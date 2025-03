IDCのホワイト・ペーパー「The Power of IBM Power for SAP HANA and SAP S/4HANA Environments」によると、SAP HANAデータベースのメモリー・サイズは、小規模企業で平均3.6TB、中規模企業では11.5TB、大規模企業では26.9TBで、平均サイズは15.5TBです。日本国内でもSAP HANAデータベースのメモリー・サイズは拡大傾向にあります。メモリー・サイズの拡大傾向に対して、SAP HANAの基盤として重視する必要があるのは「CPUの性能」です。SAP HANAのシステムは、CPUとメモリー(=データベース)が一定の割合で規定され、SAP社によって認証されています。

DBサイズ(=メモリーサイズ)を拡大するためにはCPU数も追加する必要があるため、x86アーキテクチャーの場合、スケールアウト構成を採用する必要があります。構築・運用に関して予期せぬコストとリスクが発生する可能性があります。インメモリー・データベースであるSAP HANAでは、システム選定を特に慎重にすすめる必要があります。SAP社からも、「SAP HANA Administration Guide for SAP HANA Platform 2.0 SPS 05, Aspects of Scalability – Scaling Hardware」のガイドの中でスケールアップ構成が推奨されています。

IBMとして初の7nm世代となるPower10プロセッサーは、8スレッドSMT(Simultaneous Multi Threading)を最大で15コア搭載しています。コアあたりの処理能力は、Power9プロセッサーと比較して約1.3倍のパフォーマンス向上を実現しています。

コア性能向上 30%/コア

最大240コア(16ソケット)、仮想CPU 1920(SMT8)

最大64TB OMIメモリー(ソケットあたり409GB/s)

PCI Gen5 スロットを32個実装圧倒的なIO拡張性を実現

Power10はPower9と比較して、4倍以上のメモリー帯域幅と4倍の相互接続帯域幅を備えています。CPUコア性能を必要とするお客様にとって、Power10は最適なソリューションとなります。Power10は、既存のDDR4と新しいDDR5メモリーDIMMをサポート、さらに将来のGDDR DIMMのサポートも予定されています。CPUコアの性能向上によって対応できるメモリー・サイズが拡大されるため、Power10サーバーであれば、SAP HANAシステムの拡張性に余裕がでます。

さらにPower10プロセッサーは、SAP HANAの高速化を実現する機能を実装しています。

コアあたり8個SIMDエンジンで約4倍のパフォーマンスを実現(IBM社内比較)

コアあたり4つのMMA(Matrix Math Acceleration) による機械学習推論性能向上

メイン・メモリー暗号化と専用プロセッサーの搭載によるオーバーヘッド無しのセキュリティー機能

現在、Power10プロセッサーを搭載するサーバーでは、単一のスケールアップ構成で40TBのメモリーサイズのHANA DBの認証を取得しております(システム搭載可能最大容量は64TB)。