Playing to Win: How Strategy Really Works』（リンク先はibm.com外）で説明しているアプローチでしょう。
以下は、その作業で定義されたストラテジープロセスを表しています。
表面的には、このアプローチは「フェイルファースト」と聞いて一般的に考察するものではないように見えるかもしれませんが、戦略的計画とフェイルファースト・アプローチのトレードオフが実際には誤った選択であることを示しています。思慮深く創造的で戦略的なテストを設計することは、組織の中核となる戦略プロセスの重要な要素となり得ます。
ある意味、このアプローチは、成功する可能性が最も低いストラテジーの要素に初期テストの焦点を当てることで、フェイルファーストの考え方をさらに加速させます。なぜなら、ストラテジーが4つの仮定に基づいており、最初に簡単なテストを3つ行い、そのテストがすべて成功し、その後、最も困難なテストが失敗した場合、成功した3つのテストに費やした時間は実際には無駄となります。
アイデアが成功することを望むとき、最も保持される可能性の高い仮定から始めるのは簡単です。しかし、すぐに正しい答えを得たいという願望がある場合、最初に最も困難な部分をテストする必要があります。
フェイルファーストの考え方は大小両方の問題に適用できますが、このアプローチで成果が得られるかどうかは、プログラムの成功と影響を左右するいくつかの重要な柱にかかっています。
私は同僚（そして全体的な成長についての重要人物）のPeter Iklandousに、フェイルファーストについてどう考えるかを尋ねたところ、彼はこう言いました。「フェイルファーストは素晴らしい概念であり、多くの組織がそれを明言しているにもかかわらず、実際にそれを実行するのは困難であることがわかりました。失敗を早めるには、トップの賛同が必要です。特効薬などなく、すべてが期待どおりに機能するわけではないことを認識する必要があります。リーダーシップのサポートがなければ、チームは恐怖を感じて失敗する可能性のあるものを試したり、プライベートで何かを試したりして、すぐに失敗したことによる学習効果が制限されます。」と語っています。
Peterのコメントには、私の経験と「勝つためのプレイ」のアプローチに当てはまる2つの本当に重要なアイデアがあります。
1つ目は、リーダーシップがそのアプローチを真に支持する必要があるということです。新しいアイデアを探求する機会が得られ、アイデアが成功しなかったとしても、仕事、キャリア、ボーナス、昇進のリスクがないという自信が得られれば、テストとイノベーションが栄える環境になります。
私の経験では、「失敗」という概念を完全に再構築することはさらに効果的です。テスト・プロセスでは、企業が正しい答えを導き出すまでのスピードと、その過程で得られる学習の両方が重要になります。
想定される障害が文書化され、社内で確実な方法で伝達されていれば、その経験は他のチームが同じアイデアを何度もテストするのを避けるのに役立ちます。その意味で、成果は、成功か失敗かに関係なく、適切に文書化され共有されていれば、組織的知識の増加を表します。その知識には価値があります。
成功したテストとは、テスト自体がうまくいかなくても、組織内の誰もが再度試みようと時間を無駄にすることがなくなるものとも言えます。
この考え方は2つ目の考え方にもつながります。つまり、テストの真のインパクトは透明性と組み合わせて初めて達成できるということです。この透明性は、賛同を生み出し、規模を拡大し、さらにはうまくいかないものについての学びを共有するために不可欠です。Peterが説明したように、「学習効果」がなければ、組織的知識という価値の多くは生み出されることはありません。
フェイルファーストは、世界中に存在するすべてのビジネス上の問題に対する答えではありませんが、インテリジェントでコスト効率の高い方法で不確実性とリスクを管理するための有用な方法論です。どの問題を解決すべきかを指示するのではなく、問題を解決する最適な方法を評価するのに役立ちます。
ロケット科学ではありませんが、フェイルファースト・アプローチの鍵は次のことにあります。
他のツールと同様に、フェイルファーストは、適切な仕事と組み合わせた場合に最も効果的に機能します。フェイルファーストは、組織が戦略的分析と計画で行う作業の代替品ではありませんが、そのプロセスに組み込まれている有用なツールにはなり得ます。これは、アイデアの根幹となる前提条件を迅速に検証または無効にするのに役立ちます。そうすることで、企業は自分自身に対してより迅速に誠実になることができます。また、新しいアイデアの評価にかかる時間と費用を最小限に抑えることで、組織のリスクとイノベーションに対する意欲を高めることもできます。
フェイルファーストの哲学は、最終的には小規模なテストやプログラムには多くの労力や思考なしに適用できますが、それを組織のより大きな問題に適用するには、本当に創造的な思考が必要になる場合があります。
理想的には、フェイルファースト・アプローチを正しく適用すると、コストを削減しながら、組織がテストするアイデアのサイズを増やすことができます。その組み合わせを適切に行い、学習と成果を効果的に拡張できる組織は、より迅速に、より大きな影響力を持って動き出すことができます。
それが、フェイルファースト哲学を採用する本当の最終目標であるべきです。重要なのはテスト量を増やすことではなく、組織のネット・インパクトを拡大することであり、その手段としてテストを行うことが重要です
