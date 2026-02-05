2025年が規制のクライマックスだと感じたとすれば、2026年はオーケストラが本格的に活動を開始する年です。規制当局は、NIS2、DORA、AI法などのEUフレームワークから、オーストラリア、インド、ブラジルの新しいプライバシー義務、米国のSEC規則に至るまで、施行を加速しています。その期待は明確です。企業は効果的な管理を実証し、ガバナンスを確立し、レジリエンスのための計画を立てる必要があります。
セキュリティー、ガバナンス、リスク（SGR）はもはやコンプライアンスのタスクではありません。これらは、市場アクセス、評価、レジリエンスを形成する経営幹部の規律です。
「グローバルリスク報告書2025年版」では、最も深刻な短期的リスクとして、誤報、サイバースパイ、テクノロジーによる混乱を挙げています。これは、デジタルがマクロ経済の変数になったことを示しており、リーダーは積極的に管理する必要があります。
PwCの「Global Digital Trust Insights 2025」では、サイバー予算の増額を計画している組織は77%である一方、全社的なサイバー・レジリエンスを報告している組織はわずか2%であるという厳しい指摘がなされています。このギャップは、ガバナンス構造の欠如、不明確な決定権、取締役会レベルの説明責任の不足を示しています。
ヨーロッパ全域で、NIS2指令は期限から施行へと順調に進んでいます。加盟国はまだ移行が完了している段階です。リスク管理、インシデント報告、経営陣の説明責任に関して、不可欠かつ重要なエンティティーの基準を引き上げています。2026年初めには、国内法がオンライン化され、違反行為が遅れをとっているため、監視が強化されることが予想されます。
金融サービスに関するEUデジタル・オペレーション・レジリエンス法（DORA）およびサイバー・レジリエンス法製品セキュリティーのレンズと組み合わせることで、EUスタックは現在、ガバナンスとサプライヤーの依存関係を結び付けています。また、テストと証拠追跡を強化し、紙媒体のプログラムを監査可能なレジリエンス・プログラムに変えます。
AIの次元はもはや理論上のものではありません。欧州AI規制法の段階的義務は現在施行されています。2025年8月以降、汎用人工知能（GPAI）と基盤モデルに対する透明性が求められており、高リスクのAIシステムについては2026年8月に大きなチェックポイントがあります。人事、信用、医療診断、またはクリティカルなインフラストラクチャーAIを実行する組織は、規制当局のレビューに耐えるリスク管理、人間による監視、ドキュメンテーションを準備する必要があります。
米国では、SECのサイバー開示規則により、4営業日以内のインシデント報告と年次ガバナンス開示の要件が正常化されました。これにより、セキュリティー、財務、法務の部門横断的な連携が促進されます。重要度と遅延レポートの例外は、現在実際にテストされています。取締役会とCISOは、意思決定フレームワークを用意しておく必要があります。
カナダはBill C-27が可決されず、不透明な状況に直面しています。それでも、ケベック州のLaw 25や規制ガイダンスに基づく地方のフレームワークは、特に罰則、子どもに関するデータ、自動化された決定の透明性に関して、国の期待を高めています。最も厳格な基準に調和するパッチワーク戦略を計画する必要があります。
アジアは、国境を越えた現実主義を成文化しつつあり、中国は厳格なデータ・ガバナンスを求めつつも、アウトバウンドデータ経路（セキュリティー評価、標準契約、証明書など）を明確化し、閾値を緩和しています。シンガポールでは、迅速対応の侵害通知モデル（通知すべき侵害が特定されてからPDPCまでの3日間）を維持し、目に見えるランサムウェア主導の取り締まりをエンタープライズを通じて継続します。
オーストラリアでは、ここ数十年で最も重要なプライバシー向上が実現しました。新たな法定不法行為、反ドキシング犯罪、OAICの権限強化、技術的・組織的なセキュリティー対策、自動化された意思決定の透明性、24カ月の猶予期間を設けた児童オンライン・プライバシー規範などが含まれています。いくつかの規定は現在進行中です。すでに適用されている一部の要件もあれば、児童オンライン・プライバシー規範など、2026年12月以降まで次のフェーズに進む要件もあるため、ガバナンスチームは、段階的適用可能性を積極的に管理する必要があります。
また、ラテンアメリカでは、ブラジルのANPDが、新しいDigital ECAに基づき、データ主体の権利、公共部門ガバナンス、AIと新興技術、子どものデータを優先した2026～2027年の実施マップを発表しました。この施行マップは、ガイダンス・ラウンドに続く監視と制裁を調整します。
つまり、2026年は、SGRが製品設計、AIデプロイメント、資本市場開示、国境を越えたデータにわたる事業ライセンスを決定する年になります。
以下の優先事項は、組織が企業全体の摩擦、やり直し、リスクを軽減しながら、規制圧力を戦略的優位性に変える方法を概説しています。
2026年は、規制、インシデント、またはAI監査によって問題が発生する前に、準備を整えることが重要です。この90日間のロードマップでは、最も重要なアクションが定義されています。
成功する組織は、根本的な変化を認識している組織です。セキュリティー、ガバナンス、リスクが戦略的優位性の柱となっています。
企業がどれだけ早くイノベーションを起こし、どれだけ自信を持って新しい地域に参入できるか、そして将来に向けて準備ができていることを顧客やパートナー、投資家にどのように示すことができるかを定義します。
AI、国境を越えたデータ・フロー、規制適用の加速によって形成される環境において、SGRは現在、組織が安全かつ責任を持って成長できるペースを決定しています。
早期に投資し、拡張性のあるガバナンス、レジリエンスを証明するセキュリティー、実際の意思決定に役立つリスク・モデルを構築する企業は、他とは一線を画すことができます。新しいルールに機敏に対応し、監査に自信を持って回答し、競合他社が再現できない方法で信頼を獲得します。
SGRはもはやビジネスにかかるコストではありません。準備、成熟度、野心を示しています。そして2026年には、SGRがどの組織が今後10年へと業界を導くかを示す最も強力な指標となる可能性があります。
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